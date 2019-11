Lego le juega una ‘pequeña broma’ a la cybertruck de Tesla

La famosa marca de bloques, Lego, presentó a través de sus redes sociales su propia versión de la camioneta eléctrica del futuro, cybertruck. La versión de juguete consta de una sola pieza de 2×4 y claro, sus 4 ruedas.

La compañía compartió en su Twitter la foto de su ‘invento’, pero con el pequeño detalle de que esta versión del cybertruck sí resiste los golpes, “La evolución del camión ha llegado. Garantizado a prueba de golpes”, se puede leer en tuit a forma de ‘burla’.

The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof 😬 pic.twitter.com/RocTEkzzwI

— LEGO (@LEGO_Group) November 27, 2019