100 días para París 2024: ¿Cuánto dinero se necesita para preparar a un atleta olímpico que podría ganar una medalla?

A 100 días del comienzo de los Juegos Olímpicos en París 2024, la agencia EFE examina con deportistas, entrenadores y directivos deportivos de 8 países de América cuánto cuesta la preparación de un candidato a ganar una medalla.

Estos son los resultados encontrados en Estados Unidos, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Panamá, Paraguay y República Dominicana.

EU y su experiencia con deportes ‘nuevos’

Jimmer Fredette, un jugador de baloncesto de 35 años, busca ser pionero al conquistar la medalla de oro en la modalidad de tres contra tres en la versión masculina por su país.

Pero no cuenta con un programa específico de preparación a de apoyo estatal, por lo que su desafío depende de sus propios entrenamientos. Lo que a su vez supone asumir los costes económicos de todo el proceso.

Fredette al no pertenecer a la selección de baloncesto tradicional de Estados Unidos se entrena en torneos breves de 3×3 y 5×5 para llegar listo a los Juegos Olímpicos.

Recientemente Fredette lanzó el fondo de inversión “Tandem Ventures Fund” con el objetivo de recaudar 50 millones de dólares, donde recibió el apoyo y la asesoría de Ryan Smith, propietario de los Utah Jazz.

Jimmer Fredette. Foto: EFE/ Sashenka Gutiérrez

Cuba afronta una escasez de recursos para preparar a sus atletas

Julio César “la Sombra” La Cruz mantiene su foco en lograr en París 2024 su tercera medalla olímpica.

“Para nadie es un secreto que los problemas económicos mellan en la preparación, pero con lo que tenemos vamos avanzando, con el fin de luchar por nuestros sueños y por la medalla de oro olímpica, que es para la que nos preparamos hoy”, declaró.

Su preparación la cumple en la Escuela Nacional de Boxeo, de donde han salido los mejores púgiles de Cuba y sede de la selección conocida como Los Domadores, visiblemente deteriorada, aunque allí se siguen formando prospectos gracias a sus entrenadores.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), la partida presupuestaria que recibieron las esferas de Cultura y Deportes en 2023 ascendió a 1.806,7 millones de pesos (75,3 millones de dólares) el 1,9 % del total de la inversión estatal.

Julio César La Cruz participa en un entrenamiento. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa

Paraguay: esfuerzo y sacrificio

Al margen de las cifras, prepararse en busca de un podio cuesta muchísimo esfuerzo y sacrificio.

La historia entre Alejandra Alonso y el remo no fue amor a primera vista.

Pero más de una década después, su pasión por este deporte le abrió las puertas hacia París, sus segundos Juegos Olímpicos, y la ha convertido en una de las cartas fuertes de la representación paraguaya en esta cita.

A los 27 años, Alonso conquistó su cupo en la categoría 1x single sénior femenino en el Clasificatorio Olímpico de Remo de las Américas, disputado hace un par de semanas en Río de Janeiro.

Alejandra Alonso, remera olímpica. Foto: EFE/ Nina Osorio

Esto es lo que cuesta preparar a un atleta para los Juegos Olímpicos

En Colombia las autoridades olímpicas prometen invertir más

Los 529 gramos de la de oro, los 525 de la de plata y los 455 de la de bronce no parecen ser un peso significativo para un atleta que gane una medalla en los Juegos Olímpicos de París, un premio que demanda sacrificios y cuantiosos recursos.

“Es un trabajo de tiempo completo. Es un sacrificio en todo sentido: familiar, personal e incluso académico, pues a veces los deportistas tienen que escoger entre competir o estudiar o, al menos posponer su formación”, dijo Paulo Villar, director deportivo del Comité Olímpico Colombiano (COC).

En ese sentido, Villar afirmó que el COC trabaja para contratar entrenadores, pagar gastos de desplazamiento, alojamiento, seguimiento médico-científico y ayudas ergogénicas, que van desde alimentación o método utilizado para mejorar el rendimiento deportivo, y optimizar la recuperación de un atleta.

Villar explicó que cada participación internacional puede costar unos 15 millones de pesos (unos 3,600 dólares).

A esto agregó que un deportista necesita un entrenador que puede costar 9 millones de pesos (unos 2,340 dólares); un médico, un fisioterapeuta y un sicólogo. Cada uno puede costar unos 7 millones de pesos (unos 1,800 dólares).

El colombiano Paulo Villar. Foto: EFE/JuanJo Martín

168,000 dólares, cifra mágica en República Dominicana

El costo para el desarrollo de un deportista con posibilidades de alcanzar una medalla olímpica en países como República Dominicana puede rondar los 10 millones de pesos (unos 168.000 dólares), si se toman en cuenta factores como los topes internacionales y el mantenimiento de todo un equipo alrededor del competidor.

Este país participa en Juegos Olímpicos desde Tokio 1964 y a partir de Atenas 2004 ha subido al podio en esa y todas las ediciones posteriores, incluyendo dos medallas de oro del exvelocista Félix Sánchez y otra de igual color que ganó el exboxeador Félix Díaz.

Fuentes del Ministerio de Deportes dominicano explicaron que hay que destinar “mucho dinero” para lograr que un atleta como Bernardo Pie, que recién logró su clasificación a los Olímpicos de París en taekwondo, pueda alcanzar un grado óptimo de rendimiento que le permita aspirar a colgarse una medalla olímpica.

Bernardo Pie (i) de República Dominicana. Foto: EFE/Orlando Barría

La principal carta de Panamá cuesta 150,000 dólares

La boxeadora Atheyna Bylon es la máxima carta de Panamá para conseguir una medalla en París, su tercera cita olímpica.

El costo del ciclo olímpico de Bylon de cara a París ronda los 150,000 dólares, según la Federación de Boxeo Olímpico.

La púgil, quien cumplió 35 años el pasado 6 de abril y es policía, resaltó que ser púgil en Panamá demanda muchos sacrificios, tanto en lo personal como en lo económico.

“Muchas veces me ha tocado sacar de mi dinero… la gente no sabe lo que lo que uno vive como atleta, porque todo sale tarde. Cuando ya he regresado de mis compromisos, después de dos, tres meses, es que va saliendo el apoyo”, señala.

“Con relación a la preparación de los atletas en proceso de clasificación o ya clasificados a París 2024, desde el Gobierno Nacional se aprobó el monto de 1 millón de dólares incluido en el presupuesto 2024 de Pandeportes”, explicó la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young.

La boxeadora panameña Atheyna Bylon. Foto: EFE/Bienvenido Velasco

La falta de apoyo condiciona a los atletas bolivianos

La falta de centros de alto rendimiento y el bajo apoyo institucional condicionan el desarrollo de los deportistas en Bolivia, que buscan que el país andino figure por primera vez en el medallero de unos Juegos Olímpicos.

Las glorias internacionales de Bolivia son escasas, con 3 medallas de oro en la historia de los Juegos Panamericanos y 33 en los Suramericanos, mientras que conseguir el podio en los Juegos Olímpicos es todavía una asignatura pendiente.

Hasta hace algún tiempo fue común ver a varios deportistas pidiendo ayuda institucional, o fotografías en que se les ve vendiendo bizcochos o sándwiches para cubrir el valor del transporte para acudir a algún torneo internacional de atletismo o judo.

El apoyo estatal se ha concentrado en el programa “los Tunkas” que está a cargo del Ministerio de Salud y Deportes y la estatal Boliviana de Aviación (BoA) con la entrega del equivalente a 430 dólares mensuales a unos 20 deportistas de 10 disciplinas.

El presupuesto para deportistas de élite en Chile es escaso

Para remar en aguas tranquilas, María José Mailliard tuvo que palear en algunas turbulentas.

Desde Tokio 2020, que marcó su debut olímpico, a París 2024 la canoísta chilena sigue siendo a sus 33 años una de las principales opciones de medalla de su país. Para lograrla se propuso subir el nivel. Y la excelencia tiene un costo.

En los pasados Juegos Olímpicos, la deportista chilena se quedó a las puertas del diploma al finalizar en el décimo puesto.

El Estado chileno tiene dos fuentes directas de apoyo a los atletas: las becas Proddar y premios por logro.

Mailliard, según datos públicos de la web del IND, recibe mensualmente 1.3 millones de pesos chilenos (1,400 dólares), a través de la beca, y a finales de 2023 recibió en premios 32,428,725 de pesos chilenos (34,000 dólares) por sus cuatro medallas entre el Mundial y los Juegos Panamericanos.

Adicionalmente a las becas, hay financiamiento a la preparación de los competidores entre el IND y el Plan Olímpico del Ministerio del Deporte, del cual Mailliard ha dicho es beneficiaria desde 2022.

Para 2024, el presupuesto del Estado chileno es de 37 mil 713 millones de pesos (39.4 millones de dólares) para apoyar el desarrollo de los deportes de alto rendimiento.

María Mailliard. Foto: EFE/José Méndez

