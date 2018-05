Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, dijo que fue ubicada Karime Macías de Duarte, esposa del exgobernador Javier Duarte, en un lujoso barrio de Londres donde continúa llevando una vida de lujo.

“A principio la buscamos a las afueras de Londres, pensamos que vivía con modestias, que seguramente tendría limitaciones económicas y que no haría más uso de recursos de los que ya se había robado, pero no estábamos en lo correcto, Cuando la encontramos nos sorprendimos. En Londres continúa la vida de lujo, el dinero de los veracruzanos se sigue utilizando para vivir en abundancia y eso no lo podemos permitir”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Tan solo hace unos días, la fiscalía de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de Karime Macías, por presuntos desvíos de recursos del DIF estatal por un monto superior a 112 millones de pesos.

En su presentación con medios de comunicación, Yunes detalló que dar con la ubicación de Karime Macías fue una tarea difícil que llevó tiempo.

“La tarea de localizarla fue sumamente difícil. Cuando tuvimos la certeza de que era ella, quise acreditarlo todavía más y pedí a una persona de mi total confianza que viajara a Londres, que se acercara a ella, que conversara con ella y que le diera su nombre. Hoy con este video podemos afirmar sin lugar a dudas que se trata de ella”, detalló.

Conferencia de Prensa https://t.co/vWYcGxvHeO — Miguel Ángel Yunes (@YoconYunes) May 29, 2018

A través de un video, el gobernador Yunes mostró más detalles sobre la vida que lleva la esposa del exgobernador Duarte en Londres.

El video señala que Karime Macías vive en el número diez de Wilbraham Place, en Belgrave, el barrio más exclusivo de Londres.

“Con información verificable, se puede calcular que el gasto mensual de la señora Karime Macías de Duarte, en Londres, es de más de 60,000 libras, lo que equivale en pesos a un millón 620,000 sin considerar compras, viajes y servicios. Adicionalmente debe considerar el gasto de ocho personas más de la familia política de Javier Duarte que igualmente viven en Londres”, detalla en el video.

“¿Por qué damos esta información? Para que la Procuraduría ya la tenga, ya la tiene desde hace dos días y para que proceda a detenerla, para no darle la oportunidad de huir. Tenemos todos los elementos para acreditar su responsabilidad, estoy totalmente seguro que la Procuraduría actuará debidamente y que pronto Karime Macías de Duarte estará frente a los jueces de Verazcruz para enfrentar responsabilidad”, dijo Yunes.