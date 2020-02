El discurso completo de Joaquin Phoenix: he sido un sinvergüenza toda mi vida

El actor Joaquin Phoenix se posicionó como el gran ganador en la categoría de Mejor Actor durante la temporada de premios cinematográficos 2020, esto al recibir el premio Oscar durante la edición número 92 de los premios de Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El actor, quien en la pasada entrega de los premios BAFTA hizo un llamado a la diversidad en las nominaciones, pidió levantar la voz por aquellos que no pueden, una lucha contra la injusticia y la creencia de que las especies pueden dominar a otras.

Joaquin Phoenix se consagró como el gran ganador de la categoría de Mejor Actor al recibir el mismo reconocimiento en los Globos de Oro, los Premios de la Crítica Cinematográfica, los del Sindicato de Actores y el premio de la Academia Británica de Cine.

El discurso completo de Joaquin Phoenix

“Estoy lleno de tanta gratitud ahora. No me siento elevado por encima de ninguno de mis compañeros nominados ni de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor: ese es el amor por el cine. Y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria. No sé dónde estaría sin eso.

Pero creo que el mejor regalo que me ha dado, y muchas personas en (esta industria) es la oportunidad de usar nuestra voz para los que no tienen voz. Yo, Joaquin Phoenix, he estado pensando en algunos de los problemas angustiantes que hemos enfrentado colectivamente.

Creo que a veces sentimos o nos hacen sentir que defendemos diferentes causas. Pero para mí, veo cosas en común. Creo que, ya sea que estemos hablando de desigualdad de género o racismo o derechos queer o derechos indígenas o derechos de los animales, estamos hablando de la lucha contra la injusticia.

Estamos hablando de la lucha contra la creencia de que una nación, un pueblo, una raza, un género, una especie, tienen el derecho de dominar, usar y controlar a otro con impunidad.

Creo que nos hemos desconectado mucho del mundo natural. Muchos de nosotros somos culpables de una visión del mundo egocéntrica, y creemos que somos el centro del universo. Entramos en el mundo natural y lo saqueamos por sus recursos. Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca y robar a su bebé, a pesar de que sus gritos de angustia son inconfundibles. Luego tomamos su leche que está destinada a su ternero y la ponemos en nuestro café y nuestro cereal.

Tememos la idea del cambio personal, porque creemos que debemos sacrificar algo; renunciar a algo Pero los seres humanos en nuestro mejor momento son tan creativos e inventivos, y podemos crear, desarrollar e implementar sistemas de cambio que sean beneficiosos para todos los seres vivos y el medio ambiente.

He sido un sinvergüenza toda mi vida, he sido egoísta. He sido cruel a veces, difícil de trabajar, y estoy agradecido de que muchos de ustedes en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad. Creo que es cuando estamos en nuestro mejor momento: cuando nos apoyamos mutuamente. No cuando nos cancelamos mutuamente por nuestros errores pasados, sino cuando nos ayudamos mutuamente a crecer. Cuando nos educamos unos a otros; cuando nos guiamos mutuamente a la redención.

Cuando tenía 17 años, mi hermano [ fallecido River] escribió esta letra. Él dijo: “correr con amor y la paz seguirá”, concluyó Joaquin Phoenix.