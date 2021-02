La economía digital post Covid 19 debe ser inclusiva: OIT

Ante la expansión de la economía digital, impulsada en los últimos meses por la pandemia, la OIT asegura que se están creando oportunidades laborales más inclusivas para los más de 1,000 millones de personas con discapacidad a nivel mundial.

No obstante, señala que las barreras digitales amenazan con incrementar las desigualdades y sugiere iniciativas efectivas que encaminen al futuro del trabajo a un ambiente más inclusivo.

El informe An inclusive digital economy for people with disabilities (Una economía digital inclusiva para las personas con discapacidad), analiza los efectos de la revolución digital en los modelos de trabajo existentes y en los procesos de contratación en línea.

Los tres ejes a seguir para crear un mercado laboral digital más inclusivo son: garantizar la accesibilidad, fomentar las competencias digitales y promover el empleo digital, menciona el documento elaborado por la Red Mundial de Empresas y Discapacidad (GBDN) de la OIT y la ONG española de discapacidad Fundación ONCE.

“Debemos asegurarnos de dirigir esta tendencia para que apoye un futuro laboral inclusivo en el que el talento y las habilidades de las personas con discapacidad puedan contribuir al éxito de los lugares de trabajo y las sociedades en todo el mundo” , dijo Manuela Tomei, Directora del departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT.

Las tecnologías de asistencia abren la posibilidad a nuevas ocupaciones y oportunidades, por lo que es importante brindarle el apoyo a las personas con discapacidad para que accedan a ellas.

El aumento del trabajo digital genera graves problemas para quienes carecen de las competencias o los equipos necesarios, sin importar su condición, por lo que el informe también contempla la capacitación y el perfeccionamiento de las habilidades para fomentar un futuro laboral inclusivo.

