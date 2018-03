Jesús Seade Helú será el hombre que negociará el TLCAN si gana AMLO

El economista Jesús Seade Helú aceptó ser el negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el equipo de Andrés Manuel López Obrador si gana la presidencia de México.

“Me da mucho gusto informar que el doctor Jesús Seade Helú, uno de los mejores economistas de México, ha aceptado encabezar, si ganamos, el equipo negociador del TLCAN”, escribió López Obrador en su cuenta oficial de Twitter.

Me da mucho gusto informar que el doctor Jesús Seade Helú, uno de los mejores economistas de México, ha aceptado encabezar, si ganamos, el equipo negociador del TLCAN.https://t.co/t46tSE9kEG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 20, 2018

El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia destacó la importancia del economista para tratar el tema del TLCAN.

“Es la persona idónea para encabezar estas negociaciones. Ya se han iniciado estos acuerdos”, dijo Obrador.

López Obrador espera que no se firme ningún acuerdo antes de las elecciones, ya que por la precipitación se podría cometer un error.

“Nosotros queremos mantener una relación de amistad con Estados Unidos y su pueblo”, dijo Obrador.

Hace unos días, Obrador se reunió con el lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense Noam Chomsky.

“No me presento a mí mismo como un especialista en política de México, aunado a que no tengo un conocimiento profundo de la misma. Lo que entiendo es que López Obrador va muy bien en las encuestas y muy bien podría ganar, a menos que sean tomadas medidas que minen las elecciones tal como ha pasado en México. Y no tengo por qué recordarles eso”, expresó el intelectual estadounidense durante el encuentro en Hermosillo, Sonora.