La larga despedida de Andy Murray comienza con una emotiva derrota en el dobles en Wimbledon

Puede que no sea el final para el gran británico Andy Murray en Wimbledon, pero lo pareció cuando el tenista de 37 años recibió una emotiva despedida después de que él y su hermano Jamie fueran derrotados en la primera ronda de dobles masculinos.

Murray, considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos de su país, regresó al escenario de sus dos títulos de Wimbledon apenas dos semanas después de la cirugía para extirparle un quiste espinal.

Esa lesión, una de las muchas que afectaron al escocés en los últimos años de su notable carrera, impidió que Murray hiciera una última aparición en individuales antes de retirarse.

Pero los caballos salvajes no lo alejarían del césped de Wimbledon una vez más y parecía apropiado que los hermanos de la ciudad escocesa de Dunblane se asociaran en los sagrados jardines por primera vez en un Grand Slam.

El dúo australiano Rinky Hijikata y John Peers fue el rival, aunque por una vez el resultado pareció secundario, aunque el feroz espíritu competitivo de Murray todavía brillaba cuando la luz se apagó en la cancha central.

El público, que incluía a la esposa de Murray, Kim, sus hijas mayores Sophia y Edie, su madre Judy y su padre William, temía un final abrupto para su último Wimbledon, 19 años después del primero, cuando se detuvo agarrándose la espalda después de un par de juegos.

Sin embargo, siguió adelante y mostró algunos destellos de brillantez que le permitieron convertirse en el primer británico en 77 años en ganar Wimbledon en 2013, tras haber ganado el Abierto de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos el año anterior, y Wimbledon de nuevo en 2016.

Wimbledon rinde homenaje a la carrera de Andy Murray

Hijikata y Peers ganaron 7-6 (6) 6-4 y, aunque Murray todavía tiene previsto jugar dobles mixtos con su compatriota y también ganadora de Grand Slam Emma Raducanu, resultó un momento oportuno para celebrar la carrera del ex número uno del mundo.

Entró Sue Barker, la decana de los presentadores deportivos de la BBC, mientras que los ex campeones Novak Djokovic, Martina Navratilova, Conchita Martínez y John McEnroe se unieron a una multitud de jugadores británicos en la cancha.

En una pantalla de vídeo se reprodujo un montaje de los momentos más destacados de la carrera de Murray, con homenajes de Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal, los tres grandes con los que Murray se enfrentó tantas veces a lo largo de su carrera.

Después de secarse algunas lágrimas, Barker le preguntó a Murray sobre algunos de sus momentos favoritos, y destacó su victoria en la final olímpica de 2012 sobre Federer y su segundo título de Wimbledon en 2016 como los que más disfrutó.

Aunque dijo que no había disfrutado lo suficiente de su escalofriante victoria sobre Djokovic en la cancha central en 2013, ya que había sido una experiencia estresante.

Incluso hubo algunas revelaciones cómicas de un escocés autocrítico que tardó unos años en ganarse el afecto de su nación, pero que finalmente fue arrebatado a sus corazones.

“Sentí mucha menos presión y lo disfruté más, y ese fue el favorito de mis Grand Slams”, dijo Murray sobre su triunfo en la final de Wimbledon 2016 sobre el canadiense Milos Raonic, al que le siguió meses después su ascenso al número uno del mundo.

“No recuerdo mucho de esa noche. Tomé algunas copas y, lamentablemente, vomité en el taxi de camino a casa”.

En un tono más serio, Murray dijo que deseaba poder “jugar para siempre”, pero su cuerpo lleno de cicatrices de batalla, incluida una cadera que requirió una cirugía de reparación para salvar su carrera en 2019, ya no se lo permitía.

“Físicamente es demasiado duro ahora. Todas las lesiones se han acumulado. Amo este deporte. Me ha dado mucho, me ha enseñado muchas lecciones a lo largo de los años que puedo usar por el resto de mi vida. No quiero parar, así que es difícil”.

Con información de Reuters.

