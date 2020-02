Quién ganó y quién perdió en los #Oscar2020

“Parasite” hizo historia en los Oscar 2020. La película surcoreana fue la gran ganadora de la noche no sólo por quedarse con 4 de los 6 premios por los que competía, sino también por obtener las principales categorías: Mejor película, Mejor dirección, Mejor película internacional y Mejor guión original.

El filme de Bong Joon-ho no sólo se impuso a fuertes y reconocidos rivales, le dio sus primeros Oscar a Corea del Sur y es la primera ganadora de película extranjera que consigue también la de mejor filme.

En la 92 entrega de los premios Oscar, “Parasite” cerró como la película con más trofeos; le siguió “1917” con tres estatuillas; “Joker”, “Once Upon A Time In… Hollywood” y “Ford v Ferrari”, con dos cada uno.

Con 11 nominaciones, “Joker” apenas obtuvo su segunda estatuilla de la mano de Joaquin Phoenix como Mejor actor.

Aquí los detalles: Joaquin Phoenix recibe el Oscar a Mejor Actor por ‘Joker’

“The Irishman”, la carta fuerte de Netflix para esta edición de los Oscar, no conseguió ningún premio a pesar de que llegaba como fuerte contendiente con 10 nominaciones.

Estos son los ganadores y ganadoras de los Oscar 2020 que se llevaron a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles:

Mejor actor de reparto

Brad Pitt – “Once Upon A Time… In Hollywood”

Este es el primer Oscar para Pitt como actor, pues a pesar de haber estado nominado en tres oportunidades: por “Piratas del Caribe: la maldición de la Perla Negra” (2003), “El país del nunca jamás” (2004) y “Sweeney Todd” (2007), es hasta hoy que consiguió la estatuilla como mejor actor de Reparto por “Once Upon A Time… In Hollywood”.

Pitt ganó su primer Oscar en 2014 al formar parte de la producción de “12 años de esclavitud”, ganadora a mejor película ese año.

Mejor película de animación

“Toy Story 4”

Mejor corto animado

“Hair Love”

Mejor guion original

“Parasite”

Con este premio, Corea del Sur obtuvo su primer Oscar. La película “Parasite” aún compite en 5 categorías, entre ellas mejor película de lengua no inglesa y mejor película.

Mejor guion adaptado

“Jojo Rabbit”

Mejor corto de acción

“The neighbors’ window”

Mejor diseño de producción

“Once Upon a Time in… Hollywood”

Mejor vestuario

“Little Women”

Mejor documental

“American Factory”

Mejor corto documental

“Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl)”

Mejor actriz de reparto

Laura Dern – “Marriage Story”

Mejor edición de sonido

“Ford v Ferrari”

Mejor mezcla de sonido

“1917”

Mejor fotografía

Roger Deakins – “1917”

Mejor edición

“Ford v Ferrari”

Mejores efectos especiales

“1917”

Mejor maquillaje y peinado

“Bombshell”

“Parasite” (Corea del Sur)

Mejor banda sonora

“Joker”

Mejor canción original

“(I’m Gonna) Love Me Again” – Rocketman

Mejor dirección

Bong Joon Ho – “Parasite”

Mejor actor

Joaquin Phoenix – “Joker”

Mejor actriz

Renée Zellweger – “Judy”

Mejor película

“Parasite”

