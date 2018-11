La revista Time considera a ‘Roma’ como la mejor película de 2018

Roma, la película de Alfonso Cuarón, es la mejor cinta de 2018, de acuerdo con la revista Time, que la considera “hermosa y conmovedora”.

“Alfonso Cuarón ha desarrollado una carrera haciendo hermosas películas, pero Roma, su homenaje a una de las mujeres que lo criaron, interpretada con calidez moderada por la recién llegada Yalitza Aparicio, es la más hermosa y conmovedora”, dice la publicación.

Time apunta que la película es un retrato personal de Alfonso Cuarón, “pero su abrazo es universal: al contar su propia historia, nos hace pensar en las celosías de las personas que nos hicieron a cada uno lo que somos. La Roma es una oda al poder de la memoria, tan íntima como un susurro y tan vital como el rugido del mar”.

En tan solo cuestión de horas, después de poner a la venta los boletos para las proyecciones de la película “Roma”, los boletos para las primeras funciones de la película se agotaron https://www.forbes.com.mx/forbes-life/roma-de-alfonso-cuaron-agota-boletos-para-primeras-funciones/.

Para Time, “Roma” es mejor película que “Won’t You Be My Neighbor?”, “First Reformed”, “Eighth Grade” y “The Favourite”, en lo que dijo “es un gran año para las películas”, a pesar de las grandes producciones en la televisión, el auge de los servicios de streaming y el aumento en los costos de las entradas en las salas de cine.

En el texto, firmado por Stephanie Zacharek, destaca que “Roma” pronto estará disponible en Netflix, lo que significará que la gente no tenga que ir al cine para verla, lo que hará que más personas la vean, pero al mismo tiempo sólo un pequeño número de espectadores disfrutará “su belleza visual intensa y delicada” en la pantalla grande.