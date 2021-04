Jóvenes se disfrazaron de adultos mayores para vacunarse en CDMX; están detenidos

Dos jóvenes, uno de 30 y otro de 35 años, se hicieron pasar por adultos mayores de 60 años para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra Covid-19. Este hecho ocurrió el sábado 27 de marzo en el Centro de Estudios Navales en Ciencias Sociales (Cencis) de la Secretaría de Marina, ubicado en la alcaldía Coyoacán.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles en videoconferencia que ambos jóvenes se encuentran detenidos “con prisión justificada” y en proceso legal, señalados de usurpación de identidad, ya que usaron documentos oficiales para hacerse pasar por otras personas adultas mayores.

La delegada estatal de los Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, Cristina Cruz comentó que los jóvenes iban caracterizados con el cabello y cejas pintadas de blanco, con cubrebocas y careta para disimular su rostro, sin embargo, fueron detectados al salir de la vacunación por su tono de voz.

“Se vacunaron en la sede del Cencis de la Marina, utilizaron documentación de alguna otra persona, es usurpación de identidad, ya al final del proceso de vacunación una compañera servidora de la nación se dio cuenta por la voz que no coincidía, fue cuando se llamó a las autoridades y se está siguiendo el proceso necesario, se denunció”, comentó.

Sheinbaum subrayó: “a todos nos va a tocar la vacunación, yo todavía no soy vacunada, me tocará cuando corresponda a las personas entre 50 y 59 años, no sé cuál será el siguiente proceso, habemos muchos que todavía no nos vacunamos porque no nos toca, hay que esperar a cuando nos corresponda”.

Un caso similar se registró en Estados Unidos en febrero pasado, cuando dos mujeres menores de 65 años se disfrazaron de abuelas para intentar colarse en un centro de vacunación en Florida para recibir la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19. Ambas asistieron con gorros, guantes y anteojos para disimular su verdadera identidad.

Por su parte el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark comunicó los periodos en los que se aplicará la segunda dosis de las diferentes vacunas contra Covid-19.

Para Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, donde se aplicó la vacuna de AstraZeneca, se estima aplicar la segunda dosis entre el 12 de abril y el 10 de mayo; en Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, se aplicará la segunda dosis de Pfizer entre el 5 y 19 de abril; en Venustiano Carranza se hará lo propio con la segunda dosis se CoronaVac entre el 21 de abril y el 5 de mayo.

En Coyoacán se aplicará la segunda dosis de la vacuna de Pfizer entre el 21 de abril y el 5 de mayo; en Tlalpan se aplicará la segunda dosis de CoronaVac entre el 21 y el 28 de abril; en Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Benito Juárez se aplicará la segunda dosis de AstraZeneca entre el 25 de mayo y el 22 de junio y la segunda dosis de Sputnik V se aplicará en Gustavo A. Madero e Iztapalapa entre el 23 y el 30 de abril. Asimismo las personas que por cualquier razón no pudieron acudir a recibir la primera dosis de la vacuna, podrán comunicarse a Locatel para solicitar su registro y proporcionar sus datos, para que “tan pronto contemos con el lugar, fecha y hora” de la cita, las personas rezagadas reciban un mensaje para que acuden a inmunizarse.

