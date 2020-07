Lo que está en riesgo no es cualquier cosa

No solamente es un mal gobernante, se ha dedicado a atacar la libertad, la legalidad y la democracia. Pretende ser superior a la ley, al sistema político y a todos los mexicanos. Con esa bandera se dedica atacar a todo aquel que lo contradiga. Un populista que, como todos, se aprovecha del descontento para mantenerse en el poder. Traicionó a quienes lo apoyaron creyendo en un “gran cambio”.

Si antes estábamos preocupados por la inseguridad, la corrupción, la economía de compadres y el mal gobierno; si antes luchábamos en contra de la pobreza, por la igualdad de género, la calidad educativa, la seguridad, el medio ambiente o a favor de cualquier otra causa, hoy tenemos que agregarle una preocupación mucho mayor: Salvar al país de un autócrata ególatra y narciso que usa el poder para servirse a sí mismo dividiendo, atacando y destruyendo al país.

Todo esto, en medio de un caos de salud, quiebras y desempleo. La tarea parece imposible, pero una crisis siempre clarifica y eso es un gran beneficio.

¿En qué estamos de acuerdo todos? Estamos a favor de la paz, en contra de la pobreza, la corrupción, la injusticia y el mal gobierno. Todos.

Adicionalmente, nadie quiere morir por un mal servicio médico o por el plata y plomo de los cárteles. Ninguno quiere la destrucción de su comunidad, de su empleo, de su patrimonio, de su familia o de su país. Ninguno quiere perder libertades personales o su derecho a defenderlas en un proceso legal. A todos nos tiene harta la corrupción.

Nadie estaba conforme con los partidos políticos, la mayoría nos quejábamos de ello. Algunos quisieron mostrar su enojo votando por algo que parecía un no-partido y por un candidato que se presentaba como “víctima” del sistema político. Tuvieron razón en estar inconformes, se equivocaron en darle el poder a una persona. Creo que poco a poco, quedará más claro el valor de los contrapesos democráticos y de la vigilancia ciudadana.

Si AMLO supiera gobernar sería muy difícil dar la pelea contra el populismo y la concentración del poder, pero no sabe gobernar y no está dando resultados más allá de lo mediático, en temas que no son relevantes como viajar en avión comercial o comer en fondas. Se vende bien en ese sentido, pero eso no resuelve el desempleo, la inseguridad o la corrupción.

La economía se va a apretar como nunca y el único plan del gobierno es repartir dádivas. Eso no es un plan económico, pues no genera inversión, riqueza, ni empleo. Tampoco, aunque algunos opinen lo contrario, asegura votos porque los apoyos no compensan el grave daño a la economía familiar, la pérdida de servicios o la muerte de un familiar por la pandemia o la inseguridad. No hay dinero que alcance para eso.

Mientras la depresión económica va afectando los ingresos y el patrimonio de todos, se incrementa el riesgo en salud, seguridad y mal gobierno. Toda la política es local e individual: De nada sirven sus “logros”, si en lo personal estamos peor que antes.

Sin embargo, no todos lo entendemos tan rápidamente, es un proceso. Algunos aún no llegan a la decepción y todavía le otorgan el beneficio de la duda, están sorprendidos, pero aún son pacientes. Otros ya están en la ira. Insistamos en la defensa en la Suprema Corte.

La crisis económica, la pandemia, la corrupción, la ineptitud y el abuso del poder están haciendo lo suyo. Por otra parte, sigue creciendo la unión de muchos ciudadanos a favor de México. Tenemos una tarea heroica por delante. Clarifiquemos las ideas y hagamos equipo. Todos podemos aportar algo. La sociedad cada día se ve más lista ¿Los partidos políticos ya entendieron, ya están listos para romper paradigmas y unirse en una gran alianza opositora? ¿O siguen creyendo que esto es “business as usual”? Veremos.

Santiago Roel R. es Director y fundador de Semáforo Delictivo, herramienta de rendición de cuentas, evaluación y análisis del comportamiento de la delincuencia y violencia en México.*

Twitter: @semaforodelito

www.semaforo.mx

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.