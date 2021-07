Jorge Hank Rhon, excandidato del Partido Encuentro Solidario (PES), ofreció una disculpa pública hacia las mujeres por las expresiones vertidas en enero y que fueron sancionadas como violencia política en razón de género.

“Lamento que un comentario mío se haya tergiversado al grado de provocar una sanción”, declaró el político expriista, quien fue derrotado por la morenista Marina del Pilar.

“Doy cumplimiento cabal al mandato de la autoridad y ofrezco la más amplia disculpa a todas las mujeres, con la certeza de que jamás he hecho o dicho algo para ofenderlas”, precisó el empresario.

Jorge Hank Rhon tomó un curso en línea con duración de cuatro horas denominado “Introducción a la igualdad entre mujeres y hombres”, que emitió una constancia avalada por el Instituto Nacional de las Mujeres, firmada por su titular, la doctora Nadine Flora Gasman Zylbermann.

El empresario manifestó que es el segundo curso de perspectiva de género al que asiste, lo que le permite conocer más a fondo todo lo que implica la lucha de las mujeres en su búsqueda de respeto e igualdad. Hank Rhon obtuvo 10 de calificación en el curso en línea sobre igualdad.

El fundador de Caliente fue amonestado por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California por una denuncia interpuesta a raíz de comentarios que hizo en contra de Marina del Pilar Ávila.

“¿Cómo que arriba de Marina? No jueguen. No la amuelen, estoy casado, no, no. Luego, tengo 23 hijos, no, no, estoy casado; luego tengo 23 hijos, no, no”, comentó el empresario el 26 de enero de 2021. Ese día fue postulado por el PES como candidato.

Rebeca Maltos Garza, Brenda Ramírez y Mayra Linday López Angulo, denunciaron el 3 de febrero de 2021 a Jorge Hank Rhon por violencia política en razón de género.

El excandidato del Partido Encuentro Solidario (PES) al gobierno de Baja California, llamó “basura” a Lupita Jones Garay, exaspirante a mandataria por la alianza PAN-PRI-PRD.

Al finalizar un mitin en Mexicali el 19 de mayo de 2021, el empresario de casinos en la entidad fue cuestionado por un reportero si estaría dispuesto a aceptar en su campaña electoral a la ex Miss Universo, ante lo que respondió: “Yo no quiero basura”.

El Tribunal Electoral del Estado de Baja California determinó que el fundador de Caliente estará por seis meses en el Registro Nacional y Estatal de personas sancionadas por violencia política en razón de género.

El pasado 7 de julio de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que el empresario Jorge Hank Rhon está obligado a tomar un curso para evitar la violencia política en razón de género.

Jorge Hank Rhon manifestó entonces que jamás ha tenido la intención de ofender o vejar a nadie y menos aún a las mujeres por quienes reiteró su respeto, admiración y profundo cariño.

El expresidente municipal de Tijuana comentó que la dinámica del curso es por demás amigable y permite fortalecer cada uno de los conceptos expuestos para no violentar a las mujeres.

Desde hace muchos años las estrategias para no violentar a las mujeres son aplicadas en las empresas de Jorge Hank Rhon, las cuales están certificadas como Lugar seguro para las mujeres.

El fundador de Hipódromo Caliente agregó que cada nuevo aprendizaje es una oportunidad de crecimiento, por lo que se congratuló de participar en el curso para no violentar a las mujeres.

“Me permitió conocer conceptos, lenguaje y expresiones que en la actualidad no debemos verter por estar tipificadas como violencia o agresión hacia las mujeres”, concluyó.