Le haré caso al INE, ahora llamaré a no votar por los corruptos, reta AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que respetará el ordenamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) para que deje de llamar desde su conferencia matutina a “no votar por los conservadores”, sin embargo, dijo que su exhorto ahora se enfocará a no sufragar por “los corruptos”.

En su rueda de prensa diaria, el mandatario federal criticó que los partidos de oposición se hayan puesto el saco y asumirse como conservadores.

“Ni un voto al conservadurismo no es decir ni un voto al PRIAN, es ni un voto al conservadurismo. Si ellos se ponen el saco pues es otra cosa; no existe un partido formal conservador ¿no? Entonces ya no voy a decir ni un voto al conservadurismo sino ni un voto a los ‘fifís’ o puedo decir ni un voto a los ‘conserva’ ni un voto a la derecha ni un voto a los corruptos ni modo que me vayan a castigar por eso.

“Ni un voto a los corruptos, ya, así será, está mejor ¿no? No vuelvo a decir ni un voto a los conservadores”, concedió.

Ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le dio seis horas a la Presidencia de la República para eliminar de internet la conferencia matutina del 27 de marzo o retirar la parte en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama a votar por Morena y rechaza a los partidos de oposición, lo que, a consideración de los consejeros, puede vulnerar el principio de equidad en las elecciones de Coahuila y Estado de México.

Lo anterior, tras las quejas que presentaron la senadora panista Kenia López Rabadán y el PRD en contra del mandatario federal, pues el pasado lunes el mandatario federal habló sobre que su gobierno tenía un “plan C”.

Dicho plan, dijo López Obrador, consiste en votar por el movimiento de transformación que encabeza Morena y no dar ni un voto al conservadurismo.

