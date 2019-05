Llegar a la base de la pirámide, fundamental para los pagos digitales: Banxico

Uno de los grandes retos que tiene el Banco de México (Banxico) es la generación de confianza y mejorar la percepción que tiene la digitalización de los pagos en la sociedad.

Para esto, el banco central ya trabaja en cómo el llegar a la base de la pirámide social, al grueso de la población, y desde ahí comenzar a atacar y trabajar para mitigar riesgos y desconfianzas de los usuarios de la banca digital.

En la mesa «Desarrollo de Pagos Digitales y Ambiente Regulatorio en México», en el foro Digital Payments Summit, Miguel Ángel Díaz Díaz, director de Sistemas de Pagos de Banxico, dijo que los retos en México para poder alcanzar una digitalización total en los pagos son grandes, pero así también son las apuestas para lograr formas más eficientes de realizar transacciones.

«Queremos pagos perceptibles para todos los mexicanos, que cada mexicano pueda ser receptor y emisor de pagos. Que el pago digital sea tan rápido como el pago en efectivo y si no logramos esto, nunca llegaremos a la base de la pirámide que esto es lo básico», dijo el directivo.

En su participación en el foro organizado por Mastercard y Forbes México, en el cual se abordan este miércoles temas como mejores prácticas, seguridad y la evolución que han tenido los pagos digitales en México, el directivo aseguró que el banco central trabaja en varios pilares, como la plataforma de Cobro Digital (CoDi) y la vigilancia de la infraestructura financiera.

Sobre la población que todavía no está familiarizada con la digitalización de los pagos, el directivo dijo que hace falta mayor confianza en la gente para poder entrar en esta dinámica; sin embargo, el hecho de que no utilicen los pagos electrónicos o los cajeros automáticos, no significa que no los sepan utilizar.

«Hay veces que simplemente no tienen acceso, no hay cajeros o las tiendas o comercios no están familiarizados. Sabemos que hay más de 100 millones de cuentas bancarias, una gran proporción de ellas se utilizan solo dos veces al mes y eso para retirar efectivo», señaló.

Sobre los métodos de inclusión, Díaz Díaz dijo que no solo se piensa en quienes no han podido tener acceso o expresan desconfianza a los nuevos métodos de pago, sino también a quienes los utilizan a diario y tienen una mayor confianza en esta dinámica.

«Creemos que hay oportunidad de crear una evolución financiera y que se vea beneficiada la gente. No solo estamos interesados en solo incluir a quien no está, sino también en mejorar la dinámica en todos los sectores», agregó.

