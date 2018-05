“Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás”.

Nelson Mandela

Los foros de discusión son importantes espacios para comunicar lo que tenemos en mente y transmitir nuestro punto de vista hacia otras personas. En esta ocasión, me invitaron a participar en el foro She Leads by We Work con el tema: “Mujeres líderes y poderosas como agentes de cambio para construir una igualdad de género”.

En esta ocasión, tuve la fortuna de compartir el espacio con 4 increíbles mujeres: Gina Diez Barroso, fundadora de Grupo Diarq, representante de México en el W20 y cofundadora de Dalia Power; con Laura Manzo, Directora Editorial de The Huffington Post; con Sandra Rincón, Head of Agencies en Google México y con Vivian Barón, Presidenta de Band of Insiders.

PUBLICIDAD

Me halaga que hayan pensado en mí como un agente de cambio al ser directora dentro una industria que comúnmente es liderada por hombres. Si bien, este pensamiento ha cambiado en los últimos años, como país todavía luchamos porque las mujeres tengan mejores oportunidades en todos los sectores y en todos los niveles.

Dentro de la industria cervecera mexicana ha habido una creciente apertura hacia el empoderamiento de la mujer. Esto se ha visto reflejado en la incorporación de maestras cerveceras en cervecerías artesanales, en puestos de dirección en compañías internacionales como Heineken México y Grupo Modelo/ABI, así como en mi propio equipo de trabajo en Cerveceros de México que, valga decir, está formado en su mayoría por mujeres.

A lo largo de mi vida profesional tanto en el ámbito público como en el privado, he tenido la fortuna de trabajar con mujeres talentosas, que cuentan con la capacidad de no rendirse, de buscar siempre más y con ganas de crecer, lo que se refleja en sus tareas del día a día, tanto en lo laboral como en lo personal.

Hace algunos meses tuve oportunidad de escuchar a Patricia Mercado en un foro similar al que asistí la semana pasada, en donde señaló un aspecto que me pareció de lo más aleccionador; comentó que en México no lograremos contar con oportunidades igualitarias para mujeres y hombres en cuanto no logremos construir políticas públicas que garanticen que el cuidado de los grupos vulnerables (niños, enfermos, ancianos) se realice tanto por mujeres como por hombres. Históricamente, y no es ningún secreto, el cuidado de los niños, los enfermos y los ancianos ha sido responsabilidad de las mujeres. Para tener igualdad de oportunidades debemos garantizar las condiciones que equilibren esta situación.

Despido esta columna sabiendo que se está generando un cambio en México y en el mundo, pero que necesitamos que más mujeres -hombres también- se solidaricen para dejar en las futuras generaciones un verdadero cambio ideológico y de igualdad de género.

Hasta el próximo martes…

Contacto:

Twitter: @maribelquirogaf / @CervecerosdeMex

Facebook: Maribel Quiroga / Cerveceros de México

Página web: Cerveceros de México

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.