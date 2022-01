La regla para calcular cuándo se duplicará tu inversión

Me atrevería a decir que muy pocos tenemos la virtud de la paciencia y cuando se trata de dinero ¡ni qué decir! Al menos eso me pasa a mí, pero ya estoy trabajando en ello. Desde hace tres años tomé el toro por los cuernos y empecé a investigar cómo hacerle para que mi yo del futuro no se vea en aprietos económicos. Y créeme, está difícil poner tu dinero de hoy para tener un beneficio en varias décadas…pero la tranquilidad de saber que estoy ocupándome y no solo preocupándome, me hace sentir de maravilla.

En este camino he aprendido mucho de los especialistas que entrevistamos en +Dinero de Forbes México y tooooda esa valiosa info es la que comparto contigo.

Una de las primeras cosas que hemos aprendido aquí de los expertos es que antes de querer invertir, hay que generar el hábito del ahorro. Así como primero aprendes a caminar y luego a correr, lo primero es poner en orden tus gastos y tus deudas, saldarlas, generar a partir de ese punto un colchón de ahorro para las emergencias y ¡ahora sí! Destinar el dinero que ya no se va en cafés caros, salidas y compras sin planear a inversiones que te hagan generar más riqueza.

Todo eso lo puedes ver con detalle aquí: Para invertir necesitas mucho dinero: la verdad detrás del mito

¡Se oye muy complicado! Como que va a tomar un ratote, ¡qué flojera!

Si crees que no vales ese esfuerzo, no te voy a agobiar, puedes abortar la misión en este punto.

Si definitivamente quieres darte lo mejor aunque no sea nada sencillo, sigue leyendo.

¿Cómo lograr la hazaña de ahorrar?

Si tienes dinero, seguro te lo vas a gastar; si está en tu cuenta, en tu cartera, incluso las monedas en el coche o en tu chamarra se pueden esfumar con mucha facilidad.

“La primera gran recomendación es que no ahorres lo que te sobra, es mejor considerar el ahorro como un gasto más. Cuando separes tu dinero para los gastos fijos (casa, transporte, escuela, alimentación), mete en un rubro nuevo “ahorro” y guarda una cantidad ahí. No se trata de excederte o castigar tu consumo de las cosas que te gustan, pero lo ideal es que en el momento en que recibas tu ingreso separes la parte que vas a ahorrar”, explica María de las Nieves Lanzagorta, especialista en educación financiera y vicepresidenta de vinculación en la Asociación Mexicana de AFORES, Amafore.

No importa si ahorras 10 pesos al día, pero es fundamental que empieces a hacer ese guardadito de forma consciente y constante. Desde 100 pesos puedes empezar a invertir en Cetes directo, por ejemplo. Es más, el segundo consejo de la especialista es empezar a invertir en instrumentos que te den liquidez como ese, sobre todo si te sientes muy nervioso(a) de entrar al mundo de las inversiones.

Invierte a corto plazo, los rendimientos no serán muy altos, pero podrás tener a la mano tu dinero. No olvides que siempre será mejor poner tu dinero en un sitio que requiera de una instrucción especial para llegar a tu cuenta y de ahí a tus manos…para que veas, esa flojerita de no poder sacarlo tan rápido como del agujerito de la alcancía sí es muy benéfica.

Cualquier ayuda para no flaquear es bienvenida.

La fórmula del 72

Ahora bien, llegamos al momento cumbre.

Una vez que le hayas perdido el miedo a invertir, seguro con el tiempo querrás ir un poco más lejos para ganar más rendimientos. Y seguramente llegado ese momento te será de ayuda la llamada fórmula del 72, misma que se usa para saber en cuánto tiempo se duplica una inversión.

“La fórmula o regla del 72 consiste en dividir 72 entre la tasa de rendimiento que te ofrece un instrumento de inversión, así conocerás el periodo que tomaría duplicar tu inversión”, señaló Lanzagorta.

Veamos con varios ejemplos:

Si tienes una inversión que te paga el 4% anual, debes dividir 72/4= 18. Eso quiere decir que en 18 años verás duplicado tu dinero con esa inversión.

Pero si tu rendimiento es 5 (72/5= 14.4), te tomaría 14 años cuatro meses ver tus ganancias al doble.

En caso de que el rendimiento fuera 6 (72/6= 12), tendrías que esperar 12 años para duplicar tu inversión.

“Si, por ejemplo, tomas como referencia el rendimiento histórico que han dado las Afores de 11%, tus recursos se duplican en solo 6 años y medio. Es muy importante darse cuenta de eso. Y si cada seis años y medio se va a duplicar tu inversión, ¡lo que necesitas es tener la mayor cantidad de periodos de seis años y medio!”, finalizó la especialista en educación financiera.

¡Qué tal! ¿Cómo la ves? Ahora comprendes mejor la enooorme importancia de entender cómo funciona esto de los ahorros y las inversiones. Te invito muy seriamente a que no lo veas con fastidio o flojera, esta información se puede convertir a partir de hoy en tu mejor aliada. Tú decides si quieres tomarla o dejarla pasar…solo recuerda que –en sentido literal– el tiempo es oro.

Y hablando de eso, no te vayas sin leer esto también: Ahorros de trabajadores en México dan más rendimientos que en Dinamarca o EEUU