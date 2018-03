Karla Souza denuncia que también sufrió abuso sexual

Karla Souza alza la voz y se suma a la lista de actrices que contaron su historia sobre abuso sexual en la industria del cine y la televisión .

La protagonista de ¿Qué culpa tiene el niño? y How To Get Away With Murder narró cómo un director de televisión abusó de ella psicológica y sexualmente durante uno de los primeros proyectos de su carrera.

Aunque se negó a decir el nombre del responsable, la actriz declaró que es una persona muy carismática y exitosa de la industria.

“Con este director yo estaba sola, no había muchas mujeres en ese grupo, me sentí desprotegida, yo vivía sin mis papás. Agarran a alguien vulnerable de cierta manera”, comenta Souza en entrevista para AristeguiCNN.

La actriz mexicana relata que el acoso inició con el alojamiento que le fue asignado durante la grabación de la serie. Únicamente ella y el director se quedaron en un hotel distinto al resto del reparto y equipo de producción.

El director comenzó a frecuentar su habitación por las madrugadas, con la excusa de discutir más el rol de Souza y la importancia del proyecto en su carrera.“Empezó a haber un acercamiento físico, un coqueteo, donde yo no siento que tenga la opción de rechazarlo”, dijo la actriz.

Souza asegura que negar las insinuaciones sexuales tenía una repercusión directa en su trabajo. “Si decidía no abrirle la puerta, al día siguiente me la cobraba. Él decidía no filmar mi escena y me empezaba a humillar frente a los demás”.

Cuando la actriz quiso compartir lo que le estaba sucediendo, se dirigió a una de las pocas mujeres en el equipo de producción y sin mucho asombro la asistente solamente respondió: “así es este cuate, qué barbaro”.

Souza dejó de recibir al director en su habitación y en consecuencia fue eliminada de la serie. A pesar de que posteriormente pudo regresar a su papel, las humillaciones fueron constantes.

En ocasiones pasadas, la actriz ha animado a sus colegas del medio a denunciar. Y aunque afirma que México se encuentra en un contexto muy distinto en temas de sexismo y machismo, en comparación a países donde recientemente han surgido poderosos movimientos —como Estados Unidos con #MeToo o Francia con #BalanceTonPorc—, espera que la situación cambie pronto y mucho más rápido.