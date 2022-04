Ley de la Industria Eléctrica puede ser una herramienta de negociación: IMCO

El objetivo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es darle sí o sí el control del sector a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), consideró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Incluso, indicó la directora general del IMCO, Valeria Moy, el que se vaya a discutir primero la constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede ser una herramienta de negociación.

“No sé sinceramente cuál sea el juego político, (…) lo que sí veo es un interés muy grande de la actual administración de darle control absoluto a la CFE y que está dispuesto a lo que sea para dárselo. Tenemos dos aristas: por un lado, lo de la Ley de la Industria Eléctrica, donde está este proyecto que se discute hoy, y luego tenemos la reforma constitucional, que no son iguales, esta última va más allá”, dijo Moy en entrevista tras la presentación del Monitor de Energía.

Resaltó que incluso la LIE ya le da un control muy importante a la CFE. “Creo que esa diferencia en el tono (puede que) sea una herramienta de negociación de que quizá se apruebe la ley y entonces la reforma constitucional pasa al segundo plano”.

Para la directora del IMCO, la manera en cómo se está conduciendo esta administración es que quizá esté usando como herramientas de negociación la LIE, una cosa a cambio de otra, y por eso se está discutiendo primero.

“Pero el objetivo es muy claro, que es dar el control a la CFE y eso me parece preocupante, no entiendo la necesidad, entiendo que hay cosas en las que si no hay inversión pública, simplemente no la va a haber, los que se conocen como monopolios naturales, pero no es es el caso del sector eléctrico”, comentó.

En la industria eléctrica hay un sector privado nacional y extranjero que está muy dispuesto a invertir y entre más competencia sería mejor.

“¿Para qué dedicarle recursos públicos a algo que podría no costarnos en términos de finanzas públicas”, cuestionó Moy.

En su apreciación, ni la LIE ni la reforma constitucional son necesarias; si bien sí hace falta mejorar el sector eléctrico y los procesos en él, nada va en ese sentido.

Luego de que el gobierno de Estados Unidos ha advertido que a México le costaría la reforma eléctrica unos 10,000 millones de dólares, lo que puede perder es mucho más, alertó Moy, pues si el país no está listo para suministrar la energía que las industrias necesitan, esas inversiones simplemente se van a ir a otro lado.

