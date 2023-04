Por qué la asociación de Apple con Goldman Sachs es el futuro de los bancos

La semana pasada, Apple efectivamente dejó caer el micrófono sobre la industria bancaria de la nación. Si bien el banco promedio paga menos de medio punto porcentual en las cuentas de ahorro, la empresa de tecnología de 2.6 billones de dólares anunció que ofrecería un rendimiento anual del 4.15% a los ahorradores, sin mínimos, sin bloqueos y asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). El lanzamiento del nuevo producto llega en un momento en que los bancos regionales se esfuerzan a raíz de la crisis del Silicon Valley Bank para mantener sus bases de depósitos, y las nuevas empresas fintech hambrientas de efectivo también están luchando.

Técnicamente, Apple no tiene una licencia bancaria. Está al frente de Goldman Sachs Bank USA, también conocido como Marcus, que tiene una carta estatal y está asegurado por la FDIC. En el lenguaje fintech, Apple es un neobanco como Chime, Revolut y Monzo, excepto que la fuerza de su marca no tiene paralelo dado que hay más de 2 mil millones de iPhones en todo el mundo, que ahora funcionan como la red de sucursales de Goldman.

Según la encuesta anual “Confianza en las instituciones” de la encuestadora Gallup, el año pasado, antes de SVB, solo el 27% de los estadounidenses informaron tener “mucha o bastante” confianza en sus bancos. Ese número está por debajo de su pico del 60% en 1979. Por el contrario, Apple ocupó el primer lugar por décimo año consecutivo en 2022, según el ranking anual Global Best Brands de Interbrand. El único banco que se ubicó entre los primeros 25 fue JPMorgan, clasificado en el puesto 24, justo por delante de YouTube.

“Apple va a la velocidad de la luz y muchos bancos conducen a 45 mph en el carril derecho”, dice Dan Ives, analista de Wedbush Securities.

La nueva cuenta de ahorros de alto rendimiento solo está disponible para clientes con la tarjeta de crédito de Apple, Apple Card. Estos usuarios pueden tener una cuenta configurada en minutos y sus recompensas por gastos, retiro de efectivo diario, se canalizan automáticamente a la cuenta de alto rendimiento. La cuenta se mostrará en un tablero en la billetera digital de Apple donde los usuarios pueden rastrear su saldo y el interés ganado. El producto le permite a Apple ofrecer otro beneficio de iPhone pegajoso al fortalecer su billetera digital incorporada.

“Es realmente un volante para mantener todo en el ecosistema”, dice David Donovon, vicepresidente ejecutivo de Servicios Financieros de la consultora Publicis Sapient.

La nueva cuenta de ahorros es solo la última de una serie de ofertas financieras de alto perfil de la tecnología blue chip de Cupertino. El mes pasado, la compañía comenzó a ofrecer su propio producto “Compre ahora, pague después”, dando a los consumidores la opción de dividir los pagos en cuatro cuotas sin intereses ni cargos.

En julio, Apple lanzó “Tap-to-pay”, que permite a los comerciantes aceptar pagos con tarjeta directamente desde sus iPhone. Al ofrecer productos financieros como estos a los consumidores y comerciantes, Apple se está integrando en todos los aspectos de la vida de sus clientes mientras cobra tarifas de transferencia y realiza ventas cruzadas de sus propios productos.

En todos sus productos financieros, Goldman Sachs opera en segundo plano, a pesar de su formidable reputación, lo que sugiere que están apostando a que los clientes ya no valoran las columnas de mármol y las venerables historias en las que miles de instituciones financieras redundantes aseguradas por la FDIC continúan apostando. Goldman Sachs, de 154 años, es esencialmente un jugador de infraestructura no muy diferente de Evolve y Cross River, proveedores de banca como servicio sin marca que sirven a otras fintechs.

“Son asociaciones como estas las que básicamente podrían hacer que la banca se vuelva invisible”, dice Chris Nichols, director de mercados de capital de SouthState Bank.

Apple: de billetera digital a superap

Esta no es la primera vez que una empresa de confianza fuera de la banca intenta forjar un rastro en la vida financiera de los consumidores. En la década de 1970, Sears Roebuck, en un momento el minorista más grande de los Estados Unidos con una marca tan poderosa como la de Apple, cuyos catálogos y tarjetas de crédito eran omnipresentes, poseía numerosas sucursales de ahorro y préstamo en California. En la década de 1980, Sears adquirió el corredor minorista Dean Witter Reynolds y el corredor inmobiliario Coldwell, Baker & Co. Sin embargo, Sears fracasó en su negocio minorista principal, ya que disruptores expertos en tecnología como Walmart y Target le robaron participación de mercado. El auge de Amazon catalizó la caída de Sears y en 2018 la empresa se declaró en quiebra.

Antes de la nueva cuenta de ahorros Goldman Sachs de Apple, las recompensas diarias en efectivo de los gastos con la tarjeta de crédito de Apple se depositaban automáticamente en Apple Cash, una tarjeta digital prepagada que se guarda en la billetera digital del iPhone y es emitida por Green Dot Bank. La ambición de Apple era que Apple Cash se convirtiera en una forma para que sus clientes enviaran dinero a través de iMessage de la misma manera que los consumidores usan Venmo de PayPal o CashApp de Block.

La compañía está posicionando su billetera digital para que sea el tablero completo para la vida financiera de los consumidores al combinar ahorros, transferencias entre pares y pagos con tocar para pagar en la tienda y el botón Apple Pay en las cajas en línea. La hoja de ruta podría terminar con una llamada superapp como AliPay de China, que comenzó como una billetera digital que ofrecía pagos entre pares en 2004. Hoy, AliPay tiene 1,300 millones de usuarios y una serie de funciones de gran alcance, incluido el pago de facturas, entrega de alimentos y compra de boletos. En la segunda mitad de 2021, el negocio minorista de la aplicación generó 41 mil millones de dólares en ingresos. Mientras Apple se esfuerza por crear un tablero financiero para sus clientes integrado con el iPhone, los bancos tradicionales todavía luchan por crear una experiencia de usuario convincente.

“Un banco tendrá que competir con Apple, lo que sería difícil de hacer con una billetera, o crear microservicios dentro de diferentes tipos de billeteras”, dice Nichols. “Apple lo articuló bien con su tablero colorido y fácil de leer con el que muchos bancos han tenido problemas”.

Una de las razones por las que es difícil competir con la billetera digital de Apple es que la empresa de tecnología no brinda acceso a terceros al chip de comunicación de campo cercano del iPhone, el dispositivo que permite tocar para pagar en la caja de la tienda. La retención exclusiva de Apple en tocar para pagar con un iPhone le da a la compañía una ventaja enorme cuando negocia con los bancos emisores de tarjetas. Cuando se lanzó Apple Pay en 2014, los bancos acordaron pagarle a Apple un 0.15% en las transacciones con tarjeta de crédito, lo que representa la mayor parte de los ingresos de la billetera digital, informó The Wall Street Journal.

El reinado de Apple sobre “tocar para pagar” es un dolor de cabeza particular para las billeteras digitales de la competencia, incluido Google Pay en Android. Según los informes, Google no recibe tarifas de transacción de los emisores bancarios. A diferencia de Apple, Google permite que otras empresas habiliten tocar para pagar en teléfonos Android.

En 2021, Google canceló los planes para lanzar una cuenta corriente conectada a su billetera digital. La oferta propuesta, llamada Plex, se presentó como un tablero para ayudar a los usuarios a realizar un seguimiento de sus finanzas y se desarrolló con Citigroup como socio.

También se impide que las aplicaciones de pago entre pares Venmo y CashApp ofrezcan tocar para pagar en el iPhone, lo que significa que los usuarios deben agregar una tarjeta Venmo o CashApp a su billetera Apple para usarlas en la tienda en lugar de pagar directamente desde las aplicaciones. Ambas aplicaciones han lanzado opciones de pago con código QR para pagos en la tienda, un movimiento diseñado para eludir el estrangulamiento de Apple en los pagos sin contacto. CashApp tiene una ventaja ya que su empresa matriz puede mostrar los códigos QR de forma destacada en los terminales de punto de venta de Square.

Early Warning Services, con sede en Scottsdale, AZ, la compañía detrás de Zelle que cuenta con el respaldo de siete de los bancos minoristas más grandes, incluidos JPMorgan Chase, Bank of America y Capital One, decidió no competir en la tienda con su billetera digital prometedora Paze, la cual está diseñada específicamente para transacciones de comercio electrónico. Se indica a los clientes que “reclamen” sus billeteras a través de su aplicación bancaria, que debe estar precargada con todas las tarjetas individuales de los bancos participantes. Después de que un cliente reclama su billetera digital, puede usarla en los pagos en línea de la misma manera que los compradores usan los botones de PayPal o Apple Pay. Su éxito dependerá de la rapidez con que EWS pueda crear una red de comerciantes dispuestos a habilitar la opción.

El bloqueo de tocar para pagar de Apple no ha pasado desapercibido para las instituciones financieras o los reguladores. En julio, Apple fue demandada en una demanda colectiva antimonopolio alegando que su monopolio en el pago con toque del iPhone le permite cobrar a los emisores de tarjetas, bancos, tarifas exorbitantes. El año pasado, los reguladores antimonopolio de la Unión Europea enviaron objeciones a Apple por su control exclusivo sobre la tecnología de pago del iPhone.

Alianza bajo la lupa

Es probable que la nueva cuenta de ahorros de alto rendimiento de Apple tenga menos que ver con las ganancias que con atraer a más propietarios de iPhone al timón financiero de Apple y Goldman. Si bien 2 mil millones de personas en todo el mundo poseen dispositivos Apple, menos del 10% son usuarios de Apple Card, según Ives. Los márgenes de interés netos tampoco pueden ser la prioridad para Goldman.

“Están atrayendo depósitos a una tasa más alta de lo que realmente tienen para ofrecer, tratando de competir más con los bancos en línea que con los bancos tradicionales”, dice Stephen Biggar, director de investigación de servicios financieros de Argus. “Están exprimiendo sus propios márgenes al tener este tipo de producto”.

En la llamada de ganancias de Goldman Sachs la semana pasada, el CEO David M. Solomon estaba alardeando sobre su nuevo acuerdo con Apple. “Nos permite profundizar nuestra relación con Apple, aprovechar su ecosistema y los clientes a los que servimos juntos que son titulares de tarjetas y quieren aprovechar la facilidad de cambiarse a una cuenta de depósito”. Estaba menos entusiasmado con Marcus, su franquicia de banca de consumo local, que tiene siete años y ofrece préstamos personales y cuentas de ahorro a la gente común. Las cuentas de ahorro de Marcus pagan 3.9%, un cuarto de punto porcentual menos que las de Apple.

“Obviamente, hemos analizado muy de cerca la superposición entre quién tiene tarjetas de crédito y quién tiene un depósito de Marcus y esa superposición es pequeña”, dijo Solomon. “Observaremos de cerca para ver si hay o no canibalización”.

Desde 2020, la sucursal de Soluciones de plataforma de Goldman, que incluye préstamos al consumidor y su negocio de transacciones bancarias, le ha costado al banco 3 mil millones de dólares. En su llamada de ganancias, el banco reveló que había vendido mil millones de sus préstamos de consumo no garantizados de 4 mil 500 millones bajo la marca Marcus. Todavía está buscando un comprador para el saldo restante. El banco también reveló que está explorando la venta de GreenSky, una empresa de tecnología financiera que ofrece préstamos para mejoras del hogar a clientes minoristas. Goldman adquirió GreenSky en 2021 cuando estaba valorado en 2 mil 240 millones de dólares. “También continuamos explorando alternativas estratégicas dentro de nuestros negocios de plataformas de consumo”, dijo Solomon.

Dice el consultor Donovon: “[Goldman] se hizo inteligente y dijo que, en lugar de gastar todo este dinero en la adquisición de clientes, asociémonos con un ecosistema masivo como Apple”.

Sin embargo, incluso las dos marcas poderosas deberán andar con cuidado cuando se trata de reguladores. La Oficina del Contralor de Moneda está vigilando de cerca las asociaciones bancarias con empresas de tecnología y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor ya está investigando las prácticas de tarjetas de crédito de Goldman Sachs. Cabe señalar que las cuentas de ahorro de alto rendimiento de Apple no pueden exceder el límite de seguro de la FDIC de 250 mil dólares.

“La mayor vulnerabilidad de un banco es la pérdida de confianza, la cultura bancaria se define por la estabilidad, la prudencia y la gobernabilidad”, dijo Michael J. Hsu, contralor interino de la Moneda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. “Por el contrario, la cultura de la industria tecnológica cree en la disrupción, “moverse rápido y romper cosas” y la superioridad del código. La forma en que estas culturas coexisten para promover la banca abierta es sumamente importante”.

Esta nota fue publicada originalmente en Forbes US

