La Liga MX: casi 5,000 mdd en apuestas y alto riesgo de amaño de partidos

Por Ivan Pérez

En la Clinch’s House en Lord Street Douglas, Isla de Man (un territorio británico ubicado entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña), se ubica la sede de 188bet, una de las tres casas de apuestas que más dinero reciben de usuarios que ponen su dinero en el futbol mexicano.

El futbol del país (en todas sus divisiones) está catalogado con un índice “alto y elevado” para la realización de apuestas ilegales, de acuerdo con Sportradar y Sports Betting Integrity. Para ambas orga­nizaciones, el deporte más popular en México cumple con cinco de las siete condiciones para que la mafia del amañe de partidos haga negocios aquí.

“Los criminales operan de una manera muy especí­fica. Por ejemplo, cuando en Europa del Este se empe­zaron a desatar los casos de amañes de partidos y las autoridades desplegaron operativos para controlarlos, los criminales buscaron nuevos territorios donde no estuvieran tan vigilados. Así es como operan”, comenta a Forbes México, Tiago Horta, director de Negocios de América Latina de Sportradar, la empresa que tra­baja con la FIFA en la regulación y monitoreo para el control de los amañes de partido.

El futbol mexicano es uno de los torneos de la región que más atraen a las casas de apuestas a escala global, por tratarse de un mercado con más de 100 millones de seguidores, considerando al público de México y al de Estados Unidos.

Cada año, se mueven en el mundo 4,857 millones de dólares (mdd) en apuestas asociadas a partidos de la Liga MX, según cifras de Sportradar. Tres cuartas par­tes de ese dinero proviene de Asia, una de las regiones que reciben más atención ante este tipo de problemas.

Actualmente, las casas de apuestas (en conjunto con organizaciones internacionales) empiezan a tener mayor control y atención respecto a quién pone dinero (y cuánto) en los partidos, pero algunas empresas ni siquiera tienen tan clara su reputación o ubicación. Por ejemplo, el domicilio físico de 188bet está señalado en “Paradise Papers” (el lote de documentos electrónicos relacionados con inversiones offshore, revelado por la prensa alemana) como uno de los sitios donde hay al menos tres compañías que lavan dinero.

Los amañes de partidos “se han institucionalizado” en el mundo, señala Declan Hill, periodista de investiga­ción y experto en temas de apuestas. De acuerdo con datos obtenidos por esta publicación, se ha compro­bado que, en los últimos 10 años, en 3,871 partidos ha habido irregularidades o arreglo de encuentros; es decir, un juego diario, durante una década, estaría “arreglado”, si hubiera futbol todos los días.

En un estudio, realizado hace un par de años por Sports Betting Integrity, se cataloga a México como un territorio de “alto riesgo”. Por ahora, el arreglo de partidos no está penado en la legislación mexi­cana, y la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) no tiene un plan de contingencia para el caso, salvo lo que estipula en su Reglamento de Sanciones, con base en los esta­tutos de la FIFA, pero no tiene una campaña o programa sistemático para contrarrestar el problema.

¿Han recibido de México algún tipo de alerta sobre arreglo de partidos?

Rodrigo Arias, líder del Departa­mento de Integridad de la FIFA, responde a Forbes México: “No podemos hablar de casos. Lo tene­mos prohibido. Es una cuestión de confidencialidad”.

Ni sí, ni no.

Algunos países latinoamerica­nos, como Brasil, Chile y Paraguay, han tomado medidas al respecto; tienen ya una Unidad de Integri­dad establecida, con cursos e in­cluso links en su página de internet para que cualquier actor del futbol presente una denuncia confiden­cial. Eso no existe en México.

Santiago Arias dice que la única persona que funge como contacto entre la autoridad de Integridad de la FIFA y el futbol mexicano es el director de Comisarios de la Liga MX, Héctor Canchola. Salvo él, nadie más.

“Desde hace varios años, ha­cemos una recomendación a las federaciones para que exista un punto de contacto [con la Unidad de Integridad], que hoy es contacto de Integridad. Es una persona que tiene una línea de comunicación.

directa confidencial, un punto de contacto para todas las acciones y todas las medidas”, comenta Arias, en entrevista con Forbes México.

La Liga MX está disponible en 364 de las 550 casas de apuestas registradas a escala mundial, pero otros torneos nacionales también tienen presencia, como la Copa MX (en 339 casas), Ascenso MX (en 295), Sub 20 (en 184) y Liga Premier (en 96).

“El 75% del volumen total apostado se generó a través de casas de apuestas asiáticas como SBObet, Maxbet, 188bet”, detalla un informe de Sportradar. Cada mes, la Liga MX mueve 522 mdd en apuestas.

La programación de los partidos juega a favor de los apostadores. “Los horarios del futbol mexicano cuen­tan con una enorme ventaja para el potente mercado de apuestas asiático, teniendo los partidos nocturnos una fuerte presencia en las mayores casas de apuestas de ese continente”, señala Horta. La final del futbol mexi­cano entre Cruz Azul y América, jugado en domingo alrededor de las 7 de la noche en horario del centro de México, fue a las 10 de la mañana del lunes en Kuala Lumpur, Malasia, uno de los sitios donde más se han presentado redes de amañe de partidos.

“Afortunadamente, los casos no se presentan siempre en los partidos grandes, sino en donde hay poca difusión. Las redes de Asia no escatiman en viajar o hacer con­tacto con ligas o equipos que uno nunca pensaría, por el idioma o la distancia. Por eso, las divisiones inferiores de México pueden ser un problema”, dice el directivo de Sportradar.

En 2014, previo al Mundial de Brasil 2014, la National Crime Angency de Reino Unido tuvo acceso a información sobre un posible arreglo de apostadores para el partido de despedida de México en el Estadio Azteca, ante Israel, y que podrían beneficiarse personas de aquel país. Ese día, el portero de la selección visitante cometió dos errores importantes ante disparos de Miguel Layún. El Tri ganó 3-0.

¿Qué opinión le merece que el Museo de la FIFA reciba más dinero que la lucha contra el amañe de partidos?

Actualmente, a nivel de inversión, es lo mismo; pero ahora ya no depende de la FIFA, sino que se ha externalizado el servicio [Sportra­dar] y quienes hacen la revisión; el enfoque es de supervisión y detección de incidencias, comenta Arias, integrante del departamento de Integridad del organismo.

En 2016 y 2017 (según los documentos de presupuesto de la FIFA), el museo recibió 74 mdd, mientras que el sistema de alertas de amañe de partidos, 14 mdd.

Pero los problemas y la preven­ción no sólo vienen de las federa­ciones, sino de los gobiernos en los países. En Brasil, España, Italia o Bélgica, amañar un partido es un delito que amerita detención y juicio. En contraste, en nuestro país no es así.

¿Cuál es el futuro del problema? ¿qué podemos esperar?, se le preguntó al investigador y especialista, Declan Hill.

Es una pesadilla. En una organi­zación como Conmebol y Conca­caf, de los que dirigentes del FBI dicen que son criminales, no hay limpieza. Olvídate de las ligas pequeñas, si la FIFA no es capaz de garantizar la seguridad de arreglo de partidos en un torneo como el Mundial, dónde vamos a parar.

Hace unos meses, se publicó información acerca de que la FIFA estaba investigando un posible amañe de partidos en la Liga MX. Como respuesta, la información fue desmentida por la Femexfut horas más tarde.

“Aquí, en México, hay un total desconocimiento e ignorancia del tema. Y no es de no saber, sino de que no lo han querido ver. Una liga de futbol importante a nivel mun­dial tendría que tomar en serio la labor preventiva que tendría que hacer”, comentó al respecto, en ESPN, Ricardo de Buen, abogado y especialista en derecho deportivo.

¿Considera que los gobiernos en América Latina toman el problema con la seriedad que merece?

Tiago dice que en algunos países como Brasil desde 2010 ya es delito, pero, “en general, es un tema muy joven en la región. Yo estoy trabajando en Sudamérica desde hace dos o tres años con la Interpol, pero no en todos los países ocurre lo mismo; eso se refleja en las acciones de los directivos y de los órganos guberna­mentales para tratar esto; muchos gobiernos le dan poca importancia o no lo consideran determinante”.

La Femexfut no tiene un presupuesto para prevenir el problema; no ha habido congresos o cumbres para capacitación, y el contacto con la FIFA sobre el caso es mínimo todavía.

De acuerdo con Sports Betting Integrity, hay siete puntos que favorecen que las mafias de las apuestas entren en un mercado… y el futbol mexicano cumple con cinco de ellos:

Gran cantidad de partidos disputados. México tiene más de 500 al año. Poca inversión en medidas de prevención o educa­ción. No hay presupuesto destinado para la educa­ción o programas contra el amañe en la FMF. La existencia de apuestas deportivas online. Ope­ran, sin problema, las diferentes empresas. Autoridades públicas poco interesadas, preparadas y capaces para tratar el tema. Contexto de corrupción. Según Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 135, de 180 países analizados.

SBObet y 188bet tienen sus sedes en Filipinas e Isla Man, dos sitios en controversia. El país asiático es iden­tificado por la Interpol como uno de los lugares donde se han constituido mafias de amañes de partidos; y, el territorio británico, como uno de los paraísos fiscales. En esas dos casas de apuestas es donde más dinero mueven los partidos de la Liga MX.