JJOO París 2024: investigan la remuneración del presidente del Comité Organizador

La Fiscalía Nacional Financiera francesa está investigando la remuneración del presidente del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, el expiragüista Tony Estanguet, según revelan este martes medios locales.

Estanguet, rostro visible de los Juegos que se abrirán en la capital francesa el próximo 26 de julio, tenía una remuneración de 270,000 euros brutos anuales hasta 2020, a la que se podía añadir un complemento de hasta el 20% si se cumplían ciertos criterios de rendimiento, señala France Info.

De acuerdo con Le Canard Enchaîné, como eso supera ligeramente el techo salarial impuesto por la ley francesa para este tipo de organizaciones, el exatleta creó una empresa para facturar “prestaciones comerciales” al Comité de Organización.

El semanario aseguraba en la investigación que sobre ese asunto publicó en octubre que dos informes de la Agencia Francesa Anticorrupción ya alertaba de posibles irregularidades en el pago del salario del triple oro olímpico, así como de un “conflicto de intereses”.

El Comité de Organización mostró hoy su “sorpresa” por esta información y aseguró que “la remuneración del presidente está estrictamente controlada” y sometida a auditorías, al tiempo que se mostró dispuesto a responder a las dudas sobre su gestión.

París 2024 defiende la legalidad del salario de su presidente y lamenta la polémica

París 2024 defendió este lunes la legalidad de la remuneración de su presidente, el ex campeón olímpico de piragüismo Tony Estanguet, al tiempo que lamentó la polémica surgida tras la publicación en medios galos de que la Fiscalía Nacional Financiera ha abierto una investigación sobre la misma.

“La remuneración de Tony Estanguet fue fijada en 2018 por el Consejo de Administración del Comité de Organización. No fue Tony quien la fijó. Su salario es algo que está sujeto a un gran control”, indicaron fuentes de París 2024.

Medios franceses revelaron que la Fiscalía Financiera está investigando el salario del exdeportista, rostro visible de los Juegos de París que se abrirán el próximo 26 de julio.

Según esas informaciones, Estanguet ingresa 270.000 euros brutos anuales fijos, más un posible 20 % en variables, cantidad que, según ellos, supera ligeramente el techo salarial de este tipo de organizaciones.

Para evitarlo, Estanguet factura su remuneración a través de una empresa y no como asalariado de la misma, agregan.

París 2024 asegura que ese techo no se aplica a su organización, ya que solo existe para asociaciones sin ánimo de lucro que no tienen actividad comercial y, por lo tanto, no pagan impuestos.

“Nosotros sí lo hacemos, tenemos una cierta actividad comercial ligada a la venta de entradas y a la venta de derechos de televisión o de patrocinio. Por lo tanto, pagamos impuestos como el IVA. En nuestro caso, ese techo no se aplica”, aseguran.

Como prueba de ello ponen el caso del salario de Etienne Toubois, director general y número 2 del comité, que es de 260.000 euros y sí figura como asalariado.

Reconocen que Estanguet no figura como asalariado del Comité de Organización, ya que su puesto es considerado como “un mandato” y, por tanto, no podían tenerle en nómina.

“En 2018 preguntamos a la administración social y nos dijo que la única manera de hacerlo era que él facturara sus servicios. Y es así como lo hacemos”, agregan.

El monto de la remuneración del exdeportista, insisten, fue fijado por un comité de expertos y validado por el Consejo de Administración, con el aval de los servicios de la administración fiscal francesa, señalan.

Aunque por ahora guarda silencio, Estanguet sigue “con serenidad” este asunto, señalaron las fuentes, ya que considera que “no le afecta a él, sino a las instancias sociales y fiscales, que son las que avalaron el salario que cobra”.

