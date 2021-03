AMLO recomienda no registrar candidatos con investigaciones abiertas

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los partidos políticos no postular a candidatos que tengan carpetas de investigación abiertas.

Al ser cuestionado por la postulación de Gabriel Quadri como candidato a una diputación federal y contra quien hay acusaciones de acoso sexual, el mandatario resaltó que hay impedimentos legales para contender, como estar sujeto a un proceso penal.

“Sería muy bueno también que los partidos, pero es una recomendación, yo no me puedo meter en al vida interna de los partidos, sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales”, sostuvo.

También lee: ¿Y ahora qué sigue con la postulación de Salgado Macedonio?

En su conferencia “mañanera”, el titular del Ejecutivo insistió en que el proceso de esas carpetas de investigación corresponde a las fiscalías.

“Sería muy bueno que una vez que tengan todos los candidatos los partidos, claro que le van a dar trabajo a la fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en expedientes”, agregó.

A pesar de ser un caso análogo, López Obrador cambió su postura en relación al tema, ya que no ha dicho lo mismo sorbe el candidato al gobierno de Guerrero de su partido, Félix Salgado Macedonio, sobre quien hay una carpeta de investigación en su contra por abuso sexual.

Interrogado en diversas ocasiones, el presidente ha contestado que en el caso de Salgado Macedonio, quien aún no cuenta con alguna sentencia y que ha sido señalado además por 4 mujeres de abuso sexual, debe ser la población la que decida en las encuestas o en las urnas.

“Todas esas acusaciones a precandidatos las tiene que resolver, desde mi punto de vista, la gente, porque la gente va a elegir, ya sea de manera presencial, directa o con una encuesta, quien debe de ser el candidato del partido de que se trate. (…) Si no hay ningún impedimento legal, pues no se le puede negar a nadie su participación”, señaló en noviembre pasado.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado