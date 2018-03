López Obrador se reúne con Noam Chomsky

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, se reunió con el lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense Noam Chomsky.

“No me presento a mí mismo como un especialista en política de México, aunado a que no tengo un conocimiento profundo de la misma. Lo que entiendo es que López Obrador va muy bien en las encuestas y muy bien podría ganar, a menos que sean tomadas medidas que minen las elecciones tal como ha pasado en México. Y no tengo por qué recordarles eso”, expresó el intelectual estadounidense durante el encuentro en Hermosillo, Sonora.

Fue un placer conversar largamente y con profundidad con Noam Chomsky, uno de los intelectuales más destacados del mundo. pic.twitter.com/zhMncoJxGV PUBLICIDAD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2018

López Obrador se encuentra en el primer lugar de las preferencias electorales, de acuerdo con la encuesta de SDP Noticias-México Evalúa.

Este ejercicio estadístico tiene la particularidad de que la muestra fue consultada por medio de Facebook, a diferencia de las tradicionales encuestas en vivienda o telefónicas.

Los resultados arrojaron que el abanderado de Morena-PT-PES cuenta con el 39.5% de la intención de voto, seguido por José Antonio Meade, de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal), quien sumó el 24.3% de las preferencias.