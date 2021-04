La riqueza de Nuevo León atrae al crimen organizado: Adrián de la Garza

Adrián de las Garza Santos, candidato del PRI a gobernador de Nuevo León, aseguró que la generación de riqueza de la economía de dicho estado atrae a los grupos del crimen organizado, que en este momento sostienen una guerra en el Bajío y Tamaulipas.

“Nuevo León por sus capacidades y condiciones naturales y las que se han forjado en los años para ser la capital industrial de México atraer mucho a los grupos de la delincuencia organizada y el crimen organizado”, comentó el exprocurador de Justicia de Nuevo León a empresarios y directivos afiliados a la Cámara de la Industria dela Transformación (Caintra).

Los parques industriales y las comunicaciones de Nuevo León, así como su colindancia con Texas y Tamaulipas son otros factores clave para que arribe el crimen organizado, agregó.

Lee: No hay dinero, estamos quebrados y endeudados en Nuevo León: Samuel García

“La capacidad económica de Nuevo León atrae a los grupos de la delincuencia organizada y siempre van estar tratando de meterse a este estado”, manifestó el priista, quien recordó que creó un grupo policíaco con los empresarios regiomontanos para frenar la crisis de violencia durante el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, quien le tocó enfrentar a Los Zetas y al Cártel del Golfo.

Durante el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz hubo un secuestro diario, 15 homicidios al día y se reportaba el robo de 73 vehículos diariamente en Nuevo León, añadió.

Guillermo Dillon Montaña, director general de Caintra, presentó entre sus exigencias una mayor seguridad para la industria de Nuevo León, quien no confía en los policías.

El representante empresarial comentó que deben generar estrategias para reducir la incidencia delictiva en 10% anual, así como enfrentar al crimen organizado que ha disparado la tasa de homicidios.

“Basta hacer un análisis superficial y si a ustedes ya les preocupa el tema de seguridad pública en Nuevo León, pues les puedo decir que hay una preocupación mayor y hay que ver lo que pasa en el exterior de Nuevo León, es decir en otros estados de la República Mexicana”, declaró el también exalcalde de Monterrey.

“Hay que ver cómo está Guanajuato, Jalisco y Nayarit, una zona donde está un grupo de la delincuencia organizada con una capacidad de fuerza muy alta y hay que poner atención”, señaló Adrián de la Garza Santos.

“Hay que ver al norte de nuestro estado y en especial la frontera con Tamaulipas, donde se está desatando una guerra entre grupos de la delincuencia organizada, que nos afectará pronto en Nuevo León”, expresó.

“Esas condiciones que vemos al centro del país y al norte de Nuevo León son condiciones similares a las que se presentaron en alguna otra época en México, que luego afectaron a Nuevo León”, manifestó el candidato del PRI.

Lee: ‘Bombardean’ nubes para causar lluvias y apagar incendio en Nuevo León

“Monterrey, cuando asumí la presidencia municipal, tenía problemas financieros, incluso la anterior administración enfrentó una serie de marchas y manifestaciones por falta de medicamentos”, recordó el político priista.

“No había dinero para tapar un bache, no había alumbrado público porque no había pagado y me habían dejado 29 patrullas para la policía, así como tenía problemas muy graves como los tiene Nuevo León ahora”, agregó de la Garza Santos.

El gobierno de Nuevo León no tiene ingresos para invertir en infraestructura y seguridad para atraer más empresas e inversiones a la entidad, concluyó el exprocurador de Justicia.