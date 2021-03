Vázquez Mota acusa a Fox y Calderón de violencia política de género

EFE.- La senadora mexicana y excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota acusó de violencia política de género a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, pertenecientes en su momento a su mismo partido, el Partido Acción Nacional (PAN).

La candidata a la presidencia en 2012 reveló las acusaciones en un foro del PAN sobre el Día de la Mujer este lunes, aunque las anécdotas se han propagado este miércoles porque Fox y Calderón están entre los principales opositores del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Vázquez Mota rememoró que Fox le envió un correo electrónico cuando ella buscaba la presidencia para comunicarle que apoyaría a un candidato hombre.

“Entonces abrí ese e-mail y lo que leí ahí es que había decidido apoyar a otro candidato que no era yo, una noche antes del segundo debate, y me parece que eso es algo que se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveríamos a hacer, pero con nosotras sí lo hacen“, relató.

La política fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio de Fox (2000-2006) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la mitad de la gestión de Calderón (2006-2012), los únicos dos presidentes que ha tenido el PAN.

Frente a la esposa de Calderón, la ex primera dama Margarita Zavala, lamentó su falta de apoyo en la elección interna para definir la candidatura presidencial del PAN.

“El día que gané la elección interna, que eran como 25 estados, me llamó el presidente (Calderón) y me dijo ‘¿cómo te fue?’, y le dije ‘pues gané 25 estados’ y a mí me pareció un largo silencio y lo único que escuché del otro lado es: ‘déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos’”, narró.

Las confesiones de Vázquez Mota ocurren en medio de la polémica que ha causado el 8 de marzo en México.

Fox y Calderón han criticado al presidente izquierdista López Obrador por su manejo de las protestas feministas, pero ahora han callado sobre las acusaciones de Vázquez Mota.

“Casi nunca me gusta contar nada de esto, pero creo que es importante que las mujeres aprendamos a ser mucho más fuertes y aprendamos que nuestra lealtad, de pronto, también es excesiva o incluso a veces equivocada y lo hacemos en la política”, manifestó la senadora.

Las acusaciones de Vázquez Mota también han despertado críticas contra el PAN, el principal partido opositor y de derecha en México.

El PAN ha señalado a López Obrador por desestimar los reclamos feministas, pero el partido afronta cuestionamientos por oponerse a causas de los derechos reproductivos de las mujeres y porque en varios estados se ha opuesto a leyes de paridad de género.

Aun así, Vázquez Mota argumentó que sentía el deber de compartir su historia.

“Lo comparto porque es cierto, tenemos que estar conscientes que es más difícil, pero es posible, tenemos que estar conscientes de que cuando una de nosotras hemos vivido algo así, abrimos una brecha para quien decide seguir estos caminos”, dijo.

