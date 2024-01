Las ‘cuasimonedas’ vuelven a Argentina tras polémica decisión provincial, ¿se trata de una medida constitucional?

Los legisladores de la provincia argentina de La Rioja aprobaron en la víspera la creación de una herramienta financiera propia o “cuasimoneda”, un fenómeno que fue habitual en el país tras la crisis financiera de 2001, para pagar parte de los salarios de los empleados estatales de la región.

En la línea de casi ‘trágicos’ y populares Patacones y Lecops de De la Rúa, la legislatura de La Rioja (noroeste del país) aprobó por mayoría la propuesta que el gobernador provincial, el peronista Ricardo Quintela, presentó días atrás.

La nueva “cuasimoneda” riojana será un bono de cancelación de deuda (BOCADE) con el que la provincia cubrirá una parte de los sueldos de los empleados públicos.

La creación de los BOCADE, que han sido bautizados con el nombre ‘El Chacho’, en homenaje al caudillo y militar riojano Ángel Vicente Peñaloza, ha sido aprobada por valor de 15,000 millones de pesos argentinos (18,32 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual).

En declaraciones a los medios de comunicación, Quintela aseguró que “el respaldo (económico) del bono está realizado con la provincia, no le pide a la Nación el rescate del bono”.

“Nos obligan a esto por la velocidad y el salvajismo del ajuste que se precipitó en veinte días”, dijo Quintela, refiriéndose a los últimos paquetes de medidas anunciados por el Ejecutivo que preside el libertario Javier Milei.

Por su parte, el mandatario dio la bienvenida a la propuesta de Quintela con un mensaje no exento de ironía en sus redes sociales.

“Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan…!!! Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia”, señaló el presidente en su perfil oficial de X (antes Twitter).

No obstante, Milei avisó de que estas “cuasimonedas” no serán “rescatadas de ningún modo por el Gobierno Nacional”.

Además, advirtió al gobernador de que la cotización de las monedas de libre competencia y su comparación con la de la divisa oficial -que se sitúa en los 1,250 pesos argentinos por dólar en el mercado informal- servirá como una evaluación de la “calidad” de los Gobiernos emisores, en este caso los Ejecutivos de la provincia y de Argentina.

Las “cuasimonedas” fueron habituales en Argentina tras la crisis económica, social y política de 2001.

En 2003, las “cuasimonedas”, que nunca alcanzaron el valor oficial de los pesos argentinos pero que circularon en sus respectivos mercados con la misma facilidad que la moneda del país, salieron de circulación progresivamente.

Lee más: Gobierno argentino destaca resultado ‘absolutamente sensacional’ de Milei en el Foro de Davos

Entre la factibilidad y el equilibrio fiscal nacional

En cuanto a la factibilidad de la puesta en marcha de esta medida, el presidente Javier Milei ha implementado un programa de equilibrio fiscal, entre cuyos detalles establece restricciones a los giros discrecionales a las provincias.

De esto surge el planteo de si las las provincias argentinas pueden emitir moneda o es una facultad delegada y estrictamente reservada a La Nación.

En esta línea, un informe periodístico revela que los artículos 75 incisos 6 y 11 y 126 de la Constitución Nacional, esclarecen la cuestión, aseverando que “las provincias no pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal”.

El análisis explica además que los incisos 6 y 11 de la carta magna argentina establecen que son atribuciones del Congreso “establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales”, por lo tanto, las provincias no pueden emitir moneda y que esa es una facultad del Congreso Nacional.

De esta forma, la reticencia de los mandatarios provinciales como el de La Rioja, dio lugar a pronunciamientos de la Corte Suprema argentina en los que afirma que la emisión de la moneda y la fijación de su valor son actos privativos del gobierno nacional y constituyen un atributo de su soberanía.

En este sentido, el fallo afirma que las provincias pueden emitir instrumentos de deuda y esos instrumentos circular en un mercado paralelo, pero de ningún modo pueden ser ‘monedas’ de curso forzoso como medio para la extinción de obligaciones.

Con el objeto de echar luz sobre la medida, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, dijo que “se trata de decisiones provinciales que no preocupan al Gobierno nacional”, y que estas monedas “jamás van a ser rescatadas” por este.

“Entiendo que las provincias o la gran mayoría de ellas entienden algo tan básico como que no se puede gastar más de lo que se tiene y están ajustando sus cuentas para que esto sea así”, resaltó Adorni, quien insistió en que “si hay un efecto contagio o no”, no dependerá del caso particular de La Rioja, sino “por la actitud frente al gasto público de cada una de las provincias”.

Con información de EFE e Infobae.

Te puede interesar: Milei agradece a Musk un elogio de su discurso en Davos en el que denostó al socialismo