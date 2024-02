Las mejores 50 startups del ecosistema fintech a seguir en 2024

A pesar de los problemas de financiación de la industria, algunas nuevas empresas, en particular aquellas que prestan servicios a otros negocios, están prosperando. Aquí está el Forbes Fintech 50 para 2024.

El año pasado ha sido doloroso para la industria de la tecnología financiera, ya que las acciones de fintech que cotizan en bolsa languidecen un 50% por debajo de su pico de finales de 2021, incluso cuando el S&P 500 ha alcanzado nuevos máximos. La financiación de capital de riesgo para nuevas empresas de tecnología financiera está aún más deprimida: cayó más del 70%, de 141 mil millones de dólares en todo el mundo en 2021 a 39 mil millones de dólares en 2023, según CB Insights. Tanto los despidos como las ventas de liquidación se han extendido.

Sin embargo, nuestra nueva lista Fintech 50 de 2024 está repleta de emprendedores extraordinarios que se han adaptado y florecido en este entorno. Tres categorías que atienden principalmente a otros negocios (Pagos, Wall Street y Enterprise y Business to Business Banking) obtuvieron los mejores resultados. Representaron 27 de nuestras 50 selecciones y siete de los 13 galardonados por primera vez en la lista de este año, nuestro noveno cuadro de honor anual de las empresas privadas más innovadoras en tecnología financiera. Esto no es sorprendente en un momento en que las nuevas empresas que sirven a los consumidores ya no tienen fondos de capital de riesgo aparentemente ilimitados para prodigar en grandes campañas de marketing, y los sectores inmobiliario y criptográfico enfrentan desafíos únicos.

Puedes ver la lista completa de Fintech 50 2024 aquí

Un ejemplo apropiado de esta tendencia de servicios empresariales quizás aburrida, pero innovadora y valiosa: enumere al recién llegado DataSnipper. Con sede en los Países Bajos, utiliza inteligencia artificial para cotejar datos de recibos o extractos bancarios con registros de gastos, lo que ahorra muchas horas a los contables, que actualmente son escasos. DataSnipper ya tiene 1.400 clientes, incluidos Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC, y después de crecer como una operación autónoma durante cinco años, acaba de recaudar 100 millones de dólares con una valoración de 1.000 millones de dólares.

Los seguros cibernéticos son otro punto fuerte de las fintech orientadas a los negocios, impulsado por el crecimiento continuo de los ataques de piratería informática y ransomware. Los creadores de listas Coalition y At-Bay están utilizando la tecnología (y el profundo conocimiento de sus fundadores sobre cómo operan los piratas informáticos) para hacerse con una participación cada vez mayor del mercado de seguros cibernéticos de 11 mil millones de dólares. (Lea más sobre la tendencia aquí). De manera similar, el fraude financiero, potenciado por la inteligencia artificial, está creando oportunidades para los emprendedores de tecnología financiera. Tres de las empresas que regresan a nuestra lista (Alloy, Persona y SentiLink) tienen como objetivo detener a los estafadores individuales, mientras que el recién llegado Middesk ayuda a sus 600 clientes, incluidos bancos tradicionales y otras fintechs, a verificar que las empresas que intentan abrir cuentas o solicitar préstamos sean legal.

Para identificar a los ganadores, nuestro equipo de nueve reporteros y editores analizó cientos de empresas, evaluando todo, desde la novedad del producto hasta el crecimiento de los clientes y los ingresos y la diversidad del equipo de liderazgo. Entrevistamos tanto a directores ejecutivos como a expertos de la industria. Para ser consideradas, las nuevas empresas deben tener su sede u operaciones sustanciales en los EE. UU. y no ser parte de una empresa pública.

Dos categorías cada vez más reducidas en nuestra lista son Bienes Raíces, Blockchain y Cripto. Las altas tasas de interés continúan golpeando al sector inmobiliario, perjudicando a las nuevas empresas que dependen de la venta de viviendas, la refinanciación de hipotecas o los valores de los bienes raíces comerciales. Sólo dos empresas inmobiliarias figuran en la lista de este año.

En cuanto a Blockchain y Crypto, con el fundador de FTX y ahora delincuente convicto, Sam Bankman-Fried, en prisión en espera de sentencia, y el fundador de Binance, Changpeng Zhao, declarándose culpable de múltiples violaciones de la Ley de Secreto Bancario y renunciando a su puesto como CEO, la industria está cambiando. la página. Un enfoque clave ahora está en las empresas que puedan guiarlo a través de una era de mayor escrutinio regulatorio para generar un crecimiento más sostenible. Esto se refleja en las tres empresas de criptomonedas y blockchain Fintech 50 de este año (las empresas de infraestructura Chainalysis, Fireblocks y el recién llegado Gauntlet), que se centran respectivamente en el cumplimiento normativo, la seguridad y la optimización de modelos económicos (y la minimización del riesgo) para las finanzas descentralizadas.

Por el contrario, en 2022, nueve empresas de criptomonedas figuraron en el Fintech 50, incluida FTX, que recientemente había sido valorada por los inversores en una descomunal cifra de 32.000 millones de dólares, lo que la convertía en la tercera empresa de tecnología financiera más valiosa de Estados Unidos.

Eso trae a colación otro cambio con respecto a años anteriores: en 2024, no clasificamos a las fintechs más valiosas, pero agregamos información sobre cuándo una empresa recaudó fondos por última vez. Esto se debe a que las valoraciones de las fintech han caído tan abruptamente desde sus máximos de 2021 que las cifras están sesgadas por la última vez que una empresa recaudó fondos. Por ejemplo, Ramp, miembro de la lista, aumentó su base de clientes en un impresionante 80% en 2023 para llegar a 25.000 clientes para sus tarjetas de crédito corporativas y otros servicios de gestión de gastos. Sin embargo, cuando recaudó fondos en agosto pasado, tenía una valoración de 5.800 millones de dólares, frente a los 8.100 millones de dólares de principios de 2022.

Curiosamente, dos empresas que figuraron en nuestra primera lista Fintech 50 para 2015 y luego salieron de nuestra lista regresaron este año: Robo-advisor Wealthfront y lan empresa de tecnología Zest AI, que cambió su nombre de ZestFinance en 2019. Gracias en parte a tasas de interés más altas y a la incorporación de una nueva cartera de bonos automatizada, los ingresos de Wealthfront aumentaron un 150% en 2023 a 200 millones de dólares, mientras que sus activos bajo gestión aumentaron a 55 dólares. mil millones. Zest AI también duplicó con creces sus ingresos en 2023, alcanzando los 38 millones de dólares. Utiliza IA para intentar ayudar a los prestamistas a aumentar las aprobaciones y al mismo tiempo reducir el riesgo crediticio.

Algunos de los recién llegados a nuestra lista se destacaron por los nichos únicos que encontraron. Un ejemplo: Carry1st, fundada por Cordel Robbin-Coker, de 37 años, otorga licencias y publica juegos móviles en África y administra una plataforma de pagos que permite compras dentro de la aplicación en todo el continente para juegos tan populares como Call of Duty: Mobile.

Otro recién llegado notable ha tenido un fuerte desempeño en un segmento que ya tenía un líder establecido. La startup Pulley de San Francisco ayuda a las empresas privadas a realizar un seguimiento de la propiedad o “tablas de capitalización”. Cuando su par más grande, Carta, enfrentó críticas de los clientes en enero por compartir información confidencial sobre nuevas empresas con inversores del mercado secundario, Pulley se abalanzó. El director ejecutivo y cofundador Yin Wu recurrió a X, anteriormente Twitter, para ofrecer descuentos a los desertores de Carta para que no pagaran dos contratos a la vez. Pulley ahora tiene 4600 clientes, un aumento del 109 % desde principios de 2023. Eso está muy lejos de los 40 000 de Carta, pero como nuestra lista busca honrar a esos innovadores con impulso, Pulley ha suplantado a Carta en la lista.

Con informes adicionales de Nina Bambysheva, Steven Ehrlich, Emily Mason, Javier Paz, María Gracia Santillana Linares, Rina Torchinsky y Hank Tucker.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

Te puede interesar: El tráiler de ‘Deadpool & Wolverine’ alcanza las 365 millones de vistas en 24 horas