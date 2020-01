Kobe Bryant: sus consejos para hacer negocios

“Entiendo la importancia de generar valor y ser inteligente con las finanzas”, dijo Bryant en una entrevista, consciente de las muchas historias de fracaso de otros atletas retirados.

Con un enfoque principal en la tecnología, los medios, los datos y las empresas que se cree que tienen el potencial de convertirse en “unicornios” (o startups privadas valoradas en más de 1,000 millones de dólares, mdd), Kobe Bryant realizó una serie de inversiones, varias en empresas con marcas familiares de consumo.

Hace unos tres años , de acuerdo con el diario USA Today, la superestrella entró rápidamente en el negocio del capital de riesgo como cofundador de Bryant Stibel & Co., cuyos fondos ahora tienen acceso a más de 2,000 mdd en recursos bajo administración.

Alrededor de un tercio de las 19 compañías activas en la cartera de Bryant tiene un valor de más de 1,000 mdd. En general, la dupla Bryant y Jeff Stibel ha invertido en 28 empresas, con tres que se han hecho públicas: Dell, Alibaba y National Vision.

De acuerdo con el matutino, Bryant Stibel se asoció recientemente con Permira en un fondo de 1,700 mdd llamado Permira Growth Opportunities, abierto a instituciones e inversores de alto patrimonio. (Los otros dos fondos de la compañía son “árboles de hoja perenne” que están cerrados a inversores externos).

Altas inversiones

Bryant Stibel también ha invertido en la firma de asesoría legal LegalZoom, The Honest Company (la marca de bienestar de Jessica Alba que abarca desde pañales hasta productos de limpieza) y una línea emergente de productos naturales para el cuidado del cuerpo llamada Art of Sport, diseñada para ayudar a los atletas. alcanzar su máximo rendimiento.

En el camino, Kobe Bryant ha reclutado amigos atletas, atrayendo a personas como el ex mariscal de campo Peyton Manning y la actual estrella de la NBA, Steph Curry.

“Realmente el hecho de tener el halo de Kobe Bryant unido a Art of Sport ha abierto puertas en todos los ámbitos”, dice Brian Lee, el emprendedor en serie que cofundó Art of Sport, así como The Honest Company y LegalZoom.

Pero si bien reconoce las ventajas que trajo oportunamente Kobe Bryant al equipo, el cofundador de Bryant Stibel, científico del cerebro y columnista de medio tiempo de USA Today, Jeff Stibel dice: “Deberían recordar que durante los primeros cinco años más o menos, mantuvimos nuestra relación con Kobe confidencial. Queríamos que el trabajo hablara por sí mismo”.

El guardia de los Golden State Warriors, Curry, cuya destreza no solo apunta al aro, sino como un empresario con una inclinación por las nuevas empresas, dice: “Durante el año pasado, hemos estado perfeccionando (su empresa SC30) nuestra inversión se centra en oportunidades de inversión de capital de riesgo y crecimiento.

La asociación con Bryant Stibel y Permira en el lado del capital privado presentó una oportunidad única de la que estamos realmente entusiasmados”.

Si bien los atletas superestrellas tienen el reconocimiento de nombre obvio, sin mencionar los paquetes de dinero, no necesariamente significa que sean hábiles en negocios, finanzas e inversiones.

Su fortaleza

Pero Kobe Bryant, por su parte, ha sido un participante activo en las empresas de Bryant Stibel. Además de ser socio, el ex-Laker ha ayudado a Art of Sport, por ejemplo, con el marketing y otras decisiones tácticas, e incluso ha acuñado un par de sus marcas (Rise, Compete).

“Mi mayor fortaleza está en narrar historias para las marcas”, dijo Bryant en su momento.

“Para decirlo sucintamente, el deporte de Kobe era el baloncesto, el deporte de Peyton era el fútbol americano, mi deporte es el negocio”, agrega Stibel.

“Estamos aprovechando a nuestros socios en áreas donde son mejores que nadie. Ser capaz de tomar lo que mejor saben hacer: el trabajo duro, la dedicación, la capacidad de crear equipos ganadores, y transformarlo en lecciones que los emprendedores aprenden es invaluable”.

Kobe Bryant ha tratado de aplicar lo que aprendió en la cancha de baloncesto a los negocios y las inversiones. Él predica paciencia y trabajo en equipo.

“Mucho tiempo en el transcurso de un juego, puedes notar una brecha en la defensa o algo que puedes aprovechar ofensivamente. Si atacas de una vez, muestras tu mano demasiado pronto”, dice. “Los deportes de equipo hacen un gran trabajo al enseñar eso y cómo confiar en los demás”.

El otro consejo de Bryant para cualquiera que busque hacer crecer su dinero es invertir en negocios que usted entienda y pueda tener en sus manos, e invertir con las personas adecuadas.

Con información de USA Today y Yahoo Finance

