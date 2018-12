Anuncios, compromisos, ajustes y más marcaron la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como nueva jefa de Gobierno de Ciudad de México, ya que la ahora Ejecutiva capitalina habló sobre los planes y proyectos que tiene para la principal urbe del país.

“Haré todo, absolutamente todo, comprometiendo manos, corazón y razonamiento, para estar a la altura del pueblo de la Ciudad de México”, dijo tras rendir protesta y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y demás invitados.

Estos son los anuncios y promesas que Sheinbaum realizó durante su discurso ante el pleno del Primer Congreso de Ciudad de México:

* Anunció la desaparición del cuerpo de granaderos. A partir de ahora inicia el proceso de transición para que el 1 de enero de 2019, estos elementos formen parte de un nuevo agrupamiento que se creará para ayudar a la ciudadanía en tareas de protección civil.

* Será prioridad para su gobierno apoyar a los damnificados del sismo de 2017, donde los afectados serán beneficiados con apoyos directos, para evitar que terminen como deudores de la banca.

* Invertirá 5,000 millones de pesos en materia de movilidad para mejorar vialidades y transporte público, como Metro, Metrobús, tren ligero, trolebuses, y el Sistema de Movilidad 1 (M1).

* Se creará el nuevo sistema de cablebús con cuatro líneas para comunicar la periferia al centro. Se instalará en las zonas altas como Cuautepec, la Sierra de Santa Catarina y en la Picacho Ajusco. Su construcción tardará 18 meses y por ello iniciará su licitación lo antes posible.

* Se promoverá el auto híbrido y eléctrico, el uso de la bicicleta y nuevas tecnologías de la información que abonen en la construcción de un sistema interconectado de transporte.

* Se comprometió a erradicar la corrupción en la policía y en la procuraduría, empezando por la distribución de los recursos materiales en las instituciones de seguridad, el ascenso a partir de controles de confianza y los méritos, además de acabar con la venta de plazas.

* Se restituirán las 73 coordinaciones territoriales, los tres turnos en los 847 cuadrantes de seguridad, además de fortalecer la labor de planeación e inteligencia, la formación integral, la capacitación, la carrera policial, y la mejora de las prestaciones sociales, así como la recuperación paulatina del salario.

Y a partir del 6 de diciembre iniciarán las reuniones en las coordinaciones territoriales con la presencia de la procuraduría, la policía y representantes de la jefatura de Gobierno.

* Se invertirá para garantizar los derechos a la educación, la salud, la vivienda y la alimentación; así como a un desarrollo urbano y económico incluyente, y a un medio ambiente sano, a la cultura y al deporte.

– Educación:

Las estancias infantiles públicas tendrán gratuidad a partir del 1 de enero de 2019 y se ampliarán paulatinamente.

En educación básica se mejorarán las escuelas y se duplicará el apoyo a útiles y uniformes escolares.

Junto con docentes y padres de familia se mejorará el Instituto de Educación Media Superior y se ampliará a cinco preparatorias más.

Se fortalecerá a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Para ello se colaborará con el gobierno federal en la construcción de 10 Escuelas de Educación Superior del Sistema Benito Juárez y la ampliación de la matrícula de las universidades existentes; y se creará el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos con cinco planteles educativos.

– Salud:

Garantizar médicos y medicamentos gratuitos en los centros de salud y en hospitales

Se construirán otros centros de salud y cuatro hospitales más.

– Vivienda:

Apoyo a unidades habitacionales, que consistirá en ampliar el programa de mejora de inmuebles.

Se intensificará el programa de construcción de vivienda social, restituyendo la labor del Instituto de Vivienda (INVI), al tiempo que se combatirá la corrupción y el uso clientelar.

Tras rendir protesta y dar su primer discurso, la jefa de Gobierno se dirigió al teatro Esperanza Iris, contiguo al inmueble legislativo, donde tomó presta a su gabinete y presentó su plan de trabajo para el sexenio 2018-2024.

A continuación te presentamos los principales anuncios y puntos:

* Anunció que se cancelan “por no haber estado en regla” los contratos recientes de concesión de los Centros de Transferencia Modal (Cetram), ya que se construyeron para edificar centros comerciales y no para resolver los problemas del transporte público.

Detalló que en el caso del Cetram de Constitución de 1917, se suspenderá la construcción del centro comercial y en cambió se construirá una nueva preparatoria; y el museo infantil que se edifica será administrado por la Secretaría de Cultura.

* Reiteró la construcción de 300 centros comunitarios, llamados Pilaresm, en los que se instalará una ciberescuela, además, ofrecerán apoyo económico a las mujeres para construir pequeñas empresas, así como actividades culturales y deportivas.

* Desarrollo inmobiliario:

– Se suspenderán todas las construcciones que no respeten el uso de suelo y no habrá más licencias hasta que no se tenga listo el nuevo programa de desarrollo de la capital.

– Se realizarán consultas públicas vinculatorias en el caso de que no exista acuerdo entre los vecinos de las colonias respecto de alguna construcción.

* Cada sábado se realizará el mejoramiento y limpieza de las áreas urbanas en conjunto con los funcionarios y los ciudadanos.

* Reconstrucción por sismos:

– Se establecerán módulos itinerantes para atender a los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

– La Procuraduría de la ciudad tendrá reuniones con los padres de familia del Colegio Rebsamen para hacer justicia frente a los hechos de corrupción que provocaron la pérdida de vidas por el sismo.

* Se respetarán los derechos adquiridos de manera previa, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo y se creará una red de abogadas presentes en los Ministerios Públicos para apoyar a las víctimas de violencia sexual y a sus familiares.

* Para la atención a los indígenas residentes en la Ciudad de México se contratarán a traductores de lenguas indígenas, además, se respetarán sus derechos y se promoverá el náhuatl en los centros comunitarios.

* Se modernizará el sistema de agua potable para mejorar la distribución del líquido de calidad para todos, aunado a la formación de más de 300 brigadas para la detección de fugas, el impulso a un programa de captación de agua de lluvia, y el fortalecimiento y revisión de obras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como inversiones en el sistema de drenaje de la capitalina mexicana.

* Medio ambiente:

– Se invertirán cada año 1,000 millones de pesos en las zonas naturales protegidas, para atender el territorio de campo y bosques.

– Se ofrecerán recursos a los dueños de territorio que ofrecen beneficios medio ambientales para que reforesten, limpien zanjas, se promueva la milpa y la ganadería sustentable, lo que permitirá mantener el territorio que garantice la filtración a los mantos acuíferos.

* Impulsará iniciativa para que los padres de familia obtengan permisos laborales para atender a sus hijos menores de edad, a fin de que la participación de los hombres también se encarguen de los hijos de manera paritaria y reducir la doble jornada de más mujeres.

* Se construirán tres puentes vehiculares, uno en las calles Galindo y Villa en la salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y otro, en el brazo del Circuito Interior hacia el Eje 6.

* La Secretaría de Obras tendrá 2,000 millones de pesos para atender los baches y repavimentación de las calles.

* Transporte público:

– Se integrarán todos los sistemas con tarjetas de prepago, además, se invertirá en el mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y en la compra de 800 nuevos camiones y 1,000 trolebuses.

– Se instalará en cada unidad del transporte concesionado un GPS para garantizar la seguridad, además de incidir en la modernización de las unidades.

– Se ampliarán las líneas 3 y 5 del Metrobús; y se estudia la construcción de tres líneas nuevas.

* El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México fortalecerá labores de seguridad, y en 2019 se sustituirán 1,200 cámaras que actualmente no están en operación, y habrá un aumento paulatino de las mismas.

