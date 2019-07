Ligan a Salinas y Peña en caso Collado; los señalan como dueños de Caja Libertad

Los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto son dos de los “verdaderos propietarios” de la sociedad financiera conocida como Caja Libertad, de acuerdo con un empresario que presentó la denuncia que llevó al arresto del abogado Juan Collado Mocelo.

De acuerdo con el diario Reforma, se trata del empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamente Figueroa, quien también involucró en el caso también al actual gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién.

Bustamente Figueroa denunció a Collado por un presunto fraude con la venta de un predio en Querétaro a Caja Libertad, cuyo nombre legal es Libertad Servicios Financieros, sociedad fundada legalmente por Collado junto con José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tanía Patricia García Ortega, quienes cuentan con órdenes de aprehensión y se encuentran prófugos.

En el conflicto, aseguró el empresario, se enteró que los verdaderos dueños son Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, el gobernador Domínguez Servién, el senador panista Mauricio Kuri y Javier Rodríguez Borgio, conocido como el “zar de los casinos”.

“Tuve conocimiento por diversos conductos –llamadas telefónicas y mensajes personales– que –textual– no le buscara tres pies al gato, dado que atrás de Rico Rico y Collado estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, Mauricio Kuri”, afirmó Bustamente Figueroa en una comparecencia ante la Fiscalía General de la República el pasado 10 de junio.

El denunciante detalló que Jesús Beltrán González, exdirector general de Caja Libertad, le corroboró quiénes eran los verdaderos propietarios y que tenía documentos para comprobarlo.

“Esta persona (Beltrán), como lo mencioné en alguna parte de mi denuncia, de viva voz me comentó –en ese entonces me unía una amistad con él– que él había elaborado los contratos privados que acreditaban la participación accionaria –propiedad disfrazada– de varias personas en Libertad Servicios Financieros, me mencionó a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, Javier Rodríguez Borgio”, reiteró Bustamente Figueroa.

Acusó, además, que Caja Libertad financió con más de 100 millones de pesos la campaña de Domínguez Servién a la gubernatura queretana en 2015.

Collado fue arrestado el martes en la Ciudad de México y trasladado al Reclusorio Norte, donde este miércoles fue vinculado a proceso para responder por acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El abogado, quien ha representado legalmente a Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps y a otros personajes de la política nacional y del espectáculo, fue presentado ante el juez de control y se le informó el motivo de la detención.

Collado fue detenido en un restaurante de Lomas de Chapultepec por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntamente integrar una red financiera ilícita que simuló, mediante empresas fantasmas, la compra venta de inmuebles.

Se presume que el abogado está involucrado en la simulación de la venta de un terreno de aproximadamente 3,877 metros cuadrados que vendió Operadora de Inmuebles de Centro a Caja Libertad, firma de la cual Collado llegó a ser presidente del Consejo de Administración.

Con información de Notimex