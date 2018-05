Las redes sociales son la principal actividad de los usuarios en Internet, por lo que se han vuelto un canal muy importante para las marcas al conectar con sus consumidores. Sin embargo, a diferencia de los medios como periódicos, radio y televisión; En los canales digitales vemos algunos personajes que han logrado tener una enorme cantidad de seguidores, incluso superando a artistas muy famosos, a los que se les conoce como influenciadores.

De acuerdo con un reporte de Leverage Marketing, 49% de las personas confían en recomendaciones hechas por influenciadores, por lo que 84% de las empresas trabajan o pretenden trabajar con influenciadores dentro de sus planes de marketing y posicionamiento de sus negocios. Sin embargo, 67% de los mercadólogos consideran que el mayor reto está en encontrar influenciadores relevantes y más cuando muchos de estos influenciadores han recurrido a la compra de seguidores falsos para crecer sus números.

Por otro lado existe otra estrategia que están siguiendo algunas marcas, que es la de crear o aliarse con comunidades afines a su público, donde la comunicación en vez de ser de una figura carismática con muchos seguidores, es una forma de comunicación donde todos pueden interactuar como iguales al tener un mismo interés en común.

Hablando con Jorge Herrera, CEO de Empower Media, y Miguel A. López, director de nuevos negocios, quienes han generado comunidades digitales muy importantes en distintas industrias, con una red de más de 20 millones y recientemente están trabajando con Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, para traer a habla hispana WikiTribune, (un periódico que funciona como Wikipedia donde la comunidad genera, revisa y actualiza el contenido), nos comentan:

PUBLICIDAD

“Gracias a la popularidad de las redes sociales hoy vemos muchas personas intentando ser famosas, creciendo su base de seguidores a toda costa, ya que eso se ha vuelto muy atractivo para varias marcas. Además muchos de estos influenciadores digitales han logrado que el público conecte muy fácil con ellos al presentarse como personas comunes llegando a generar una mayor intimidad con el público que muchos artistas.

Sin embargo, los influenciadores no siempre son garantía de éxito publicitario, la comunidad que construyen es de ellos y no de las marcas, por lo que es importante analizar la forma en la que se desarrollan las estrategias con estos influenciadores para que no sólo te dejes llevar por el volumen de seguidores, sino también por la afinidad de los intereses que tiene su audiencia con tu marca y así lograr que se vuelvan parte de tu comunidad.

“Las comunidades son otra opción muy interesante para conectar con tu audiencia como marca ya que pueden generan un efecto de voces colectivas y mayores vínculos al sentirse parte de un movimiento”, comenta Miguel López.

“Pero como dice Jimmy Wales, fundador de Wikipedia con quien estamos colaborando, una comunidad no es sólo la gente que se aparece sino la gente que participa y comparte tus valores, por eso es tan importante compartir una causa mayor que una a todos.

Cuando generas una audiencia propia o te sumas a una comunidad existente en tu industria es mucho más fácil entender cómo actúan y se comunican tus consumidores en un ecosistema que les interesa, algo que puede ser mucho más efectivo que un focus group.

En realidad, hoy todos podemos ser influenciadores, con nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo ya que muchas de las decisiones de compra se dan por recomendaciones de gente cercana y la combinación ganadora que hemos visto es la unión de expertos, producto y fans (quienes más siguen una causa o producto).

Para generar y crecer una comunidad es muy importante combinar esfuerzos físicos (offline) con esfuerzos digitales (online) y alinear objetivos para así lograr tener estrategias más efectivas y con resultados medibles”, comenta Jorge Herrera.

Los seres humanos tenemos una necesidad natural de sentirnos parte de alguna causa o movimiento y como latinos al ser altamente sociables, podría ser que nuestra mayor ventaja competitiva en esta nueva economía digital sea la de crear e involucrarnos en comunidades alrededor de temas que nos apasionan.

Contacto:

Twitter: @Morenazzo88

Página web: Surfing Digital

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.