La OPI de 5,600 mdd de Rubrik es la última victoria de la ‘mafia IIT’, un grupo de ingenieros indios convertidos en CEOs

En la antigua sede central de Oracle en Silicon Valley, en Redwood Shores, un pequeño grupo de ingenieros se reunió semanalmente en 2005 para lo que equivalía a un mini-MBA: un curso intensivo exclusivo sobre calidad de producto, atención al cliente, ventas básicas y marketing. Entre cientos, si no miles, de solicitantes, este pequeño grupo de aproximadamente una docena de empleados incluía algunos con antecedentes comunes: inmigrantes de la India, graduados de una de las prestigiosas escuelas del Instituto Indio de Tecnología del país.

No conocían muchos conceptos básicos de negocios, sobre cómo elaborar un balance para los estados financieros. Pero el grupo aprendió rápido. Y las empresas que lanzaron (incluidas las empresas de nube Nutanix y Rubrik, que cotizarán sus acciones el jueves) ahora tienen valores de mercado combinados de decenas de miles de millones. “Siempre he dicho en broma que una sala llena de 12 ingenieros puede superar a la mayoría de las clases de la Escuela de Graduados en Negocios de Stanford o de la Escuela de Negocios de Harvard”, dijo el director ejecutivo de Skyflow, Anshu Sharma, que asistió junto con el director ejecutivo de Rubrik, Bipul Sinha, y el ex director ejecutivo de Nutanix, Dheeraj Pandey.

El proveedor de seguridad de datos Rubrik, que fijó el precio de su oferta pública inicial el miércoles por la noche en 32 dólares, con una valoración de 5.600 millones de dólares, ha demostrado ser un raro punto brillante en una sequía de salidas públicas de este tipo en los últimos dos años.

Bipul Sinha, director ejecutivo de Rubrik. RUBRIK

Para Sinha y los cofundadores Arvind Jain, Soham Mazumdar y Arvind Nithrakashyap, es un logro importante; Para inversores como Blumberg Capital, Lightspeed Venture Partners y Greylock Partners, es un evento de liquidez bienvenido. Pero entre este pequeño grupo de fundadores y ejecutivos inmigrantes altamente técnicos, está lejos de ser el primer resultado importante; ni el último. Dos de esos cofundadores ya están trabajando en nuevas empresas, el unicornio de búsqueda empresarial Glean y la empresa de datos sigilosos WisdomAI.

“Cuando se habla de redes famosas de fundadores como PayPal Mafia, no nos pondría en esa categoría”, dijo Jain, cuya empresa Glean ahora figura en la lista Forbes AI 50. “Pero probablemente haya algo especial en la cultura de las personas que creamos”.

Inicialmente subestimados como mejores ingenieros que empresarios, los fundadores de Nutanix, Rubrik y los demás ahora comparten un vínculo empresarial. En su mayoría, han coinvertido y asesorado a las empresas de los demás, en ocasiones se han asociado y, en un momento tenso, se han enfrentado cara a cara. Quienes hablaron con Forbes (Sinha y Rubrik se negaron a hacer comentarios en la publicación, citando el período de tranquilidad regulatoria de la compañía) dijeron que están demasiado ocupados para verse a menudo, pero las barbacoas, los cumpleaños y las llamadas matutinas los mantienen en contacto. Y ahora, cuando algunos han abandonado sus éxitos iniciales, el ciclo se ha repetido, incluso cuando una nueva generación de programadores y fundadores indios los ven como ejemplos.

Lo que podría parecer una manada de unicornios de gran tamaño es en realidad el resultado de un proceso de autoselección “agotador” que comenzó con las admisiones al IIT y continuó en Silicon Valley, dijo Asheem Chandna, socio de Greylock que dirigió la ronda de financiación Serie B de Rubrik en 2015. “Estos son fundadores que fueron al MIT, pero mil veces más duro”, dijo Chandna. “Las startups son difíciles, requieren que seas obsesivo, persistente y que asumas riesgos. Y eso es en gran medida una extensión de la historia de los inmigrantes”.

El de Sinha fue particularmente arduo. Hijo de un empresario cuyos negocios fracasaron, Sinha y su familia se mudaron con frecuencia a su estado de bajos ingresos de Bihar en la India mientras crecían. En un momento, vivieron en un sótano sin agua corriente, según un informe. Instado por su padre a postularse para el IIT a pesar de las malas calificaciones, Sinha dejó de asistir a clases para concentrarse únicamente en el examen de ingreso y en el inglés, un idioma necesario para estudiar. Después de más de un año de esfuerzo y un intento fallido, ingresó en IIT Kharagpur, consiguió un trabajo en IBM en India y luego llegó a Oracle en Estados Unidos.

Sinha era un inversionista novato en la firma de capital riesgo Blumberg Capital cuando se reunió con Pandey, quien había dejado Oracle para trabajar en otra startup de datos, Aster Data Systems, junto con sus compañeros graduados de IIT Kanpur y exalumnos de Oracle, Ajeet Singh y Mohit Aron, graduado de IIT Delhi y ex-Googler. Los tres estaban ahora trabajando en una nueva startup, Nutanix; Sinha y Blumberg les extendieron uno de sus primeros cheques en 2010. Cuando meses después, Sinha fue contratado para una empresa más grande, Lightspeed Venture Partners, se asoció con el cofundador de la empresa, Ravi Mhatre, para seguir invirtiendo en Nutanix. Lightspeed eventualmente invertiría un total de 40 millones de dólares en la empresa y rápidamente promovió a Sinha a socio inversor.

Pero en 2012, Singh se había ido para lanzar ThoughtSpot con otro ex compañero de clase del IIT Kanpur, el ex Googler Amit Prakash (Jain, director ejecutivo de Glean, un graduado del IIT Delhi, habló sobre unirse a ellos, pero permaneció por un tiempo en Google). Al año siguiente, fue el turno de Aron de dejar Nutanix, esta vez para lanzar la empresa de gestión de datos Cohesity.

El cofundador de ThoughtSpot, Ajeet Singh, y el director ejecutivo de Rubrik, Bipul Sinha, en la OPI de Nutanix en 2016. AJEET SINGH

Un avance rápido hasta 2014, y Nutanix todavía estaba liderado por Pandey y aún faltaban dos años para la OPI. Después de la partida de sus cofundadores, el director de la junta directiva Sinha decidió irse también para iniciar una nueva empresa de gestión de datos, Rubrik. Cuando Sinha informó al cofundador de Lightspeed, Ravi Mhatre, para entonces un importante inversor tanto en Nutanix como en ThoughtSpot, que planeaba dejar la empresa, Mhatre intentó convencerlo de que se quedara. “Me sentí sorprendido y muy emocionado, pero también francamente desanimado, todo al mismo tiempo”, dijo Mhatre. Pero Sinha no lo reconsideró, para sorpresa de algunos de sus pares. “Como inversor, hay mucho que puedes hacer. Como fundador, puedes hacer más”, recordó Sharma de Skyflow, quien personalmente invirtió en Nutanix, que Sinha le dijo entonces. “Está más concentrado, es más riesgoso, pero se pueden obtener resultados 100 veces mayores”.

Una vez que estuvo seguro de que no se podía convencer a Sinha de que reconsiderara su decisión, Mhatre cambió de tema y lo animó a asociarse con la empresa en la nueva empresa. Lightspeed lideró la Serie A de Rubrik en 2015 y finalmente apostó más de 350 millones de dólares en la compañía a lo largo de los años, según una fuente con conocimiento, lo que le dio una posición valorada en más de 1.200 millones de dólares en la IPO.

Para poner en marcha a Rubrik, Sinha finalmente convenció a Jain de que dejara Google como cofundador; Nithrakashyap, un graduado del IIT Madras y otro compañero de trabajo de Oracle, se unió como CTO, mientras que Mazumdar, de las ramas de exalumnos de IIT Kanpur y Google de este árbol fundador, se unió como cuarto cofundador y arquitecto jefe. Rubrik, que inicialmente se centró en realizar copias de seguridad y proteger los datos del servidor, finalmente pasó a rastrear esos datos de manera más eficiente cuando alcanzó una valoración de 3.300 millones de dólares en 2019. “Estamos tomando este mercado [que] ha sido un poco atrasado, y Estamos rediseñando y repensando todo”, dijo Sinha a Forbes en ese momento.

Los fundadores de Rubrik, Arvind Nithrakashyap, Arvind Jain, Soham Mazumdar y el director ejecutivo Bipul Sinha. RUBRIK

Para los seguidores de la industria, se parecía mucho a lo que estaba haciendo Cohesity. El cofundador y director ejecutivo, Aron, no había buscado a Lightspeed como uno de los primeros inversores en su nueva empresa cuando la fundó en 2013. Sin embargo, Sinha, como director que representa a la empresa en la junta directiva de Nutanix, habría oído hablar de los planes de Aron mientras trazaban su partida, y algunos cercanos a Cohesity murmuraron en los años siguientes que el modelo de negocio de Rubrik parecía sospechosamente similar. En 2019, un informe describió la situación como “una de las rivalidades más amargas de la industria tecnológica”.

Ambas empresas crecieron durante los años siguientes a un ritmo saludable y aparecieron en la lista Forbes Cloud 100. Ambos también cambiaron su enfoque hacia la seguridad de los datos: en febrero, Cohesity anunció que adquiriría el negocio de protección de datos de Veritas, lo que resultaría en unos ingresos recurrentes anuales combinados de 1.300 millones de dólares y un valor de mercado de 7.000 millones de dólares. Mientras tanto, Rubrik lanzó una oferta de seguridad en la nube en 2022. Informó ingresos recurrentes anuales de 784 millones de dólares al 31 de enero de 2024, según sus presentaciones de IPO.

Aron, quien cambió su estatus laboral en LinkedIn este mes a “fundador emérito” de Cohesity, escribió a Forbes en un comunicado: “Nutanix fue un gran caldo de cultivo y de aprendizaje. Tengo un sano respeto por todos los que trabajan en estas empresas”. Se negó a hacer más comentarios.

Cuando la “mafia IIT”, como la llamaban sus pares, todavía estaba en sus inicios en sus carreras a mediados de la década de 2000, todavía no había muchas historias de éxito de directores ejecutivos indios en Silicon Valley. Vinod Khosla, graduado de Sun Microsystems y del IIT, ya era multimillonario, y dejó la establecida firma de capital de riesgo Kleiner Perkins para lanzar su propia empresa, Khosla Ventures, en 2004. Palo Alto Networks estaba comenzando con un cofundador del IIT que supervisaba la ingeniería, Rajiv Batra. En Google, un joven gerente de producto llamado Sundar Pichai apenas estaba comenzando. Y en Oracle, Thomas Kurian, desertor del IIT, supervisaba divisiones cada vez más grandes del gigante de las bases de datos. (Kurian, ahora director ejecutivo de Google Cloud, depende de Pichai, director ejecutivo general de Google).

Pero se esperaba que la mayoría de los inmigrantes indios cedieran a otros para lanzar nuevas empresas. “Cuando estaba pensando en iniciar mi primera empresa, los inversores decían: ‘deberías buscar a alguien que tenga un aspecto más estadounidense, independientemente de lo que eso sugiera”, dijo Sharma, ahora en su tercera startup, Skyflow, que recientemente recaudó 30 millones de dólares. . “Todo el mundo pensaba que estos muchachos pueden ser desarrolladores exitosos. Entonces tal vez podrían ser gerentes y luego tal vez diseñar productos. Ha sido una evolución para acercarnos al consumidor”, coincidió Pandey.

“UNO DE LOS OBJETIVOS DE MI VIDA ES QUE QUIERO QUE 10 PERSONAS DEJEN MIS EMPRESAS Y CREEN UNICORNIOS”.

AJEET SINGH, COFUNDADOR DE THOUGHTSPOT

Para cambiar ese paradigma, los fundadores adoptaron mentores de fuera de sus raíces indias, señaló Singh, quien recurrió al ex director ejecutivo de Snowflake y Data Domain, Frank Slootman, como uno de los primeros asesores cruciales en la construcción de ThoughtSpot. Luego estaba la ejecutiva de nivel medio anónima de Oracle (ninguno de los fundadores podía recordar su nombre) que se arriesgó con los ingenieros en bruto con su clase empresarial.

Ahora, muchos de los fundadores son ciudadanos estadounidenses naturalizados, pero todavía se oye hindi en los pasillos de Rubrik, dijo uno. Y además de pasear perros y viajar en automóvil, están invirtiendo conscientemente en asesorar a la próxima generación de fundadores para mantener el volante en marcha. (Aunque hay que señalar que entre estas empresas interconectadas, los fundadores son todos hombres).

“Uno de los objetivos de mi vida es que quiero que 10 personas dejen mis empresas y creen unicornios”, dijo Singh en ThoughtSpot. “Siempre que alguien quiere irse para iniciar una empresa, nunca intento retenerlo. Siento que es casi una religión”.

Ya están surgiendo nuevas empresas de Glean, la empresa de búsqueda empresarial dirigida por el cofundador de Rubrik, Jain. Le da crédito a Glean, y a Rubrik antes, por establecer una “cultura realmente transparente” que incluía a los primeros empleados en las reuniones de la junta directiva y animaba a los ingenieros a reunirse con sus pares de ventas y marketing, así como a interactuar directamente con los clientes.

ILUSTRACIÓN STEPHANIE CUI PARA FORBES.

Otro cofundador de Rubrik, Mazumdar, partió recientemente para iniciar una nueva empresa, WisdomAI, cuyo sitio web promete utilizar IA para hacer que los conocimientos de datos sean más accesibles en toda una organización. Se cree que la compañía ha recaudado fondos pero aún no lo ha anunciado, dijo una fuente con conocimiento; Mazumdar no respondió a una solicitud de comentarios.

En 2020, tras doce años al mando, Pandey dejó Nutanix. Su próximo paso: lanzar una nueva startup de desarrollo de productos basada en IA, DevRev, después de inspirarse en una charla con Khosla, el primer VC institucional que respalda OpenAI. Recientemente, Pandey recaudó 100 millones de dólares para DevRev con una valoración no revelada en una de las rondas de semillas más grandes de la historia de la tecnología.

Incluso cuando una nueva ola de fundadores indios admira a Pandey, él encuentra irónico el hecho de que ahora esté recurriendo a éxitos más recientes, como Rubrik y Glean, en busca de inspiración. “Es muy humillante que la gente nos vea como modelos a seguir, y siento la carga de dedicarles tiempo y retribuirles”, dijo. “Mientras tanto, estos fundadores son ahora mis inversores y soy yo quien espera aprender de ellos”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: Anuncio de Meta sobre IA desencadena una caída en las acciones del sector tecnológico