AMLO tiene un ‘plan C’ electoral: no piensen que se terminó todo

Después de que el ministro Javier Laynez Potisek admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la segunda parte del llamado “plan B” electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que tiene un “plan C”.

“Hay un ‘plan C’, que no estén pensando que se terminó todo; (el plan es) que no se voté por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el ‘plan C’. Ya lo aplicamos en 2018, fue el pueblo quien dijo ‘basta'”, mencionó durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El mandatario federal comentó que el ministro se extralimitó al admitir la controversia y suspender la medida mientras se resuelve el caso, por lo que pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocar este acuerdo.

“Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos, en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y senadores la anula. Puede haber interpretaciones a la Constitución y a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así”, mencionó.

López Obrador mencionó que la actuación del ministro Javier Laynez Potisek es un asunto político y mercantilista, pues lo que no quiere la SCJN es que se reduzcan los sueldos de los funcionarios como se establece en la Constitución, ya que los ministros y consejeros son quienes “violan la ley” al ganar más que el presidente.

“Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, sino asunto político, y yo diría mercantil, porque lo que no quieren, es que ni siquiera que se declare inconstitucional la ley electoral, lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo, en eso consiste el INE no se toca”, mencionó.

