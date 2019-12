Las estrellas de YouTube mejor pagadas de 2019: los niños dominan

Por Madeline Berg

Anastasia Radzinskaya es una estrella mediática inusual. Nacida en el sur de Rusia con parálisis cerebral, sus médicos temían que nunca pudiera hablar. Para documentar su desarrollo a través de tratamientos, sus padres publicaron videos de ella en YouTube para que amigos y familiares pudieran ver el progreso.

Los videos son cosas típicas infantiles: sesiones de juegos con papá, saltar en un castillo inflable y jugar con su gato, cada video acompañado de jingles pegadizos y risas en off. Pronto ganó seguidores en todo el mundo. Su mayor éxito fue un viaje de 2018 al zoológico con su padre, Yuri, donde los dos aparecían bailando el favorito infantil “Baby Shark”, ordeñando una vaca simulada y comiendo helado. Ese video ha cosechado 767 millones de visitas, la mayor cantidad para un creciente negocio mediático que ha canalizado 18 millones de dólares (MDD) a los Radzinskaya entre el 1 de junio de 2018 y el 1 de junio de 2019.

Anastasia, apodada “Nastya”, ahora tiene 107 millones de suscriptores en sus siete canales, quienes han visto sus videos 42 mil millones de veces. Ella es la número 3 en el ranking Forbes de Estrellas de YouTube con Mayores Ganancias en 2019, que cuenta los ingresos antes de impuestos recaudados de anuncios, contenido patrocinado, ventas de mercancías, giras y más.

Son resultados bastante buenos para una niña de 5 años, pero no tan buenos como los de Ryan Kaji de 8 años, la estrella de YouTube con más ganancias este año con $26 millones. El influencer saltó a la fama en el género de “unboxing” , abriendo regalos frente a la cámara y comentando cada uno. Ryan ToysReview debutó en 2015 y ahora se ha convertido en un canal infantil llamado Ryan’s World con 23 millones de suscriptores.

Anastasia Radzinskaya, de seis años, y su padre, han construido algunos de los canales para niños más grandes del mundo y el próximo año se estarán expandiendo a una línea de juguetes, un libro y un juego móvil.

“YouTube es la niñera más popular del mundo”, dice Eyal Baumel, CEO de la compañía de administración Yoola, especializada en estrellas digitales, incluida Nastya.

Los videos con niños tienen en promedio casi tres veces más vistas que otros tipos de videos de canales de alta suscripción, según un estudio del Centro de Investigación Pew realizado este año. Otro estudio de Pew reveló que el 81% de los padres con hijos de 11 años o menos dejan que sus hijos vean YouTube.

La programación de alta mentalidad sí se puede encontrar en YouTube, simplemente no genera mucho dinero. Los 10 youtubers mejor pagados recaudaron un total de $162 millones entre el 1 de junio de 2018 y el 1 de junio de 2019, incluidos Ryan y Nastya, así como cinco gamers que juegan títulos populares como Minecraft y Fortnite. Dude Perfect (No. 2, con $20 millones), presenta cinco treintañeros jugando con juguetes para adolescentes, como una bola gigante de Nerf, y Rhett y Link (No. 4, con $17.5 millones), quienes hacen retos de comida como probar Pop Tarts con sabor a Cheetos Flamin ‘Hot.

Como han demostrado los niños, los videos son solo el comienzo. Ryan ahora tiene una línea de juguetes con su marca, ropa y artículos para el hogar vendidos en Target, Walmart y Amazon, un programa de televisión derivado de Nickelodeon y un acuerdo con Hulu para reempaquetar sus videos. Nastya, que recibe cheques de seis cifras de marcas patrocinadoras como Dannon y Legoland, lanzará una línea de juguetes y juegos móviles, y publicará un libro el próximo año. El año pasado, se mudó con sus padres desde Krasnodar, Rusia, y ahora vive en Boca Raton, Florida.

¿Y quién puede culparlos por cobrar? YouTube está trabajando para limitar las posibilidades de ingresos para los canales infantiles en respuesta a un acuerdo con la FTC por presuntamente violar la regla de la Ley de protección de la privacidad en línea para niños. El primer paso de YouTube es una prohibición de los anuncios dirigidos para contenido infantil, que comienza el próximo año. Los creadores dicen que las nuevas pautas también pueden afectar los resultados de búsquedas orgánicas, para que los videos infantiles no aparezcan en la parte superior de las búsquedas de Google. Eso es un impacto directo en las ganancias potenciales, que provienen principalmente de los gastos de publicidad pre-roll.

Anastasia, al menos, ya está pensando en el Plan B. Sueña con convertirse en entrenadora de delfines y doctora de gatos.

“Ojalá tuviera la respuesta”, dice Chas Lacaillade, fundador y CEO de la agencia estrella de niños Bottle Rocket Management, sobre el descubrimiento de ese secreto escurridizo para el éxito. “Sería un hombre más rico”.

Las estrellas de YouTube mejor pagadas de 2019

# 10 | VanossGaming (Evan Fong)

Ganancias: 11.5 MDD

Evan Fong, conocido en línea como “VanossGaming”, obtuvo más de 1.500 millones de visitas en nuestro período de puntuación con sus videos de Grand Theft Auto V y Minecraft.

# 9 | DanTDM (Daniel Middleton)

Ganancias: 12 MDD

El jugador británico de Minecraft y Fortnite ha sido durante mucho tiempo uno de los más populares en YouTube. Tiene una audiencia mundial y lleva su gira en vivo a fanáticos de todo el mundo.

# 7 (empate) | Markiplier (Mark Fischbach)

Ganancias: 13 MDD

Mark Fischbach, más conocido por su nombre en línea “Markiplier”, es uno de los favoritos para los patrocinadores que buscan llegar a la comunidad de jugadores. También se está promocionando a sí mismo; él y su compañero YouTuber Jacksepticeye cofundaron Cloak, una línea de ropa de alta gama para jugadores.

# 7 (empate) | PewDiePie (Felix Kjellberg)

Ganancias: 13 MDD

Alguna vez la estrella con mayores ganancias de YouTube, el gamer, cuyo nombre real es Felix Kjellberg, ha logrado deshacerse de una serie de controversias, incluidos videos racistas y antisemitas. Sin embargo, anunció este mes que se tomará un descanso de YouTube.

# 6 | Preston (Preston Arsement)

Ganancias: 14 MDD

Uno de los dos recién llegados en la lista de este año, Preston Arsement comenzó a jugar Call of Duty y rápidamente se hizo tan popular que comenzó a publicar bromas amistosas además de su contenido de juegos. Fuera de YouTube, sus mayores fuentes de dinero son los servidores de Minecraft que administra por siete cifras cada año.

# 5 | Jeffree Star

Ganancias: 17 MDD

Después de iniciar como músico en MySpace, Jeffree Star se mudó a YouTube, donde encontró seguidores haciendo tutoriales de maquillaje. Ahora usa su canal para promocionar su línea de maquillaje, que de acuerdo con él genera al menos ocho cifras en ingresos gracias a sus populares barras de labios, iluminadores, y paletas de sombras de ojos.

# 4 | Rhett y Link

Ganancias: 17.5 MDD

Dos de las primeras estrellas de YouTube, Rhett McLaughlin y Link Neal, presentan Good Mythical Morning, uno de los programas diarios más populares de YouTube en el que comen alimentos como Pop-Tarts con sabor a Cheetos y cantan con estrellas como Kelly Rowland. Han ampliado su marca de comedia a cuatro canales, un podcast, dos libros y, a principios de este año, compraron la red multicanal Smosh por unos $ 10 millones.

# 3 | Anastasia Radzinskaya

Ganancias: 18 MDD

La niña de 5 años, nacida en Rusia, se ha convertido en una de las creadoras de más rápido crecimiento del mundo, gracias a los videos en siete idiomas que la muestran jugando con su padre en sus canales, incluyendo Like Nastya. Las marcas se han dado cuenta, con Legoland y Dannon desembolsando seis cifras para trabajar con ella.

# 2 | Dude Perfect

Ganancias: 20 MDD

Cinco amigos de 30 años, Coby Cotton, Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones y Tyler Toney, practican deportes, realizan acrobacias y rompen récords mundiales de Guinness. Sus videos, como “Bowling Trick Shots” y “Bubble Wrap Battle”, los ayudaron a conseguir un contrato de televisión para The Dude Perfect Show, que se transmite en Nickelodeon.

# 1 | Ryan Kaji

Ganancias: 26 MDD

Kaji, de ocho años, comenzó su carrera en el canal cuando solo tenía 3 años abriendo juguetes frente a la cámara. Ha crecido y ahora realiza experimentos científicos, y se expandió más allá de YouTube con una línea de más de 100 juguetes, prendas de vestir y más, un programa en Nickelodeon, y un acuerdo con Hulu.

