La cruzada postelectoral de Sheinbaum: apuntalar a la 4T en la CDMX

Empezó al día siguiente de las elecciones. Primero atribuyendo la derrota en seis alcaldías ante la alianza PAN, PRI y PRD, a una campaña negra en su contra. Después, exaltando sus políticas y las del presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego homologando los colores de la identidad gráfica de su gobierno con los de la administración federal, autodenominada de la Cuarta Transformación (4T). Todo esto, tras varias visitas al Palacio Nacional.

Así ha sido la cruzada postelectoral de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para apuntalar a la Cuarta Transformación en la Ciudad de México luego de la derrota que sufrió Morena en la capital, espacio que consideraban un bastión político. Desde entonces, la mandataria capitalina ha insistido en hablar de lo que representa la llamada 4T. “Lo vamos a seguir recordando todos los días”, ha dicho en diferentes ocasiones.

El 7 de junio, al día siguiente de la sacudida electoral para Morena en la Ciudad de México, la mandataria capitalina asistió a la inauguración de la ampliación de la Línea 4 del Metrobús, de San Lázaro a Pantitlán. Ahí trazó la ruta de su cruzada: “lo que le corresponde al partido es la organización y a nosotros seguir haciendo conciencia de lo que significa este movimiento de transformación para nuestro país”.

“Desde mi punto de vista, en los últimos meses ha habido una campaña muy fuerte de desprestigio al movimiento que representamos y esta campaña, pues ha tenido eco en algunos sectores de la ciudadanía; yo estoy convencida que el movimiento que representamos es lo mejor para nuestro país y lo mejor para nuestra ciudad, hay una gran aceptación de muchas de las acciones que hemos hecho en la Ciudad de México”. Claudia Sheinbaum, 7 de junio.

Ese mismo día, arremetió contra la alianza PAN, PRI y PRD, al afirmar que, tras el triunfo de la oposición en nueve alcaldías, “no va a regresar la corrupción a la ciudad, eso no lo vamos a permitir. Vamos a seguir trabajando con la ciudadanía, vamos a trabajar con todos y todas, pero siempre cuidando que haya honestidad en el ejercicio de los encargos públicos”.

El 8 de junio, Sheinbaum inauguró dos Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) en la zona de Lagunilla, en la alcaldía Cuauhtémoc, una de las que perdió Morena el 6 de junio. Al percatarse de que no había vecinos invitados, la mandataria comentó a su equipo: “pensé que iba a haber personas de las colonias, hay que invitar la próxima vez ya a las personas de las colonias a estas inauguraciones”.

“Lo que tiene que hacer el gobierno es recuperar lo más pronto posible todos los programas que teníamos desplegados en territorio, las visitas en distintos lugares que hacíamos normalmente y que, por la pandemia naturalmente, tuvimos que ir suspendiendo (…) y recuperar el proyecto de transformación en nuestra ciudad, que es fundamental y que estoy convencida que la ciudadanía está con él”, dijo la jefa de gobierno aquel día.

“Me parece muy grave que se promueva este esquema de división en la ciudad; siempre lo he dicho, esta ciudad es solidaria y lo que buscamos, justamente, es disminuir esas desigualdades (…) de eso nos vamos a encargar, para eso llegamos, para no profundizar desigualdades, sino todo lo contrario, acercar a la ciudadanía y disminuir esas tremendas desigualdades que siguen existiendo en nuestra ciudad”. Claudia Sheinbaum, 8 de junio.

Cambio en la identidad gráfica:

Gobierno de México:

Gobierno de la CDMX hoy:

Gobierno de la CDMX antes:

Para Sheinbaum era importante retomar el contacto con la ciudadanía y volcar la estructura de gobierno a la calle lo más pronto posible. Incluso, el 15 de junio, al inaugurar una planta potabilizadora de agua en la Ciudad Deportiva, alcaldía Iztacalco, dijo que “no debe haber divorcio entre gobierno y pueblo, no debe haber divorcio entre la jefa de Gobierno y la ciudadanía y tenemos que estarnos encontrando nuevamente para poder hablar”.

El 9 de junio, al encabezar una videoconferencia de prensa para anunciar una fase más de la vacunación, la mandataria capitalina insistió: “se nos olvidó difundir lo que era la corrupción del anterior gobierno y cómo se acabó con la corrupción en el actual gobierno y, cómo eso nos permitió que 25 mil millones de pesos se reorientaran para inversión pública en la Ciudad de México”.

“No es que no hubiéramos querido hacer (difusión), pero la ciudad vivió una pandemia muy fuerte y estuvimos privilegiando la información relacionada con la pandemia. Pero sí es muy importante que los habitantes de la ciudad sepan que esos derechos son parte de esta transformación que encabeza el presidente de la República, y que la democracia llegó a México con esta Cuarta Transformación de la República”, abundó el mismo día.

El 10 de junio, en la conmemoración del 50 aniversario del Halconazo, Sheinbaum aprovechó la ocasión para resaltar que la “recuperación de la memoria histórica es fundamental para no olvidar lo que fueron los gobiernos autoritarios; aquellos (gobiernos) que por salvaguardar el poder estuvieron dispuestos a utilizar armas en contra de jóvenes que luchaban por la democracia y por las libertades”.

“Por eso hay que recordarlo todos los días, porque no puede regresar un régimen autoritario, no puede regresar un régimen antidemocrático, represivo. (Hay que) reconocer y revivir esta historia de lo que fue el autoritarismo en México y recordar lo que significa este régimen de libertades que se abre con la cuarta transformación, es fundamental seguirlo repitiendo”, añadió.

El 12 de junio, al inaugurar otro Pilares, ahora en la alcaldía Gustavo A. Madero, la jefa de gobierno insistió en que la pandemia “evitó que nos viéramos, que nos encontráramos, que discutiéramos y habláramos de este momento estelar que está viviendo nuestro país, de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, que recordáramos que el régimen de corrupción se acabó”.

“Esto que llamamos la Cuarta Transformación está cambiando la vida pública, está acabando con la corrupción y está llevándonos a una ciudad y a un país mejor, y esto hay que seguirlo recordando, recordar lo que vivíamos antes, los presidentes que había antes, los jefes de Gobierno que había antes; porque luego se nos olvidan esas cosas y estuvimos tanto tiempo dedicados a la pandemia que a veces se nos olvidó seguir discutiendo, platicando sobre esto”. Claudia Sheinbaum, 12 de junio.

Ese día insistió en la campaña contra de Morena: “algunos se dejaron llevar por lo que veían en los teléfonos, en la televisión, mentiras, y hay que recordarlo, eso es labor de todos y de todas, no solamente del alcalde, no solamente de la jefa de Gobierno, del presidente, aquí cada uno de nosotros tiene que recordar eso, a lo mejor con la pandemia estuvimos tanto tiempo en casa, con los hijos en casa, que estuvimos pensando -a lo mejor- en otras cosas”.

El 13 de junio, Sheinbaum inauguró las obras de renovación del segundo tramo en avenida Chapultepec, de la Glorieta de Insurgentes a Balderas, donde remarcó: “estamos recuperando estos eventos de encuentro entre el gobierno, la ciudad, el pueblo, la comunidad que son fundamentales, que, por la pandemia, de alguna manera, generamos cierto distanciamiento entre nosotros –pero que este distanciamiento nunca fue real”.

El discurso del antes y el ahora siguió presente, también el de la erradicación de la corrupción: “el gobierno de la ciudad, lo que representa, es parte de esta transformación de la vida pública de México, y tenemos que recordarlo todos los días. Por eso vamos a seguir trabajando para poder mantener estos espacios y esta inversión pública, para seguir utilizando el dinero –que antes se iba a las arcas de la corrupción– para la inversión pública”.

El 20 de junio, al inaugurar un Pilares en Álvaro Obregón, alcaldía que Morena perdió ante la alianza PAN, PRI y PRD, Sheinbaum volvió a cargar contra la oposición: “la Cuarta Transformación no puede ir para atrás, no podemos abandonar el que los recursos se dirijan a la gente, no podemos abandonar el que ahora la corrupción se apodere de nuevo, el que ahora se convierta todo en privilegios en vez de en derechos”.

El 21 de junio, durante la ceremonia para declarar Huésped Distinguido al secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, la mandataria capitalina no dejó ir la oportunidad de hablar de la 4T.

“Es un año en que estamos cumpliendo tres años de haber iniciado la transformación de nuestro país y en nuestra ciudad; una nueva forma de gobernar con humildad, para servir al pueblo; una propuesta de gobierno que recobra la verdadera esencia de la función pública: la función de servicio de las mayorías, sin privilegios, sin corrupción, con transparencia”. Claudia Sheinbaum, 21 de junio.

El 22 de junio en videoconferencia, la jefa de gobierno llamó a la ciudadanía a participar el 1 de agosto próximo en la consulta ciudadana sobre enjuiciar o no a los expresidentes. “Me parece muy bien la consulta frente a esta idea que algunos han promovido de que no hay democracia en el país, pues es el ejercicio más democrático en la historia de México, es la primera consulta popular que se hace a través de las instituciones electorales a este nivel”.



Un día después, el 23 de junio, en una muestra de mayor respaldo al partido del que es militante fundadora, Sheinbaum dejó ver la posibilidad de asistir el próximo domingo a un acto de Morena en la Ciudad de México para promover el voto masivo en la consulta ciudadana. “Fui invitada, estoy viendo si hay la posibilidad de asistir o no, en todo caso, pediría el día, si es el caso, y ver, pues todas las condiciones electorales“.

Así es como desde el 7 de junio, un día después de la derrota electoral de Morena en seis alcaldías y 13 posiciones del Congreso, la jefa de gobierno reforzó su discurso a favor de la 4T, repitiendo una y otra vez las palabras transformación -algo que incluso la llevo a homologar los colores de su gobierno con los que ha adoptado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador- con la intención de fundir ambos gobiernos como un solo proyecto, tras las elecciones del pasado 6 de junio y con la vista puesta en 2024.

