Así fue el primer debate presidencial

Los aspirantes a la presidencia participan este domingo 22 de abril en el primero de los tres debates que sostendrán en esta contienda electoral, el cual se realiza en el Palacio de Minería.

Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala se encuentran en el recinto del Centro Histórico para tener su primer intercambio de manera directa.

10:03 pm | Para cerrar su participación, y el debate, José Antonio Meade se calificó como una persona “honesto y capaz”, que quiere hacer equipo con los ciudadanos para crear un México que avanza, que se convierte en potencia, en un México incluyente.

10:02 pm | López Obrador asegura que está a punto de lograr la cuarta transformación del país y señala que se someterá a la revocación de mandato cada dos años por medio de una consulta. “El pueblo pone, el pueblo quita”, para lo cual enviará una reforma constitucional al Congreso.

10:01 pm | En su ultima participación, Anaya aseguró que su movimiento es la opción para que México crezca: “Ésta no es una elección más, está en juego el futuro toda una generación. Nuestra coalición es la única que le puede ganar a López Obrador. Respeto muchísimo a las demás candidaturas. Ésta no es una cuestión entre dos personas, esa una cuestión de ideologías”.

10:00 pm | Zavala pide a viva voz que a la gente no se conforme con un bien menor, que no voten por miedo o por venganza. Dice que con el voto será la primera presidenta de México.

9:59 pm | “El Bronco” dijo que quitará el dinero de la campaña electoral a los partidos y prometió dar esos recursos a las zonas indígenas. Además, propuso hacer un monumento a los migrantes mexicanos.

9:58 pm | Los candidatos iniciaron con su cierre para este debate, en el cual tienen un minuto para sus argumentos finales.

9:54 pm | Meade destacó que el principal problema del país es la desigualdad y por ello cada ciudadano necesita un gobierno a la medida de cada quien, que identifique cuando hace falta una beca, un apoyo para vivienda, o una atención de seguridad… “El problema de México es la desigualdad y vamos a combatirla”, apuntó.

9:52 pm | Cuestionado por Meade, quien le aseguró que tiene ambición por el poder, López Obrador aseguró que el abanderado del PRI está en una situación complicada porque no levanta a pesar del apoyo del gobierno; además, rechazó tener tres departamentos en la Ciudad de México y dijo que si se los encuentran, se los regala al exsecretario de Hacienda.

9:47 pm | Tras el planteamiento de López Obrador de la revocación de mandato, “El Bronco” la aceptó, Anaya dijo que sí pero con la aclaración en la ley de que no se permitirá por ningún motivo la reeleción, en tanto que Meade expresó que “por el amor a Dios” no, ya que cansaría a los ciudadanos.

9:46 pm | Margarita dijo que el problema de la democracia es ver si los beneficios le llegan a todos, desde trabajadores a migrantes y jornaleros. Dice que está a favor de políticas públicas en beneficio de esos sectores.

9:45 pm | “El Bronco” dijo estar de acuerdo con la posibilidad de revocar el mandato del Presidente en turno, pues considera que la partidocracia es la “raíz podrida del sistema político mexicano”. Agregó estar dispuesto a proponerlo al Congreso, aunque según él será de mayoría partidista.

Además, acusó a los otros candidatos, excepto a Margarita Zavala, de estar gastando dinero de los mexicanos en la campaña. “¿Cómo nos van a creer?”, concluyó.

Descartó luchar por el cargo de presidente, sino que encabeza un movimiento que quiere cambiar al país.

Sobre aceptar una derrota, dijo que lo haría, pero alertó que los que están en el poder son muy mañosos.

9:39 pm | Margarita Zavala dijo que que defenderá a mujeres que ganan menos por el sólo hecho de ser mujer; o que son despedidas por embarazo. o que no les dan guardería, así como a las indígenas que son discriminadas.

9:34 pm | En una breve intervención, Meade reiteró “AMLO miente”, al señalar que no hay transparencia en sus declaraciones y el manejo de Morena.

9:32 pm | La ex primera dama mencionó que que la democracia tiene que ver con la igualdad de condiciones, pero que hay una desigualdad con los candidatos independientes. Dice que ella no tiene spots y que devolvió el dinero público y les exigió a sus rivales respaldados por partidos que regresen lo que prometieron.

9:28 pm | Rodríguez Calderón “no tiene promesas de campaña, aún. Están recolectando propuestas de ciudadanos, “por eso he puesto mi número de celular aquí, pues el INE nos dio pocos spots”, comentó el propio gobernador con licencia, señalando un cartel con su número de Whatsapp para recibir las ideas y necesidades de la gente.

A partir del tercer mes de campaña “expertos, no políticos”, dijo, analizarán las peticiones recibidas y elaborarán sus propuestas. “Si no cumplimos, renunciaré a la presidencia”, afirmó.

En relación con la polémica con el INE, dijo que el Tribunal le dio la razón porque el INE no le dio un aviso de que enviaron las credenciales que se consideraron alteradas.

Afirmó estar de acuerdo con el matrimonio homosexual, “creo en el matrimonio, tanto que me casé tres veces”, comentó.

En relación con renuncia al dinero público para la campaña, le dio a AMLO un documento de renuncia y le retó a que lo firmara. El morenista renunció y afirmó dar la mitad de este monto, 103 millones de pesos, a damnificados por el sismo. El Bronco lo negó.”

9:26 pm | Sobre cómo daría seguimiento a sus promesas, Meade afirmó que las propuestas tienen que convertirse en Plan Nacional de Desarrollo y por ello requiere la aprobación del Congreso, lo que conlleva corresponsabilidad.

Sobre llegar a la Presidencia del país con la huella del PRI, defendió que éste partido eligió por primera vez a un ciudadano como candidato, “a un ciudadano que puede decir que no tiene más compromiso que con México”.

9:25 pm | Zavala aseguró que la rendición de cuentas es fundamental y que no apoya la idea de un referéndum, que para eso son las elecciones. Promete que rendirá cuentas con transparencia y honestidad y que todas las propuestas que ha metido tienen sustento.

En cuanto a diferenciarse del gobierno de Felipe Calderón, su esposo, afirmó que tiene su propia identidad. Dijo que ella sabe lo que se siente cuando le intentan quitar el nombre. Afirma que está orgullosa de su familia y que ha aprendido de Felipe.

En cuanto a qué haría si sus hijos casarse con alguien de su mismo sexo dijo que sus hijos tienen la libertad de realizar su vida con quien quieran. Señaló que apoya el matrimonio entre hombre y mujer, pero que respeta su decisión.

9:24 pm | Al ser cuestionado sobre que haría en su gobierno para dar seguimiento a sus promesas y que hacer en caso de que no las cumpla, Meade recalcó que las propuestas tienen que convertirse en Plan Nacional de Desarrollo y por tanto requerirá la aprobación del Congreso, lo que conlleva coresponsabilidad, pero aseguró que tanto el Legislativo como el Ejecutivo, cada uno en su espectro, tendrá que rendir cuentas de cada una de sus propuestas.

Asimismo, respondió que Armando Ríos Piter es un “político talentoso” y que las acusación sobre la recolección de firmas falsas debe revisarse. Cabe recordar que el conocido también como “El Jaguar” buscó la candidatura por la vía independiente, la cual no consiguió, y este sábado anunció que se sumaba al proyecto político de José Antonio Meade.

También desechó los señalamientos sobre el PRI y el rechazo social contra el partido, ya que destacó que el tricolor eligió por primera a un ciudadano, que cuenta con el respaldo de dos partido más (PVEM y Nueva Alianza), y que él no tiene “más compromiso que con México”.

9:23 pm | Inicia el tercer segmento del debate, con el tema de democracia, pluralidad y atención a grupos vulnerables.

9:22 pm | “El Bronco” terminó el segmento sobre seguridad y justicia recordando que su mamá, que no sabe leer ni escribir, tiene un hijo gobernador sin haber recibido nunca ayudas de gobierno. Prometió liberar a los mexicanos del “cáncer que nos rodea, de aquí para allá”, señalando el resto de candidatos. Prometió terminar con la impunidad para que los ciudadanos confíen en el gobierno.

9:21 pm | Anaya le reprocha a Meade escándalos de corrupción en el actual sexenio: “Yo sí le quiero dejar una 7 de 7 a José Antonio Meade”: Odebrecht, el socavón, la “Estafa Maestra”, CásarDuarte, Javier Duarte, Roberto Borge y una foto donde aparece Meade con él. “De que tamaño fue la rebanada de pastel que te tocó.”

9:19 pm | Zavala, refiriéndose al pleito Meade-Anaya, advierte que que el dinero público ha sometido a la política, “por eso tenemos estos problemas”. Además, aseguró que el poder no la cambió, que sigue viviendo en la casa de siempre. Dijo que está convencida de que no somos un pueblo de corruptos, sino honestos.

9:18 pm | Eso no es cierto, si están en la cárcel los Duarte, los Moreira fue por que hubo una trasicion en los gobiernos. . “Por qué el PRI siempre solapa la corrupción. No existe ninguna acusación en mi contra. Ustedes utilizaron de manera facciosa a la PGR para atacarme”, dijo el candidato.

9:16 pm | Anaya y Meade se enzarzan con la acusación del primero al segundo sobre irregularidades en la venta de una nave industrial. Meade habló del caso del exgobernador Roberto Borge, hoy en la cárcel, y dijo que Anaya cometió los mismos hechos.

El panista le pregunta si el presidente Enrique Peña Nieto ha gobernado de manera honesta. Meade no tuvo tiempo de responder.

En respuesta a “El Bronco”, sobre si tuvo que ver algo que con los fraudes hechos por exgobernadores priistas, el aspirante del PRI-PVEM-Panal dijo que sí: “Yo tuve que ver en que se metiera a la cárcel a exgobernadores”, y reviró el señalamiento en contra de Anaya, a quien acusó de utilizar el mismo esquema fraudulento que el exgobernador Roberto Borge.

9:11 pm | Zavala propone cárcel especial para los del crimen organizado y que compartan cárcel con políticos corruptos. Dice que algunos estarán interesados en ir ahí por sus candidatos.

9:07 pm | Meade señaló que para combatir la corrupción es necesario un ministerio público autónomo y transparencia. Y sobre esto último, indicó que sus contendientes han rehuido del planteamiento, y que todo lo que tienen que hacer es muy sencillo: que lo que dicen tener coincida con la realidad.

9:10 pm | Anaya le habla a López Obrador: “Está muy simpático eso del amor y paz. Pero está muy preocupante que un candidato no acate una candidatura con seriedad”.

Defiende la aprobación de un fiscal autónomo. “La solución a la corrupción es un fiscal autónomo, pero en las propuestas de Andrés Manuel López Obrador que consulte, el propone lo contrario, tenemos que ir con un fiscal autónomo e independiente”.

9:09 pm | Zavala dice que atacará la corrupción y criticó los casos que más duelen, como el de Odebrecht, o la “Estafa Maestra”, el de OHL o el de los moches, que son los que más nos han indignado, como el de las mujeres embarazadas asesinadas para robarle a sus hijos.

9:06 pm | El abanderado de Morena, PT y PES asegura que falta voluntad política para resolver el caso.

9:05 pm | Arranca el segmento de diálogo entre los candidatos; el tema es el caso de corrupción de Odebrecht.

9:04 pm | López Obrador prefiere no responder, ya que dice que todos lo están atacando.

9:03 pm | Meade volvió a cargar en contra de AMLO y la corrupción que lo rodea, aseguró. Señaló que “todos los días pasan cosas graves en su campaña (…) todos los día se pone de acuerdo con los corruptos” y se la pasa viviendo de un partido que no transparenta. “Andrés, vas a volver a perder”, apuntó.

9:01 pm | Anaya se lanza de nuevo contra López Obrador: “Ahí les va otro engaño de López Obrador, lo escribiste tú.

Te acuerdas de este libro, lo escribiste tú, y dices que el Fobaproa fue el saqueo más grande del país. Pues resulta que los funcionarios que lo aprobaron ahora son parte de tu campaña”.

En el mismo tema de la corrupción, Anaya aseguro que es un problema que mata. “Hoy la corrupción mata, ahí está el caso del socavón, el caso de Javier Duarte el tratamiento del cáncer con agua. Yo recorro todo el país. No hay medicinas en hospitales, y no hay medicina. Dicen que no hay presupuesto, pero si hay solo que la corrupción lo detiene”, dijo Anaya.

Ante las acusaciones de corrupción con una nave industrial, Anaya aseguro que fue un ataque. “No existe ninguna acusación en mi contra. Utilizaron a la PGR de manera facciosa y para dañarme. Lamentablemente se ha construido una historia de mentiras, Ahí está el crédito hipotecario, es falso que no esté la información. Reitero, quien cometa un acto de corrupción, no volverá a ocupar un cargo en la función pública. Se empezó con quitar el fuero”, dijo Anaya.

8:54 pm | “El Bronco” defiende que la corrupción no se acaba por decreto. “Me precupa que todo sea por medidas que no tienen ningún sentido en temas de corrupción”.

8:53 pm | AMLO presumió a la última encuesta del diario Reforma, en la que se encuentra con 48% de las preferencias electorales, muy por encima de sus rivales.

8:52 pm | Ricardo Anaya quiso seguir hablando de López Obrador era un mentiroso. “Yo quiero señalar otro engaño de que va a cavar la corrupción. Sus más cercanos seguidores, Bejarano, por que no pudo detener a esos funcionarios. Y puede decir que acabaron en la cárcel, mentira, están en su campaña”.

8:50 pm | López Obrador asegura que si el presidente es honesto, los demás funcionarios deben ser honestos también; además, señaló que venderá el nuevo avión presidencial y toda la flotilla.

8:45 pm | “Hay que cortarle la mano al que robe en el servicio público”, esta es la medida que “El Bronco” propuso para acabar con la corrupción. Literal. “Voy a presentar una propuesta en el Congreso, a ver si los diputados de los otros se atreven a aprobarla”, afirmó. En relación con esto, propuso diputados autonómos de su partido y una fiscalía independiente elegida por la sociedad, no por los partidos, como pasa ahora.

Asimismo, se quejó de la facilidad de los abogados para conseguir amparos de los jueces, “que tienen un nivel de corrupción mayor que los servidores públicos”, dijo. Finalmente, afirmó haber mentido y estar afrontando las consecuencias de haber roto su promesa de ser gobernador de Nuevo León hasta el final. Para él, mentir es también una forma de corrupción.

8:41 pm | Inicia segundo bloque con el tema del combate a la corrupción.

8:40 pm | “Lo que más indigna como sociedad es la corrupción y más que no se castigue”, afirmó Meade, quien aseguró que en su gobierno no habrá “estafas maestras, ni ligas ni escándalos, ni naves industriales”.

Por ello, dijo que sus propuestas son:

– Crear un ministerio público autónomo, que puedan llamar ante la justicia a quien sea, incluido al Presidente.

– Que la 7de7 será obligatoria: “Que el patrimonio declarado coincida con la realidad”, aseveró.

– El SAT, Hacienda y el INE tendrán que ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Cada vez que en el país está funcionando mal, se deben revisar las herramientas que se le dan a las dependencias para encontrar las soluciones, indicó.

8:37 pm | Interrogado por “El Bronco” y Anaya por la amnistía que propuso, López Obrador aseguró que la estrategia tiene que ser un combate integral y se tiene que hacer “todo” para alcanzar la paz.

8:36 pm | Anaya mostró en un letrero la dirección debate2018.mx, en la cual –dijo– están los videos en los que López Obrador prometió una amnistía.

8:30 pm | Sobre la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, su esposo, Zavala respondió a Anaya que su administración respondió con lo que tuvo a la mano: “(Calderón) hizo lo que hizo, a su tiempo”; además, la candidata le dijo al panista que antes no criticaba esa estrategia.

8:25 pm | En un nuevo segmento del debate, un diálogo entre todos, Ricardo Anaya inició su participación al defender el papel que la inteligencia debe tener en la estrategia contra la delincuencia. “Se necesita inteligencia previa para desmantelas a larvadas del crimen organizado y no solo descabezar a las bandas. Hay un error en la estrategia”, dijo Anaya.

8:15 pm | Meade aseguró que su familia también ha sido víctima de la delincuencia y dijo que su esposa ha sido asaltada en dos ocasiones. En ese sentido, dijo que la seguridad de los mexicanos es lo más importante y por ello propuso una batalla frontal contra la impunidad, que dijo es la esencia de la inseguridad.

Asimismo, propuso un código penal único para que los delitos que más lastiman se castiguen igual; crear una agencia de inteligencia especializada; y cuadruplicar la capacidad de administración del Estado. Por último, se dijo a favor de la Ley de Seguridad Interior para “darle a las fuerzas armadas certeza jurídica”.

8:13 pm | Al ser cuestionado sobre qué medidas tomará contra la violencia, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, refirió que durante su gestión en la Ciudad de México bajaron los delitos de homicidios y robo de autos.

Enseguida, la moderadora Denise Maerker le pidió aclarar quiénes serían beneficiados de la amnistía que llegó a proponer hace unos meses. El abanderado presidencial indicó que su propuesta se ha interpretado de manera malintencionada y que no quiere sacar a los delincuentes de la cárcel; el centro de su propuesta es atender las causas que originaron la violencia, entre ellas el crecimiento de la pobreza.

Tras su triunfo el 1 de julio, afirmó López Obrador, convocará a expertos y líderes, incluido el Papa Francisco, a definir qué hará en materia de seguridad.

Al hacer uso de las primeras réplicas en el debate, el panista Ricardo Anaya y el candidato del PRI, José Antonio Meade, advirtieron que la amnistía beneficiará a los criminales. El tres veces candidatos presidencial reviró que la estrategia que han seguido los gobiernos del PRI y PAN no ha funcionado y se tiene que hacer todo para alcanzar la paz.

En una nueva réplica, Jaime Rodríguez Calderón le criticó también por la amnistía.

8:12 pm | Rodríguez Calderón considera que AMLO exagera, ofrece dinero a todo el mundo y afirma que él no debe proponer la amnistía, sino que es una decisión que compete a todos los mexicanos.

8:11 pm | Anaya se manifestó a favor de un fiscal independiente, y que ha diferencia de López Obrador él no quiere designar a dicho fiscal, porque eso evitaría que juzgue al presidente.

En cuanto a si diaria a sus hijos entrar al ejército, Anaya afirmo que sí. “Por supuesto que permitiría que mis hijos entraran al ejército”, dijo.

8:10 pm | José Antonio Meade cuestionó a AMLO sobre cómo le explicará a la ciudadanía víctima de la delincuencia que se quiere sentar a negociar con los líderes del crimen organizado. “Yo los voy a meter a la cárcel”, sentenció.

8:08 pm | En su primera intervención, Ricardo Anaya dijo que Obrador había comenzado a faltar a la verdad; y señaló que la amnistía a los criminales ya se intentó en Colombia “y fue un absoluto desastre”. Agregó: “Entonces por que salió medio millón de personas para manifestarse cuando el fue jefe de gobierno”.

8:06 pm | “Yo he tenido éxito en la CDMX (para combatir la inseguridad), existen los datos oficiales que respaldan mi dicho”, señaló AMLO. Con un gráfico mostró que bajó el robo de auto y el homicidio; y que en el último año de su gobierno se registraron 684 homicidios, mientras que el año pasado hubo 1,084.

8:04 pm | “Ya no podemos usar sólo la pistolita, hoy tenemos que usar la tecnología” para combatir la delincuencia.

8:03 pm | ‘El Bronco’ increpa a los demás candidatos sobre que no han sido víctimas de la inseguridad como lo ha sido él, que fue víctima de dos intentos de asesinato, mostrando dos balas con la mano para ilustrar las que “se lanazan en todo el país”. Promete contratar a expertos para erradicar la violencia y crear una policía cibernética, “un FBI que dependa de la presidencia”. El objectivo, es dar certeza a los ciudadanos. “Hoy la gente no abraza a los policías”, dijo.

8:02 pm | Sergio Sarmiento hace la pregunta general para los candidatos: ¿Qué harán para combatir la inseguridad?

