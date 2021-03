Abrir una startup en medio de la pandemia de Covid-19 resulta una tarea compleja; sin embargo, los emprendedores Javier Aldape, Fernando Nader, Hernán Belden y Juan Carlos Mercado se animaron a hacerlo.

Hace poco más de 10 meses, justo en el momento más álgido de la pandemia, fundaron Kredi, una compañía de tecnología financiera que tiene como objetivo ser un marketplace que permita a los mexicanos que hoy buscan casa, acceder al crédito que más convenga a sus necesidades.

“Nosotros empezamos con Kredi cuando el mundo se estaba paralizando y cuando la palabra que más se escuchaba era incertidumbre, sin embargo, aún con todo eso, decidimos continuar con la creación de un marketplace de créditos hipotecarios que permita a la gente conseguir el mejor crédito”, apunta Javier Aldape.

En entrevista con Forbes México, el cofundador de la compañía relata que la idea de este proyecto nació de una serie de dificultades personales que él tuvo para conseguir un crédito que lo ayudara a salir adelante.

“Yo antes de Kredi tenía otra startup con la que siempre tuve la problemática del acceso al crédito, no podía conseguirlo porque los bancos no me respondían, eso me llevo a pensar en que debería de existir una plataforma tipo Expedia de crédito, que pudiera darnos toda las opciones existentes y de ahí elegir la mejor, justo por eso comenzó todo”, relata.

Te recomendamos: Las fintech son aliadas de la banca, no competencia: Daniel Becker, nuevo presidente de ABM

Aldape y el equipo fundador platicaron del tema y decidieron que la mejor oportunidad para un marketplace de este tipo no estaría dentro del terreno del crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes), sino en trabajar mejor dentro del rubro del crédito hipotecario.

“Nos dimos cuenta de que en el marco del crédito hipotecario existía de parte de las instituciones financieras un apetito muy importante, entonces nos enfocamos en este tema y decidimos avanzar”, comenta.

Crecimiento

Fue en medio de este proceso que la compañía mexicana fue elegida para formar parte de la aceleradora Y Combinator, con sede en Silicon Valley, con la cual trabajaron durante las últimas semanas en el desarrollo e impulso de su proyecto.

Asimismo, explica Javier Aldape, esta vitrina le ayudó a la compañía a levantar ya poco más de 2 millones de dólares (mdd) en inversiones, provenientes de fondos como Liquid2 Ventures y Emles Venture Partners.

Es con apoyo de este capital que la startup fintech hoy tiene en mente ya varios planes. El primero de ellos está relacionado directamente con México, país en el que buscarán ayudar a colocar al menos 25 mdd, unos 500 millones de pesos (mdp), en hipotecas.

“El proceso con Kredi es sencillo, los clientes van a nuestro website y llenan una única solicitud de crédito, nosotros hacemos una precalificación ayudándonos de varias cosas, como el buró de crédito y más, y una vez aprobado vamos con los bancos y les preguntamos qué puede ofrecer cada uno en este caso, para ponerle al cliente todas las opciones”, detalla el emprendedor.

Pero la compañía no tiene como meta quedarse únicamente con este avance de México, sino que ya está comenzando a evaluar posibilidades fuera de nuestro territorio, en Latinoamérica.

“Nosotros estamos hoy operando en México, con un enfoque en las grandes ciudades, porque aún somos un equipo pequeño de alrededor de 12 personas, pero tenemos la idea de concretar una rápida expansión regional en los próximos 18-24 meses, pensamos en países como Colombia, Guatemala, Brasil e, incluso, Chile para ello”, concluye.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado