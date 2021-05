Se respetarán todas las inversiones en Baja California: Jorge Hank Rhon

Jorge Hank Rhon, candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) para gobernador en Baja California, asegura que es amigo del progreso y del trabajo, así como respetará la propiedad privada, los contratos y las inversiones de todos los empresarios.

“Soy amigo del progreso y del trabajo, así como vamos a garantizar a todos los bajacalifornianos y a cualquier persona que su inversión va estar segura”, expresa el hijo de Carlos Hank González, ex gobernador del Estado de México y ex regente de la Ciudad de México.

De llegar a la gubernatura “se respetarán todas las inversiones, se respetarán los papales y bueno cualquier inversión buena se hará respetar”, señala a Forbes México.

Ello después de que el actual mandatario Jaime Bonilla implementó una consulta ciudadana, bajo la cual se impidió la construcción de la planta cervecera Constellation Brands; esta representaba una inversión de 1,400 millones de dólares.

El ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Anáhuac relata que cuando llegó a vivir a Baja California su empresa Caliente tenía cinco establecimientos y está en gran parte de México, Centro y Sudamérica.

Lee: Transformar a Baja California, el objetivo político de Jorge Hank Rhon

El hijo del ex gobernador del Estado de México, Carlos Hank González, busca gobernar Baja California.

“Los bajacalifornianos me dieron la oportunidad de crecer, trabajar y la felicidad, por lo que ser gobernador y estar en el sector público es regresarles todo el apoyo otorgado”, dice el empresario, quien viste un chaleco color rojo.

El chaleco fue un regalo del torero David Silveti, quien se lo dio hace 17 años como un símbolo de amistad, y sólo lo usa en campañas políticas, la última vez que lo portó fue cuando fue alcalde de Tijuana. No viste esa ropa como amuleto o fetiche en tiempos electorales, porque “ser supersticioso es de mala suerte”.

La campaña del fundador de los casinos Caliente ha sido intensa y trata de mostrar ciertos rasgos de felicidad, tranquilidad y amistad con los ciudadanos: “Soy un hombre feliz y por supuesto el chiste es repartir felicidad”.

En Baja California está “refeo” en materia de noticias y se mueren todos los días mucha gente por la pandemia de Covid-19, la inseguridad y violencia que priva desde hace varios años.

“Todo eso es una pena y una tristeza”, dice el empresario, quien desde que está en campaña despierta antes de las siete de la mañana y después desayuna chilaquiles con huevo y un licuado. No ven en su mesa de su casa nada de comidas exóticas.

Lee: Lupita Jones: ‘los partidos me dieron autonomía en mis decisiones’

— ¿Por qué a los empresarios se les discrimina en México?

— Difícilmente reconocen el éxito y no les gusta a los mexicanos reconsiderar a los exitosos.

— ¿Disfrutaba más estar alejado de la político y vivir en el mundo empresarial?

— Nunca me aleje de la política, siempre estuve detrás y pendiente con mis amigos y servidores públicos. No hay comparación en cuanto a lo que puedes hacer como servidor público con lo que haces desde la parte privada.

Mi mamá me enseñó que debemos ser agradecidos y leales en este mundo y en la vida: Yo le tengo un agradecimiento muy grande a Baja California por la oportunidad que me dio de crecer con mi familia y los negocios. Llegué con cuatro hijos a Baja California y ahora tengo 23 y cada uno es una bendición y un milagro.

— ¿Esperaba ser candidato en algún momento a gobernador por el PRI?

— Sí, por supuesto. Yo soy priista y soy simpatizante priista, pero el PES me hizo el favor de invitarme y estoy contendiendo con el PES por la gubernatura. Siempre pensé que sería el PRI mi partido, desafortunadamente por una cuestión de sexo (lo deje), pues de plano les dije yo no cambio de sexo.

— ¿Le dolió dejar el PRI?

— Realmente no lo deje, soy un ciudadano compitiendo por el PES, pero mis amigos de mucho tiempo siguen siendo priistas.

— ¿Imaginó estar en el PES u otro partido que no fuera el PRI?

— Nunca.

Lee: PES le ‘roba’ a Jorge Hank Rhon al PRI para ir por Baja California

—¿El grupo Atlacomulco perdió todo su poder político con el triunfo de Morena en 2018?

— Hasta donde yo tengo conocimiento, el grupo Atlacomulco nunca existió. Todos los políticos en el Estado de México siempre se han apoyado mucho y tenían un acuerdo (no sé si siga vigente) para que todos apoyaran al gobernador en turno fuera quien fuera. Mi señor padre tenía mucho respeto a este acto.

— ¿Su hermano Carlos Hank Rohn quiso ser gobernador del Estado de México?

— Sí, a Carlos lo educaron para ser empresario y es un excelente empresario, así como lo educaron para hacer dinero en caso de que mi papá faltara. Entonces al mayor lo preparó para que si faltara se hiciera cargo de la familia. La política es un poquito “traicionera” y mi hermano no está acostumbrado a esas cosas.

— ¿A Jorge Hank Rhon también lo educaron para ser empresario y construyó una empresa de la nada y ahora opera de Tijuana a Tierra de fuego?

— La empresa no fue de la nada, sino a lo largo de 36 años. Ya lo traes adentro (lo de ser empresario) nomás tienes que tener la piel más gruesa.

—¿Qué consejos empresariales le daban el profesor y ex regente de la Ciudad de México, Carlos Hank González?

— Lo único que me decía adminístrate y trabaja nada más.

— ¿A Jorge Hank lo han acusado de todo los problemas que pasan en Baja California?

Lee: Vinos mexicanos de Baja California se imponen en el Concurso mundial de Bruselas

— Desafortunadamente sí y lo que falta, porque siguen inventando. Acuérdate del viejo dicho mexicano que dice: Calumnia, que algo queda. Afortunadamente en tu servidor ninguna calumnia hace mella.

— ¿En algún momento la ex PGR montó un operativo y lo acusó de tráfico de animales y armas?

— No fue la PGR, sino fue Fecal (Felipe Calderón), y sí, de posesión de armas.

—¿Hoy tiene miedo de que le repitan la historia?

— Me han dicho: “Oiga usted a qué le tiene miedo, y siempre digo que no tengo miedo a nada.

— ¿Jorge Hank Rhon sigue al frente de los negocios o ya dejó sus negocios en manos de sus hijos?

— Creo que sigo siendo el presidente del Consejo de Grupo Caliente, pero mis hijos ya se hacen cargo de bastantes cosas: uno ya es el vicepresidente, y otro, el director general.

—¿La industria de casinos ha sido de las más afectadas en el último año por la pandemia de Covid-19?

— Sí en Baja California. Híjole con toda la pena: El loquito que tenemos como gobernador, pues no quiere a nadie ni a tu servidor. Entonces sí he sido centro de sus ataques antes y durante la campaña y todo el tiempo.

— ¿Usted tendrá alguna agenda anticorrupción fuerte y directa?

— Totalmente. Fíjate con toda pena por mi español pero a mi me caen mal las ratas. Entonces yo logre en el municipio de Tijuana bajar la corrupción en un porcentaje muy alto y lo haremos igual en el gobierno de Baja California.

No te pierdas: Morena pierde impulso en BC, Chihuahua y Nayarit: encuesta El Financiero

— ¿Don Carlos Hank González decía: Un político pobre, es un pobre político?

—Sí, pero ese era un dicho de Isidro Fabela, quien se lo decía a los jóvenes estudiantes. Isidoro Fabela era un catedrático y fue el último embajador plenipotenciario de México, así como decía que debían de prepararse, estudiar y tener conocimiento, así como decía un político pobre, es un pobre político, pero lo decía bajo el precepto del conocimiento y estudio.

—¿Estás dispuesto a investigar a las administraciones pasadas que han dejado muchas deudas en Baja California?

—No es que estés dispuesto o no, sino que la ley lo demanda y los baja californianos. Yo no y yo dónde empiece y de ahí para el real, pero sí tienen que responder (los ex gobernadores y ex funcionarios del gobierno de Baja California) ante la ley y no ante tu servidor.

— ¿Cuál es su trato con el presidente Andrés Manuel López Obrador?

— Nunca he tenido el agrado de hablar con él y el señor presidente merece respeto.

—¿Jorge Hank Rhon respeta la figura presidencial?

— Yo no veo, porque no se puede. No debes ser grosero ni insultar por hobby y hay formas de arreglar las cosas.

— ¿Miguel “El Piojo” Herrera lo apoya por ser su amigo?

— Tengo la fortuna de tener muchos amigos.

— ¿Qué empresarios apoyan a Jorge Hank Rhon?

— Realmente todos y de las cámaras empresariales todos te juran su apoyo, pero vez la intención y la buena voluntad de las personas.

— ¿ Si Jorge Hank Rhon gana las elecciones a gobernador de Baja California lo convierte en un candidato natural para 2024?

— No, yo termino el 27.

—¿Estaría interesado en ser el candidato presidencial del 2024?

— Las cosas las planeo a largo plazo. Tengo 23 hijos que son un deleite para mí y cada hijo es un milagro y una bendición, son las cosas que planeo a largo plazo nueve meses nada más y ya para adelante no se lo que pase.

Sigue las noticias de la política mexicana en este enlace