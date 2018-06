Por Carmen Reviriego*

Hay quien dice que el siglo XXI será el siglo de las mujeres. Si es así (y yo espero que lo sea), será algo maravilloso, porque eso querrá decir que será también el siglo de los hombres. Yo no nos veo (ni a nosotras ni a ustedes) rompiendo el pack indivisible que forma eso tan asombroso que hemos dado en llamar “el ser humano”. Quita a unos o a otras de la “fórmula” y lo que queda es… ¿la extinción? Por eso, la mujer estará mientras seamos la única especie capaz de crear eso tan particular que hemos dado en llamar Arte. La clave, creo, está en el acento, que la mujer ponga el acento al siglo. Yo me apunto. Propongo, a ver si el siglo recoge el guante, hacer una relación anual (esto no es una lista) de 10 mujeres que están cambiando el lugar del arte latinoamericano en el mundo.

Lo que propongo aquí, no es una lista, o una enumeración, sino una relación con el foco puesto en 10 mujeres, que no son las únicas, y que no tendría sentido que fueran ordenadas porque todas son galácticas: llevan tiempo haciendo cosas memorables por el arte latinoamericano y su incorporación al relato universal del arte de Occidente como una parte imprescindible. Va:

Estrellita Brodsky

Uruguay-EU / Mecenazgo / El foco en los Curadores

Es asesora del Consejo Internacional del MoMA, miembro de la Junta de Fondos de Adquisición de Arte Latinoamericano y del Caribe y patrocinadora, junto con su marido Daniel Brodsky, de una curaduría sobre arte latinoamericano en el MoMA y el Metropolitan, ambos en Nueva York, así como de la Tate Modern de Londres. Estas tres curadurías son el acento de Estrellita Brodsky en lo mucho que hace en su búsqueda de una mayor presencia de arte latinoamericano en los grandes museos. En una entrevista con Forbes Life, nos contaba: “Pienso que, como mecenas, podemos dar más o menos dinero, pero, para que el proyecto sea exitoso, el apoyo tiene que venir desde la institución”. El impulso de esta visión, que comparte con su marido, ha llegado hasta el Metropolitan de Nueva York, donde él es presidente del Patronato.

En 2017 destacó la exposición en el Museo Metropolitano de Nueva York de la brasileña Lygia Pape: “Una multitud de formas”, que lleva el “acento” de la española Iría Candela, curadora “Estrellita B. Brodsky” de la institución.

Ella Fontanals-Cisneros

Cuba-Venezuela-EU-España / Hipercoleccionismo / Colección Embajadora

Ella Fontanal-Cisneros comenzó a coleccionar arte a principios de los 70 y, en 2002 crea Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO) con el fin de dar impulso a su colección: la EFC (Ella Fontanals-Cisneros), unas 3,200 obras con acento en la abstracción geométrica. CIFO cuenta con una segunda colección, creada en 2010, que integra los proyectos ganadores del Programa de Becas y Comisiones de la Fundación. Es citada por diversas fuentes como la segunda mayor colección privada de arte latinoamericano del continente y sus obras no cesan de viajar, como una embajada itinerante del arte latinoamericano. Algunos ejemplos: exposiciones en el Pompidou-Metz (Francia), Fundación March (España), Tate Modern, (UK) y Kunsthalle (Alemania)

En 2017 Ella Cisneros negoció con el Ministerio de Cultura de España la firma de un memorando (se firmó ese año), para que una parte de su colección tuviera sede permanente en Madrid, creando el mayor museo de Arte Latinoamericano de Europa, e incorporándolo al eje museístico Thyssen-Prado-Reina Sofía.

Rosa de la Cruz

Cuba-EU / Hipercoleccionismo / Museo y Heterodoxia

“Todo coleccionista se tiene que dar cuenta de que no te puedes llevar tu patrimonio contigo. Las obras acabarán yendo a una institución, que puede no ser capaz de mostrarlas; a tus hijos, que pueden no quererlas; o a una casa de subastas, así que… ¿por qué esperar? Quiero mostrarlas ahora”. ¿El resultado? Un museo de 10,000 m2 llamado De la Cruz Collection Art Space, situado en Miami, en un espectacular edificio de John Marquette. Si hay una frase que defina su aproximación al coleccionismo, es: “En una colección, la palabra ‘lógica’ es más importante que la palabra ‘amor’”.

En 2017 “Fuerza y Forma”, una exposición en su museo, de una belleza sobrecogedora, muestra 100 trabajos de 48 artistas que reflejan los problemas más radicales de nuestro tiempo: identidad, género, clase, poder, globalización.

Zélika García

México / Zona Maco / México en el Mapa

Hace sólo 15 años, México no contaba con una feria de arte contemporáneo de relevancia internacional. ¿Cómo podía ser posible algo así en un país con semejante tradición artística? Eso mismo se preguntó una joven regiomontana de 25 años, a la que su abuela llevaba a los museos. Ella inventó Zona Maco, una feria que comenzó con la asistencia de unas cuantas galerías y que en la actualidad cuenta con 170, de 27 países diferentes. ¿Cuál fue el gran acierto de esta licenciada en Arte por la Universidad de Monterrey para que este año la feria haya celebrado su XV edición? “Soy muy necia”, pero hay algo más: su capacidad de gestión y su rigor.

En 2017 Zona Maco se celebra siempre en febrero, por lo que, aunque esta “enumeración” se refiera a 2017, no se pueden dejar de mencionar las cifras que ya ha dejado este 2018: 170 expositores, comparados con los 120 del año pasado.

Carmen Herrera

Cuba / La Artista / El Descubrimiento de la Década

En un momento en el que el mundo del arte idolatra la juventud, encarna un éxito diferente. Alabada por la crítica como pionera de la abstracción geométrica y el modernismo latinoamericano, vendió su primera obra a los 89 años, tras más de seis décadas de tenaz carrera en solitario y exposiciones esporádicas. Hoy, sus pinturas forman parte de las colecciones permanentes de instituciones como el MoMA de Nueva York, la Tate Modern de Londres, o el Perez Art Museum de Miami. Sus grandes mentores han sido Tony Bechara (Museo del Barrio) y Frederic Séve (Latin Collector).

En 2017 la artista cumplió en mayo 103 años. La reproducción de su obra “Untitled” (1952), parte de la colección del MoMa, está destinada a ayudar a estudiantes en riesgo de exclusión en el M.S. 244 en el Bronx de Nueva York.

Mónica Manzutto

México / Galerista / Kurimanzutto

Mónica Manzutto es una de las mitades radicales de eso que le ha pasado a México que dio en llamarse Kurimanzutto (la otra mitad es José Kuri), fundada en 1999, una galería que es mucho más que un espacio: es esa “complicidad-patinete” con la que el artista fluye mejor. Una de las cosas que más definen a Manzutto es su conocimiento y criterio sobre el hecho artístico, pero también la transparencia con la que se asoma a algo tan complejo transmitiendo la sensación de que sale ilesa del abismo. En una ocasión le preguntaron si existía hoy un Leonardo. “Por supuesto: Gabriel Orozco”.

En 2017 Arrancó el año con el eco del Frieze London Stand Prize, concedido en octubre de 2016, para adentrarse en un vértigo de exposiciones: Ortega, Bilbao; Baghramian, Copenhague; Villegas-Amorales-Bonillas-Calderón-Cuevas, CDMX…

Patricia Phelps de Cisneros

Venezuela / Hipercoleccionista

En 2016, el director del MoMA, Glenn D. Lowry, anunció que el museo acababa de recibir la que llamó “la más importante donación de la historia del museo en arte latinoamericano”: alrededor de 100 obras de la Colección Patricia Phelps de Cisneros, una iniciativa de la Fundación Cisneros, creada por ella y su marido, Gustavo Cisneros, cuyo propósito es la promoción del arte de América Latina. Está en la junta directiva del MoMA y del comité de adquisiciones de arte latinoamericano de la Tate Modern. En Forbes Life, nos confesó que el arte le ha salvado de sus “propias limitaciones”.

En 2017 recibió el Premio Iberoamericano de Mecenazgo de la Fundación Callia y el Leo Award, que Independent Curators International, organización artística fundada en 1975 para apoyar proyectos curatoriales, le concedió por su trayectoria.

Doris Salcedo

Colombia / La Artista del Dolor y el Duelo

Ha descarnado la escultura hasta los abismos conceptuales, sin abandonar la increíble necesidad de conmover al otro. Salcedo habla de dolor, trauma y duelo. Es imposible contemplar su obra sin reconocer el genio que es necesario para haber conseguido hablar de la violencia con una rotundidad sin precedentes… sin mostrarla. En 2007, se convirtió a en la octava artista del mundo a la que la Tate encargó una obra para la Sala de Turbinas: una grieta-abismo desgarradora. Su obra ha sido objeto de importantes retrospectivas y está expuesta en la Tate Modern, el MoMA, el Pompidou…

En 2017 en la intervención “Palimpsesto”, que hizo en Madrid, un suelo “suda” gotas de agua que, al unirse, forman nombres como alegoría a los muertos en el Mediterráneo en su diáspora hacia Europa. Al secarse las letras, surgen otras…

Mari Carmen Ramírez

Puerto Rico / Comisariado e Instituciones

Considerada por la revista Time como una de las hispanas más influyentes en Estados Unidos, es, desde 2011, directora del Centro Internacional del Arte de las Américas, que pertenece al Museo de Bellas Artes de Houston. Le mueve (y conmueve) presentarle al mundo la riqueza del arte latinoamericano y latino en Estados Unidos del siglo XX. Comisaria de “Inverted Utopias: Avant-Garde Art in Latin América”, con Héctor Olea, en el Bellas Artes de Houston, la exposición ha sido reconocida como uno de los puntos de inflexión en la forma en que el arte de raíces latinas es percibido.

En 2017 Fue una de las curadoras de “Home – So Different, So Appealing”, organizada por el Centro de Investigación para Estudios Chicanos, el LACMA de Los Ángeles y el Museo de Bellas Artes de Houston. Siete décadas de arte latinoamericano.

Susanna Leitner Steinbruch

Brasil / Hipercoleccionista

Susanna y Ricardo Steinbruch forman parte de un grupo de coleccionistas latinoamericanos que han ocupado su lugar en el panorama internacional en los últimos años. Su influencia se ha sentido tanto que, en 2010, fueron reconocidos por Stephen Friedman como una de las seis parejas “creadoras de tendencia”. Han sido mecenas de exposiciones clave en Estados Unidos que han incrementado la visibilidad de artistas como Lygia Clark y Doris Salcedo. Comenzaron su colección con artistas brasileños de 1950, y se han diversificado con Gabriel Orozco y Damián Ortega.

En 2017 donó al Museo Reina Sofía de Madrid, junto con su marido, 27 carteles del grupo argentino Taller Popular de Serigrafía producidos entre 2002 y 2007.

*Presidente de Callia.