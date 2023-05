JPMorgan compra First Republic Bank luego de ser rescatado por EU

Reuters.- Los reguladores de Estados Unidos informaron el lunes que First Republic Bank FRC.N ha sido intervenido y se ha llegado a un acuerdo para vender el banco a JPMorgan Chase & Co JPM.N, en lo que supone la tercera gran entidad estadounidense que quiebra en dos meses.

JPMorgan, el principal banco de Wall Street se hará con la mayor parte de los activos de First Republic Bank y con todos los depósitos, incluidos los no asegurados, dijeron los reguladores en un comunicado.

JPMorgan fue uno de los varios compradores interesados, entre ellos PNC Financial Services Group PNC.N y Citizens Financial Group Inc CFG.N, que presentaron ofertas finales el domingo en una subasta dirigida por los reguladores estadounidenses, dijeron el fin de semana fuentes familiarizadas con el asunto.

Para entender mejor:

First Republic Bank se hunde más de un 40% en Wall Street

El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI, por sus siglas en inglés) anunció a primera hora del lunes que había tomado posesión de First Republic y que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) actuaría como su administrador judicial en la venta a JPMorgan.

La FDIC estimó en un comunicado que el coste para la Corporación sería de unos 13.000 millones de dólares. El coste final se determinará cuando la FDIC ponga fin a la administración judicial.

El rescate se conoce menos de dos meses después que Silicon Valley Bank y Signature Bank quebraran en medio de una fuga de depósitos de los bancos estadounidenses, lo que obligó a la Reserva Federal a intervenir con medidas de emergencia para estabilizar los mercados. Estas crisis se produjeron tras la liquidación voluntaria de Silvergate, una entidad centrada en las criptomonedas.

First Republic tenía unos activos totales de 229,100 millones de dólares a 13 de abril y depósitos por valor de 103,900 millones de dólares, según el comunicado de la FDIC.

Te recomendamos:

Por qué la asociación de Apple con Goldman Sachs es el futuro de los bancos

Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase, afirmó: “Nuestro Gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente y así lo hicimos”.

“Nuestra fortaleza financiera, nuestras capacidades y nuestro modelo de negocio nos permitieron desarrollar una oferta para ejecutar la transacción de forma que se minimizaran los costes para el Fondo de Seguro de Depósitos”.

Las 84 oficinas del banco en quiebra en ocho estados reabrirán como sucursales de JPMorgan Chase Bank a partir del lunes, según el comunicado.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información