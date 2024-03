La startup detrás del primer trasplante de riñón entre cerdos y humanos se dirige a corazones e hígados

El jueves pasado, los cirujanos del Hospital General de Massachusetts anunciaron que, por primera vez, un paciente humano vivo había recibido un trasplante de riñón de un cerdo. Este avance científico representa una esperanza para las decenas de personas que mueren cada día esperando un trasplante de órgano, afirmó el director de trasplantes del hospital, Joren Masden, en una conferencia de prensa tras el anuncio. “El sueño de los investigadores de trasplantes -el Santo Grial- ha sido utilizar órganos de cerdo para complementar los órganos humanos y resolver el problema de la escasez de órganos”, afirmó.

Por supuesto, no fue tan sencillo como simplemente bajar a la granja. El riñón fue desarrollado por la startup eGenesis, con sede en Massachusetts, que ha estado trabajando en la edición de genes de órganos porcinos para que puedan trasplantarse de forma segura a humanos durante casi una década. Pero el director ejecutivo Mike Curtis dijo a Forbes que el hito de esta semana es sólo el comienzo. Su empresa, que hasta la fecha ha recaudado 291 millones de dólares en respaldo de riesgo, pretende llevar su tecnología de edición genética para trasplantes de riñón, hígado y corazón a ensayos clínicos en los próximos dos años, convirtiéndola en un actor disruptivo en un mercado que Grand View Research Se estima que rondará los 15,000 millones de dólares.

“Hemos demostrado que realmente tenemos algo que puede ayudar a los pacientes”, afirmó. “Para mí, se trata de entrar en esta nueva era de la ciencia y de la capacidad de ayudar a las personas que tienen muy pocas opciones de tratamiento”.

Actualmente hay más de 100,000 personas en Estados Unidos en listas de espera para trasplantes, pero menos de la mitad de ellas recibirán un trasplante en un año determinado debido a la disponibilidad limitada de órganos de donantes. Durante décadas, los científicos han pensado que los órganos animales podrían ayudar a algunos pacientes, incluso si son sólo una forma de mantener a las personas con vida el tiempo suficiente para recibir un órgano humano. Los cerdos son un candidato ideal para proporcionar órganos donantes porque crecen rápidamente y sus órganos tienen un tamaño y funcionalidad similares a los de los humanos.

A medida que los científicos aprendan más sobre cómo funcionan los órganos de los cerdos en los humanos, será posible diseñarlos genéticamente para que requieran menos medicamentos inmunosupresores en comparación con un órgano humano, o ninguno en absoluto. HOSPITAL GENERAL DE MASSACHUSETTS



En este caso, el paciente era un hombre de 62 años cuyos riñones previamente trasplantados habían fallado, y se permitió que el procedimiento avanzara bajo el programa de “Acceso Ampliado” de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que permite a los pacientes con condiciones potencialmente mortales aprovechar de medicamentos o procedimientos experimentales. Esta operación siguió a varios experimentos diferentes utilizando riñones de cerdo con donantes con muerte cerebral, así como a dos operaciones en las que pacientes vivos recibieron corazones de cerdo trasplantados y editados genéticamente.

Jamil Azzi, cirujano de trasplantes del Brigham and Women’s Hospital que no participó en la cirugía del jueves, elogió la operación. “Es un gran avance que tardó décadas en gestarse”, dijo a Forbes. Dicho esto, advirtió que se necesitarán muchos más datos antes de que este tipo de cirugía se convierta en una rutina para los pacientes humanos. Una pregunta crucial es cuánto tiempo durará un riñón de cerdo donado en un paciente humano. “Si fracasa en dos o tres meses, entonces nos quedaremos muy atrás”, afirmó. En 2023, dos pacientes que recibieron trasplantes de corazón de cerdo, desarrollados por Revivicor, filial de United Therapeutics, murieron unas semanas después de sus operaciones, aunque aún no está completamente claro por qué.

Uno de los mayores desafíos de un trasplante de animal a humano es garantizar que el cuerpo de la persona que recibe el trasplante no rechace por completo el órgano del animal. Esto ya es un problema con los riñones donados por humanos, y los escépticos han dicho que la cantidad de diferencias entre cerdos y humanos haría imposible un trasplante como este. Ahí es donde entra en juego la edición genética. Para la operación de la semana pasada, explicó Curtis, fue necesario modificar genéticamente el riñón del cerdo donante con siete genes humanos diferentes, eliminar tres genes porcinos y 59 fragmentos adicionales de ADN. Estas ediciones garantizan que el riñón no sea atacado por el propio sistema inmunológico del paciente hasta el punto de rechazarlo, aunque se requieren medicamentos inmunosupresores al igual que con los órganos humanos.

Estas ediciones se realizaron en una sola célula de cerdo, que luego se incorporó a un embrión y se clonó. Luego, los embriones clonados se implantaron en una cerda que dio a luz lechones con los cambios genéticos.

Tener tantos cambios, explica Curtis, aumenta el riesgo de que otras partes del genoma del animal sean alteradas intencionalmente, lo que se conoce como ediciones “fuera del objetivo”. Pero en los últimos años, los avances en la secuenciación del genoma han permitido detectar si se produjeron ediciones fuera del objetivo. En el caso de este cerdo en particular, la empresa pudo determinar que dichas modificaciones eran mínimas y no tendrían ningún efecto en el resultado.

En un artículo publicado en Nature el otoño pasado, la compañía mostró casos en los que monos que habían recibido trasplantes de riñón de cerdo sobrevivieron durante más de un año; en un caso, más de dos años. Entre esos datos y el exitoso trasplante de riñón de este año, Curtis dijo que eGenesis está avanzando hacia poder presentar formalmente una solicitud ante la FDA para iniciar un ensayo clínico completo para implantar más riñones de cerdo en humanos a partir de 2025. Sin embargo, todavía no hay resultados: Curtis dijo que la agencia todavía quiere ver más datos sobre primates antes de darle luz verde a la compañía. Aunque se necesitan más datos, Azzi añadió que lo demostrado hasta ahora es un “buen indicador” de que la empresa va por el camino correcto.

Una cosa que la empresa tendrá que hacer para crecer, dijo Curtis, es llegar al punto en que sus cerdos puedan ser criados con órganos listos para donar, en lugar de requerir clonación e implantación. George Church, cofundador de eGenesis e investigador de genética en la Facultad de Medicina de Harvard, dijo a Forbes que esto también podría brindar oportunidades para que un único cerdo donante proporcione múltiples órganos a los pacientes.

“EN ÚLTIMA INSTANCIA, LA VISIÓN ES PRODUCIR ÓRGANOS EN EL CERDO QUE NO REQUIERAN INMUNOSUPRESIÓN”.

MIKE CURTIS, DIRECTOR EJECUTIVO DE EGENESIS

Más cerca de concretarse, dijo Curtis, están los programas de la compañía para editar hígados y corazones de cerdo para trasplantarlos a humanos, que utiliza un proceso similar al de los riñones. En enero, la compañía anunció una operación exitosa utilizando un hígado de cerdo editado genéticamente con un paciente con muerte cerebral donde el órgano estaba conectado al cuerpo externamente. Este procedimiento podría ayudar a los pacientes con insuficiencia hepática a sobrevivir unos días cruciales, el tiempo suficiente para recibir un trasplante completo de un donante humano.

Gracias a este éxito, Curtis dijo que su compañía tiene la intención de presentar una solicitud ante la FDA para sus hígados editados genéticamente y pretende comenzar los ensayos clínicos a finales de este año. En última instancia, la empresa pretende que sus hígados se trasplanten por completo a pacientes vivos.

El trasplante permanente es el objetivo de los riñones e hígados de eGenesis. Pero cuando se trata de su programa cardíaco, dijo que eGenesis se centra principalmente en pacientes pediátricos, para quienes un corazón de cerdo podría servir como un puente viable hasta que puedan recibir un órgano humano. Actualmente, dijo, más del 50% de los niños que necesitan un corazón nuevo mueren mientras esperan un trasplante. Actualmente, la compañía ha visto babuinos con corazones editados genéticamente sobrevivir más de 200 días hasta el momento, y Curtis dijo que espera que esto pueda “conducir a la progresión hacia el trasplante de corazón pediátrico, ya sea a finales de este año o principios del próximo”.

A largo plazo, la empresa tiene ambiciones aún mayores. “En última instancia, la visión es producir órganos en el cerdo que no requieran inmunosupresión”, dijo Curtis. Eso podría significar que los pacientes trasplantados no tendrían que seguir un régimen de medicamentos que desaceleren el sistema inmunológico para prevenir el rechazo. Si bien esto los mantiene con vida, también los pone en mayor riesgo de sufrir infecciones y cáncer. “Sabemos que eso requerirá ingeniería adicional, pero necesitaremos datos humanos para ayudar a informar cómo se ve la ingeniería”.

El investigador en genética George Church, cofundador de eGenesis, añadió que además de los órganos que no requieren que los pacientes trasplantados tomen medicamentos, el poder de la ingeniería genética significa que la empresa podría incluso algún día crear “órganos mejorados”. Por ejemplo, dijo, podría ser posible editar los genomas de los cerdos para crear “órganos que sean resistentes a múltiples patógenos” o incluso órganos que envejezcan más lentamente. Como prueba de concepto, señaló una investigación realizada en su laboratorio de la Facultad de Medicina de Harvard, cuyos resultados revisados por pares se publicaron en Nature, donde un simple cambio genético hizo que una especie bacteriana fuera resistente a todos los virus conocidos. “Ahora queremos hacerlo en cerdos”, dijo.

En el futuro inmediato, la empresa necesitará ampliar su escala, lo que también requerirá más capital, afirmó Curtis. La compañía tiene suficiente pista para finales de 2026 y ya está en el proceso de recaudar más fondos, dijo. Curtis espera que la operación exitosa muestre a los inversores potenciales que la empresa va por buen camino.

“Lo que hace este primer trasplante de riñón de una persona viva es validar todo nuestro enfoque”, afirmó. “Y nos permitirá no sólo adelantar el riñón sino también adelantar el hígado y el corazón en paralelo”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: Airbnb, Despegar y Booking, abiertos a colaborar ante nuevas exigencias en CDMX