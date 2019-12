La innovación como puerta de crecimiento

Error: La innovación implica riesgos, y en el mundo corporativo estamos configurados para eliminarlos. El error no es algo bien visto. ¿De verdad nos sorprende que nuestros equipos eviten hacer apuestas? Hay que crear espacios seguros para que la gente tome riesgos y no sucederá mientras sigamos castigando el error activa o pasivamente. Esto no quiere decir que seamos tolerantes con la irresponsabilidad. Si bien el riesgo al innovar no puede eliminarse, debe mitigarse deliberadamente. Necesitamos que el costo de equivocarnos sea menor que el aprendizaje generado. Y muy importante, un error “inteligente” sólo puede cometerse una vez… estamos obligados a establecer mecanismos que lo prevengan en el futuro. De otro modo no estamos aprendiendo.