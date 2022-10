Lo más importante ante una posible recesión

Por: Ale Fayad y Sofía Cruz

Estamos en el último trimestre del año y, de acuerdo con diversas personas, nos encontramos próximos a entrar a una recesión (otra), incluso ya podemos ver despidos en diferentes organizaciones en Estados Unidos, comenzando por empresas de tecnología. A pesar de todo, la inflación no cede y el consumo no ha bajado drásticamente, ¿será que el tipo de recesión a la que nos enfrentaremos es diferente? No lo sabemos a ciencia cierta; sin embargo, lo que es muy probable es que los mercados se ajusten y esto implique una desaceleración, como debe suceder dados los ciclos económicos.

Desde el punto de vista de transacciones vemos que el costo de capital va a incrementar y que los reguladores cada vez están más estrictos con las operaciones y, entonces, ¿en qué deberíamos enfocarnos?

Bien, nosotros proponemos tres cosas:

1. Salud mental: enfocarnos en nuestro cuidado personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 8 de cada 10 mexicanos sufren de alto estrés laboral o de burnout. Esto es alarmante y hay que tratarlo, ya que sobre cualquier recesión está la salud de cada uno, por lo que invitamos a todos los que están leyendo este artículo a que se tomen un tiempo de reflexión e introspección en este cierre del año; de esta manera estarán mejor preparados para cualquier tipo de decrecimiento o cualquier situación que se presente.

Del mismo modo, como empresas debemos empujar iniciativas que coadyuven en este sentido, comenzando por encuestas para revisar cómo están los colaboradores y de ahí tomar las acciones pertinentes.

2. Salud financiera: en lo individual como en las corporaciones será importante cuidar el bienestar financiero, las organizaciones, sobre todo aquellas que estén apalancadas, deberían comenzar a prever y cuidar sus flujos presentes y futuros para sobrevivir bien cualquier recesión. Así también las personas y las familias pueden comenzar a ahorrar y proveer por cualquier inconveniente.

3. Salud física: en las firmas esto significa; por ejemplo, buscar ser eficientes en todos los sentidos. Un ejemplo muy claro es en su estructura organizacional, en sus procesos, etc. Hay diversas maneras de buscar eficiencias en las compañías, en nuestra experiencia la forma más fácil de encontrar estas oportunidades es simplemente ir a preguntar a los empleados, dónde ven formas de mejora en todos los sentidos.

En lo personal, cuidar físicamente es dejar de posponer el “check up”, hacer mínimo 30 minutos de ejercicio al día, etc. Recordemos que vienen épocas de comer y comer, por lo que es importante contar con buena salud.

En conclusión, ya hemos pasado por varias crisis en los últimos 20 años, esto nos ha dejado enseñanzas valiosas que podemos tomar para que la curva de la recesión sea lo menos profunda posible y podamos pronto regresar al día a día. Como dicen muchos, la única constante es el cambio, veámoslo con otros ojos, con ojos de oportunidades, de retos para crecer como individuos, así como organizaciones.

Contacto:

