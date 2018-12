Secretaría de Hacienda denuncia a Karime Macías por fraude fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia por fraude fiscal contra Karime Macías, esposa de Javier Duarte.

Fue el pasado 29 de noviembre cuando Josué Miguel Contreras, director general de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, interpuso la demanda contra la ex primera dama de Veracruz.

La cantidad por la que Contreras busca llevar a Macías a instancias judiciales es de un poco más de dos millones de pesos. Esta información fue desvelada por el periódico Reforma

Esa cantidad que la esposa de Javier Duarte debe al fisco corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR) el cual no declaró entre 2011 y 2012. Gracias a que Moisés Mansur Cysneiros, quien fuera prestanombres del ex gobernador de Veracruz le otorgó un plástico bancario, la ex primera dama residente en Londres pudo gasta más de 7.6 mdp en viajes, ropa, etc.

Esta tarjeta bancaria fue cancelada el pasado octubre de 2016 y abierta en febrero de 2009. Fue en 2016 cuando Hacienda quiso empezar un proceso contra la propia Karime Macias por evasión fiscal a la justicia pero al carecer de pruebas suficientes no sucedió. Ahora con esta información la PGR podrá acercarse a la justicia para que un juez dicte una orden de aprensión contra Macías Tubilla.