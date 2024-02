La startup de atención al autismo Elemy está abandonando a sus terapeutas para centrarse en el software

En noviembre de 2023, los empleados de la startup de terapia para el autismo Elemy recibieron un correo electrónico con el asunto “El próximo capítulo”. Elemy, que brindaba atención especializada en persona a niños en sus hogares, estaba cambiando su nombre. Ahora era “Tilly”, un nombre que reflejaría mejor la “misión, los valores y el brillante futuro que imagina” de la empresa.

“El cambio, especialmente uno tan significativo como el cambio de marca, puede ser a la vez estimulante y desalentador”, se entusiasma en un anuncio interno obtenido por Forbes. “Pero estos mismos cambios nos permiten crecer, innovar y solidificar nuestra posición en la industria”.

Esta no era la primera vez que Elemy cambiaba su nombre. Era la tercera vez en cinco años que el nombre de la empresa cambiaba y este cambio de marca contradecía un cambio mucho mayor en el negocio, uno que, según algunos ex empleados, está directamente en desacuerdo con la misión de la empresa: “Atención al autismo que cambia la vida”.

Durante más de cuatro años, los terapeutas de Elemy habían brindado atención especializada en autismo en persona a niños en sus hogares. Pero la misma semana que se anunció el cambio de marca, se informó a los terapeutas de California que perderían sus trabajos a finales de año, según un correo electrónico interno obtenido por Forbes. ¿La razón? Elemy-now-Tilly estaba tomando una nueva dirección: en lugar de brindar directamente “atención para el autismo que cambia la vida”, vendería software para ayudar a los terapeutas a administrar sus propias prácticas independientes.

California era el último mercado que le quedaba a Elemy después de que la compañía ya había cambiado al nuevo modelo en Florida y Texas. Los ejecutivos de Tilly no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios por teléfono o correo electrónico.

El tipo de terapia que proporcionó Elemy se llama análisis de conducta aplicado e involucra un equipo de atención de dos personas: un analista de conducta certificado que desarrolla un plan de atención y un técnico de conducta registrado, que trabaja en persona con el niño. Este tipo de atención suele tener largas listas de espera y requiere varias horas de terapia presencial con el niño cada semana. Una vez establecido, los expertos dicen que es crucial que la atención sea continua. Debido a la conexión personal y la naturaleza de la terapia, las transiciones abruptas pueden resultar perjudiciales.

Por lo tanto, era necesario considerar y comunicar cuidadosamente la evolución de Elemy de brindar servicios de terapia de autismo en persona a vender software para administrarlos. Pero para muchos terapeutas que trabajaban para la empresa, fue una sorpresa.

En una entrevista de marzo de 2023 con Business Insider, el cofundador y director ejecutivo Yury Yakubchyk, galardonado con el premio Forbes 30 Under 30 de 2019, descartó la idea de que Elemy estuviera atravesando un cambio drástico para convertirse en una empresa de software. “Es un piloto”, dijo al medio en ese momento. “No vamos a apostar toda la casa a eso”.

Pero en mayo del mismo año, el piloto ya se había convertido en un pivote en toda regla.

En una conferencia telefónica, el presidente de la compañía, Tim Eby, dijo a terapeutas sorprendidos en Florida que a mediados de julio ya no serían empleados de Elemy, según una grabación revisada por Forbes. En cambio, se convertirían en sus propios jefes, contratando y gestionando ellos mismos a terapeutas jóvenes. Elemy les “facultaría” con un conjunto de software administrativo que simplificaría el backend de su nuevo negocio independiente: formularios de admisión, programación, comunicaciones con los pacientes, facturación y seguros. Casi al mismo tiempo, los terapeutas de Texas también fueron informados del cambio de modelo, según un ex empleado.

“Queremos que ganes seis cifras si tienes un número completo de casos”, dijo Eby. “Es una gran mejora en términos de su día a día, su impacto en su comunidad, su capacidad de tener control y también le brinda esa ventaja financiera”.

A cambio, Elemy quería una parte de los ingresos generados por la práctica independiente; un terapeuta le dijo a Forbes a casi un tercio. Antes, cuando eran empleados de Elemy, a los terapeutas se les pagaba una tarifa por hora. Ahora, asumirían todos los riesgos de ser propietario de una pequeña empresa, administrar un presupuesto, emplear terapeutas jóvenes y pagar beneficios, mientras que Elemy se llevaría una parte significativa de su software administrativo. Eby y Yakubchyk no respondieron a una solicitud de comentarios sobre este cambio de estrategia o su modelo de ingresos.

Cuando los terapeutas que dudaban de la propuesta preguntaron qué significaría esto para los niños bajo su cuidado si optaban por no ser independientes, Eby los tranquilizó. “Cuidar a los clientes es una prioridad máxima cuando pensamos en este programa”, dijo, explicando que la compañía intentaría encontrarles otro terapeuta a esos niños.

Pero ese no fue un asunto sencillo. Los correos electrónicos del equipo de operaciones de Elemy enviados a un empleado y a una familia revisados por Forbes muestran que Elemy tuvo dificultades para encontrar nuevos terapeutas, particularmente en Florida, que hasta el momento, el 11 de mayo de 2023 requirió que tanto los terapeutas supervisores como los junior prestaran servicios en persona. “Desafortunadamente, esta actualización de la política significa que su [nombre del terapeuta redactado] ya no podrá cuidar de su familia”, según un correo electrónico. “Esto también significa que no podemos atenderle en este momento ya que actualmente no tenemos [analistas de comportamiento certificados por la junta] que puedan brindar supervisión de acuerdo con la nueva política”.

Esta no fue la primera vez que Elemy dio un gran giro con consecuencias potencialmente significativas para los empleados y pacientes. En julio de 2022, como informó Forbes por primera vez, Elemy despidió empleados y tomó por sorpresa a las familias cuando canceló abruptamente los servicios en persona para niños en Illinois y Georgia. En ese momento, Yakubchyk reconoció que a 87 familias, a las que llamó un “porcentaje de un solo dígito” del total de clientes de Elemy, se les cancelaron sus servicios.

Otro ex empleado, que solicitó el anonimato por temor a represalias, expresó su frustración por los “cambios constantes en el modelo de negocio con advertencias muy limitadas” y las consecuencias posteriores para los niños bajo su cuidado y sus familias. “No parecía que [la gerencia de Elemy] se preocupara por los clientes”, dijo la persona. “Se trataba más de cómo podemos optimizar el funcionamiento de esta empresa para obtener ganancias”.

La empresa se fundó por primera vez en 2019 como Sprout Therapy. En septiembre de 2021, cambió su nombre a Elemy, un juego con la idea de “educación primaria”. Una publicación de blog que anunciaba el cambio de marca decía: “Miles de niños y sus familias se han beneficiado de nuestra atención personalizada que les cambia la vida, y necesitábamos un nuevo nombre que reflejara mejor nuestra misión y pasión”.

El mes siguiente, Elemy anunció una ronda de financiación Serie B de 219 millones de dólares liderada por SoftBank Vision Fund 2 con una valoración de 1,150 millones de dólares. La mesa de tope incluía a General Catalyst, Founders Fund, Table Management de Bill Ackman, Metrodora Ventures de Chelsea Clinton y Sound Ventures de Ashton Kutcher, entre muchos otros, según un comunicado de prensa. La empresa afirmó que “ya estaba brindando atención y cambiando la vida de niños en 14 estados”.

Unos meses más tarde, en marzo de 2022, Elemy despidió a empleados en operaciones y redujo su enfoque a cinco estados centrales. En julio de 2022 siguió otra ronda de despidos y la compañía se retiró a solo tres estados, como informó anteriormente Forbes.

Elemy continuó despidiendo personal y en una entrevista de diciembre de 2022 con Behavioral Health Business, Yakubchyk afirmó que su plan era “avanzar gradualmente hacia un modelo en el que tuviéramos una plataforma de software que empoderara a los médicos y también a las familias, pero no teníamos Médicos asalariados a tiempo completo de nuestro lado”. Tres meses más tarde, le diría a Business Insider que el impulso del software era sólo un “piloto”.

Desde entonces, Yakubchyk borró cualquier mención de “Elemy” de su perfil de LinkedIn. Ahora se enumera a sí mismo como cofundador de Life House, “el sistema operativo de extremo a extremo para propietarios de hoteles”, y como cofundador de Tilly Therapy, otro “sistema operativo de extremo a extremo”, esta vez para el “autismo empresarial”. terapeutas”.

Cuando se les preguntó sobre el cambio de marca y lo que significó el cambio al software para los niños bajo el cuidado de Elemy, SoftBank, General Catalyst, Headline y Bill Ackman’s Table Management declinaron hacer comentarios. Founders Fund, Metrodora Ventures, Sound Ventures, Premji Invest, SignalFire, Whale Rock Capital, 8VC, Amity y Goodwater Capital no respondieron a los correos electrónicos en busca de comentarios.

Tilly afirma estar asociado con más de 100 planes de seguro, incluidos UnitedHealthcare, Aetna, Anthem (ahora Elevance Health) y Cigna. Las aseguradoras declinaron o no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Un número de teléfono general que figuraba en el sitio web de Tilly daba repetidamente una señal de ocupado. Otro número del responsable de privacidad de Tilly llegó a una persona que había dejado la empresa hace un año y nunca había oído hablar de Tilly. Treinta minutos después de que Forbes enviara un correo electrónico a Eby y Yakubchyk para preguntarles sobre esto, ambos números de teléfono desaparecieron del sitio web. Ninguno respondió a esa solicitud de comentarios.

