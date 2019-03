Las mujeres empoderadas, mujeres cerveceras

“La igualdad de género sólo nos alcanzará si somos capaces de empoderar a las mujeres”: Michelle Bachelet

A propósito del Día Mundial de la Mujer, el cual se celebra el 8 de marzo, he decidido dedicarles esta entrada a todas aquellas mujeres que gracias a su trabajo, inteligencia, pasión y dedicación han logrado posicionarse en la industria cervecera.

¡La cerveza era cosa de mujeres! Así es, las mujeres fueron las primeras en elaborar cerveza, desde la era mesopotámica, se habla de que eran las mujeres quienes procesaban los insumos traídos por los hombres quienes salían de cacería y recolección.

Al paso del tiempo la fabricación de la cerveza se volvió un fenómeno industrial y al ser los hombres quienes tenían una mayor capacidad financiera y legal para montar negocios se tornó en un asunto de caballeros.

Afortunadamente, hoy en día esa brecha se ha reducido y somos las propias mujeres quienes nos hemos generado espacios en la industria en diversos frentes, ya sea ocupando cargos en la producción, comercialización, gerencias o direcciones en diversos grupos cerveceros del país y del mundo.

Involucrarse en un mundo que se cree de hombres, no es cosa sencilla pero el trabajo y la gran capacidad de las mujeres que a continuación mencionó, han hecho posible que se desmitifique que el género femenino no figura en él.

Es importante destacar en primer lugar la labor que realiza Paz Austin, directora de Acermex en favor de los productores artesanales de cerveza a lo largo de todo el país.

Marcela Cristo, directora de Sustentabilidad y Presidenta de Fundación de Grupo Modelo, ha sido desde que la conocí un ejemplo a seguir para mí, pues a través de su trabajo, compromiso y pasión por la cerveza ha logrado colocar distintos programas de desarrollo social y sustentabilidad, que hoy en día son clave para el éxito de esta gran empresa y son referencia en materia de mejores prácticas a nivel internacional.

Por parte de Heineken México tenemos a Blanca Brambila, gerente de Sustentabilidad y Responsabilidad Social, la cual ha marcado por medio de su pensamiento crítico y objetivo el desarrollo de estrategias de sustentabilidad nacional, así como programas de responsabilidad social y economía circular.

Como responsable de la dirección de mercadotecnia, de Grupo Gigante, encuentro en Claudia Amerena a una persona dedicada a su trabajo, con una pasión y vocación por el mismo que es digno de admirarse, teniendo como un logro reciente el cambio de imagen de Beer Factory and Food, orientado a darle un look más fresco y dinámico.

Ahora bien, que, si de maestras cerveceras hablamos, tenemos a Carolina Aragón de Cervecería La Silla que día con día descubre recetas para la creación de nuevos estilos cerveceros que satisfagan los paladares más exigentes.

Como mi mano derecha, tengo a Margarita García, gerente de Comunicación y Responsabilidad Social de Cerveceros de México, quien a lo largo de estos tres años y medio de trabajo en los que hemos colaborado juntas, ha demostrado una capacidad inmensa, inteligencia y trabajo arduo que ha hecho que la comunicación de la cámara evolucione día con día.

Es también muy importante mencionar el trabajo que realiza Laura Enriquez, gerente de asuntos públicos y gubernamentales de Cerveceros de México quien día a día defiende los intereses de la industria cervecera nacional y además encuentra oportunidades de desarrollo para el crecimiento de los grandes, medianos y pequeños empresarios.

Gracias a Lety Rubí quien en Cerveceros nos apoya todos los días y logra que la cultura cervecera sea una realidad en todos los eventos.

Me gustaría hablar sobre todas las mujeres que he conocido a lo largo de mi trayecto en el vasto mundo cervecero, pero sería algo interminable ya que no encontraría las palabras adecuadas para describir a cada una de ellas y la gran labor que realizan para industria cervecera mexicana.

Digamos con orgullo ¡Soy Mujer y Soy Cervecera!

Hasta el próximo martes…

