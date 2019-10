Líder sindical de EU truena contra T-MEC; pide garantías laborales en México

Reuters.- El líder del sindicato estadounidense AFL-CIO se pronunció este miércoles contra una rápida aprobación del nuevo Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), tras mostrar su preocupación por las medidas de protección laboral en el vecino del sur y decir que el plan saldrá derrotado si se vota antes del fin de noviembre.

“Si hubiera una votación sobre el nuevo #TLCAN antes del Día de Acción de Gracias, el acuerdo saldría derrotado. Una acción rápida sería un error colosal”, publicó el presidente del grupo, Richard Trumka, en Twitter.

Entre sus preocupaciones destacan sus reservas ante la posibilidad de que México no adopte los cambios necesarios para garantizar las reformas laborales o no financie de manera adecuada los mecanismos de implementación, dijo de forma separada en una entrevista en The Washington Post, el primer medio que reportó sus comentarios.

“Si no pueden hacer cumplir sus propias leyes, tenemos un problema real”, dijo Trumka al Post. “No podrá funcionar ningún acuerdo”.

“Si podemos arreglar esas cosas, podremos llegar al sí”, agregó. “Si no podemos arreglarlas, no podremos lograr el sí”.

La última reforma laboral en México estuvo centrada en garantizar la democracia sindical y la representatividad de los trabajadores en negociaciones contractuales.

Los comentarios de Trumka hicieron eco de los reparos presentados por los demócratas en la Cámara de Representantes, quienes deben aprobar el acuerdo alcanzado por el presidente republicano Donald Trump. Un destacado legislador demócrata, que encabezó una delegación a México, dijo esta semana que el país vecino debe hacer más para implementar reformas laborales.

Lee también: AMLO y su gabinete se vuelcan a impulsar la ratificación del T-MEC en EU

Trump, su gobierno, los republicanos en el Congreso y destacados grupos empresariales han estado presionando a la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, para que acepte esta medida antes de la festividad de Acción de Gracias a fines de noviembre.

En una carta a sus correligionarios demócratas en la Cámara, Pelosi dijo el martes que “continuaremos nuestra discusión sobre el USMCA (siglas en inglés del T-MEC)”.

Ayer, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió a Pelosi una carta para animarla a aprobar el acuerdo trilateral.

No te pierdas: Pese a conflictos políticos, el Congreso de EU va por el T-MEC: American Society México