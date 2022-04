AMLO llama a legisladores del PRI a rebelarse por la reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores del PRI a rebelarse de su partido para votar en libertad por la reforma eléctrica que propone el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no se inclinen por servir a los intereses creados.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que tiene información que legisladores del tricolor e incluso algunos panistas no están de acuerdo en que el actual modelo eléctrico siga beneficiando a las empresas extranjeras en el mercado energético.

“Hay muchos legisladores y tengo información que legisladores del PRI y en una de esas hasta del PAN que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares.

“Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar y llamo a eso, a que se rebelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, se conquista”, lanzó el jefe del Ejecutivo federal.

Ayer, el PAN, PRI y PRD presentaron contrapropuesta de reforma eléctrica al considerar que la propuesta de López Obrador es retrógrada y anticiparon que votaran en contra del dictamen final de la iniciativa que se formule en la Cámara de Diputados si no se incluyen sus planteamientos.

La coalición legislativa anunció que presentarán formalmente su propuesta en la Cámara de Diputados, donde a partir del 11 de abril será discutido el proyecto de dictamen.

Al respecto, López Obrador dijo que se viven tiempos de definiciones y que en breve se sabrá cuáles legisladores están a favor del país y sus bienes, y quiénes se han decantado por servir a los intereses privados y extranjeros.

“Estamos viviendo tiempos de definiciones y ya en estos días vamos a saber quién es quién y ayer en efecto se reunieron en el PRI primero y luego ya se juntaron con el PAN para expresar que no van a apoyar la iniciativa que presentamos para fortalecer a la CFE y manifestaron que van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo extranjeras; si no lo dijeron así, textualmente sí lo insinuaron”, afirmó López Obrador.

Esta mañana, el periódico Reforma reveló que la Representante Comercial de EU, Katherine Tai, envío a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, una carta donde advierte que la reforma eléctrica pone en riesgo 10 mil millones de pesos en inversiones estadounidenses.

En la misiva, Estados Unidos advierte que los negocios energéticos de su país en México están riesgo, en mayor medida, por la Ley de la Industria Eléctrica, y que hoy comenzará a ser discutida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

