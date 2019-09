Justin Trudeau pide disculpas por usar disfraz ‘racista’

Notimex.- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofreció disculpas y dijo estar “profundamente arrepentido” por usar maquillaje obscuro en un festejo de la escuela donde era profesor en 2001 y reconoció que cuando cursó secundaria también recurrió al brownface para un show de talento.

En reunión con representantes de los medios de comunicación que lo acompañaban en el avión de campaña, Trudeau precisó que la segunda ocasión que usó ese color de maquillaje fue “cuando estaba en la escuela secundaria, me vestí en un espectáculo de talentos y canté el Día O con maquillaje”.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

Por lo anterior, señaló que ahora reconoce que la decisión de pintarse la cara morena y disfrazarse con turbante para una fiesta de gala en una escuela, ubicada en Vancouver, cuando tenía 29 años, fue algo racista y es algo que ahora “lamenta profundamente”, según el portal digital CBC News.

“En 2001, cuando era maestro en Vancouver, asistí a una gala. El tema era Noches Árabes. Me vestí con un traje de Aladdín y me maquillé. No debería haberlo hecho. Debería haberlo sabido mejor, pero No lo hice y lo siento mucho”, añadió el primer ministro de Canadá.

Te recomendamos: Canadá: los dos lados del negocio del cannabis

Trudeau expresó ante los periodistas: “asumo la responsabilidad de mi decisión de hacerlo. No debería haberlo hecho. Debería haberlo sabido mejor. Era algo que no creía que fuera racista en ese momento”, y lamentó haberlo hecho, añadió el sitio electrónico cbc.ca.

Al ser inquirido sobre si debería renunciar como líder liberal tras conocerse esta situación, Trudeau respondió: “Hay personas que cometen errores en esta vida y ustedes toman decisiones basadas en lo que realmente hacen, lo que hicieron y caso por caso. Lamento profundamente haberlo hecho. Debería haberlo sabido mejor, pero no lo hice”.

Sobre si sabía por qué la cara morena o negra eran tan perjudiciales para las minorías, reflexionó: “Creo que es bien sabido que las comunidades y las personas que viven con interseccionalidades y se enfrentan a discriminaciones que nunca he tenido que experimentar personalmente es algo significativo que es muy doloroso y es por eso que estoy tan profundamente decepcionado de mí mismo”.

La víspera, la revista Time divulgó un artículo con la fotografía de Trudeau en el anuario 2000-01 de la Academia West Point Gray, un colegio privado ubicado en Vancouver. Dicho material fue proporcionado por el empresario Michael Adamson, quien fue parte de esa institución y consideró que debería hacerse público.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau apologized for wearing brownface at a 2001 “Arabian Nights”-themed party. He also admitted to wearing blackface “makeup” in high school for a talent show to sing the Jamaican folk song “Day O” — photo here https://t.co/H5PUAACogd — TIME (@TIME) September 19, 2019

Te podría interesar: Canadá y EU elogian acuerdo comercial con México