La Corte debe servir al pueblo, no a intereses particulares: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró este lunes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “no puede servir a intereses particulares, tiene que servir a los intereses del pueblo de México”.

Este lunes el Pleno de la SCJN eligió a Norma Lucía Piña Hernández como la primera mujer que presidirá la Corte, uno de los tres poderes en México. La ministra ganó por un voto de diferencia al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Previo a la sesión en la que la Corte eligió a su nueva presidenta, que estará en el cargo desde este 2 de enero de 2023 y hasta 31 de diciembre de 2026, la jefa de gobierno evitó hablar de la polémica que rodeó a la ministra Yasmin Esquivel Mossa.

“Más allá (del caso) de la ministra Yasmín u otros ministros, el tema central es que la Corte no puede servir a intereses particulares, tiene que servir a los intereses del pueblo de México (…) Y puede haber contradicciones, para eso tienen su propia autonomía, pero no que sirvan al interés particular de nadie”, opinó la mandataria capitalina.

Sheinbaum criticó, como lo hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que “muchos de los ministros (que actualmente están en el cargo) fueron electros o presentados al Senado con su terna en la época del periodo neoliberal”.

“¿Por qué es importante? En la Corte se define la condonación de impuestos. No solo se definen temas tan cruciales como un juicio en particular, también pueden llegar a la Corte temas tan importantes como la supuesta o no inconstitucionalidad de una ley aprobada por el Legislativo, pero también condonan impuestos”, señaló Sheinbaum.

Y añadió: “por eso quien está ahí, el problema es a quién le responde. Y el proyecto en el que estamos, lo que queremos es que los ministros de la Suprema Corte le respondan al pueblo de México, no a intereses creados, no a intereses de unos cuantos. Esa es la decisión que se tomaría el día de hoy”.

La decisión, dijo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, antes de la sesión de la SCJN de este 2 de enero, le pertenece a la Corte y “se respetará, pero eso no quiere decir que uno no pueda tener una opinión”.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 para reemplazar a la ministra en retiro y actual senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero. La nueva presidenta de la Corte, abogada por la UNAM, ha votado en diversas ocasiones en contra de casos relevantes para el actual gobierno.

El ministro saliente es Arturo Zaldívar, quien se mostró cercano al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, titular del Poder Ejecutivo.

Hasta el último minuto de mi encargo y a donde sea que me lleve la vida, seguiré trabajando por un México más justo e igualitario. Ese México es quizás inalcanzable, pero para eso sirve la utopía: para caminar. pic.twitter.com/L9PLcZWyKt — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) December 31, 2022

